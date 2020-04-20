 29 нових випадків COVID-19 зафіксовано на Київщині, загалом 333 особи заразилися, - ОДА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

За добу лабораторно підтверджено 29 нових випадків коронавірусної хвороби.

Загалом офіційно підтверджено 333 випадки захворювання на коронавірус. З них на стаціонарному лікуванні - 91 особа, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) - 242 особи.

З них діти - 17 (смт Козин; Обухів, с. Лісники, с. Гатне, с. Борщагівка; м. Бориспіль, Ірпінь; Поліський район, Фастів, Бровари, Васильківський район).

Одужали 26 осіб.

За час пандемії померло - 11 осіб. За добу нових летальних випадків не зафіксовано.

За період із 14.03.2020 загалом до Київського обласного лабораторного центру надійшло 1482 підозри на COVID-19. За останню добу отримано 42 повідомлення про підозру.

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