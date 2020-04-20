 У Парижі в трубах, якими протікає технічна вода, знайшли коронавірус

Про це повідомляє Le Figaro, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Зазначається, що коронавірус виявили, коли брали зразки води для аналізу: у чотирьох пробах із 27 був COVID-19.
Мер Парижа запевнив, що аналіз води показав "крихітні сліди" коронавірусу, й запевнив, що технічна вода в місті протікає по окремій системі труб, яка не пов’язана з кранами в житлових будинках.
Міська влада наказала негайно припинити використання технічної води, яку використовують у фонтанах, а також для поливу парків та очищення вулиць.
Яким чином коронавірус опинився у воді, наразі не відомо. Зразки проб надіслали на аналіз до Регіональної агенції з питань охорони здоров’я.
До цього у ВООЗ зазначали, що "на сьогодні немає жодних доказів того, що вірус COVID-19 передається через каналізаційні системи, з очищенням стічних вод або без них".
таблеточки не пропускаем-с
Это нужно обязательно прочитать каждому…
Что точно известно о коронавирусе.
1. Из дома выходить нельзя, но если нужно, то можно.
2. Маски то помогают, то не помогают, их обязательно носить.
3. Магазины закрыты, но их открывают если нужно.
4. В больницы бесполезно с этим идти, но идти обязательно.
5. Этот вирус смертельный, но в принципе не страшный.
6. Перчатки не помогут, но они нужны.
7. Все остаются дома, но все гуляют.
8. Еды в супермаркетах полно, но её кому-то не хватает.
9. Вирус на детей не действует, но дети в зоне опасности.
10. Оборудования не хватает, но оборудования достаточно.
11. Есть много симптомов того, что ты болеешь, но можно переболеть без симптомов.
12. Чтоб не болеть, нужно тренироваться, но в спортзалы и на пробежки нельзя.
13. Лучше всего гулять на воздухе, но на воздух, особенно в парки, нельзя.
14. Полные в зоне риска, но лучше сидеть дома и жрать, чем гулять на воздухе.
15. К пожилым людям нельзя приходить, но можно приносить продукты и лекарства.
16. Больным коронавирусом нельзя выходить, но можно ходить в аптеку и магазин - разъяснил кабинет министров.
17. Самим ходить к пожилым родственникам нельзя, зато можно заказывать им доставку, разносчики которой без масок и перчаток контактируют в день с сотней человек.
18. Каждый разжигающий панику начинает свое сообщение словами «не хочу разжигать панику, но».
19. Штрафы никак законно не обоснованы, но их выписывают.
20. Штрафы придуманы для нарушающих карантин, но можно штрафовать и тех, кто просто один вышел в парк.
21. Чрезвычайное положение не объявлено, но власти ведут себя так, будто оно есть.
22. На своей машине передвигаться можно, но ее увезут на штрафстоянку.
23. Вирус живёт на разных поверхностях два часа, нет, четыре, нет, шесть, нет, семнадцать дней. Но ему нужна влажная среда. А, нет, уже не нужна.
24. Те, кто уже переболел, больше не будет болеть, но заразиться снова может.
25. Передвижение на автомобиле могут запретить, чтобы не стало плохо, но волноваться не нужно, потому что запретят только тогда, когда будет совсем плохо.
26. Можно не ходить на работу, но это не значит, что тебя не могут уволить за прогулы.
27.ТРЕБОВАНИЕ от полицейской милиции носить с собой документы аналогично требованию к гражданкам носить с собой презервативы для удобства насильника.
28. Дихати потрібно..але небезпечно..поки безкоштовно..
29. Таки еврогейская водичка полезнее с вирусом , но без хлорки!))
Швондер пьяный в дупу вылазит из под стола и мычит....Шариков как ты зае..л весь военно-морской флот СССР и все прогрессивное коммунистическое человечество своим пылесосом...принес бы бухнуть Боярышника хоть Пасха у нас...
Это диверсия, я так Щитаю.
Источник: https://censor.net.ua/n3190204
"Ты не пей из унитаза:
в нем бациллы и зараза.
Ручку дерни, воду слей,
пену сдуй, потом уж пей." (детский стих)
Скажите, может где-нибудь еще на коронавирус проверить?
Воду в Сене, например?
Или мочу африканцев диких в Марсельском общественном туалете?
Или компостные кучи? Веедь французы пищевые отходы компостируют? нет???
Как же так, это же нынче так модно. В компостных кучах много чего интересного можно найти, чем не лаборатория, так из дерьма, костей и прочих пищевых отходов гомункулс самозародится, тиф (сыпной и возвратный), а не только коронавирус.
Скажите, не таите, СКОЛЬКО вирусов было обнаружено в тех пробирках?
Ну, чтобы мы знали, что на один центнер воды в поливальной машине приходится, например, аж целых десять вирусов или даже, свят-сявт-свят, 11 штук????
Ни в коем случае не прерывать изоляции,французы, как нация, должны вымереть.
P.S. Прямо стесняюсь спросить: а коронавирус кипячением воды не убивается, нет?
А то до пастеризации молока (Пастер, между прочим, был французом), не только коронавирусом можно было заразиться от сырого молока, но и тифом, и не только заразиться, но даже и помереть (как ливарюционерка Лариса Рейснер)
Но кипятить воду нельзя ни в коем случае! Самоизолязия важнее, лучше способствует и краху экономики, и вымиранию населения (а то, что население деградировало, мы и так в курсе, одна русская деушка писала в Живом Журнальчике, что она в париже после прогулки парогенератором все обрабатывает, и очень боится, что вот на стул сядет домаона , не отгенерированный паром стул - и оппа, получит коронавирус
в жопу)
Это паранойя, это симптом, и симптом нехороший.
Хай псиатры разбираются с фобией получить коронавирус от стула.
«Мы нашли вирусы на предметах или дверных ручках. Также в туалетной воде, если у кого-то была диарея. Однако нам никогда не удавалось вырастить из них интактные вирусы. По крайней мере, это указывает на то, что большинство людей не заражаются через поверхности…Наши предварительные данные дают, по крайней мере, признаки того, что вирус передается не через поверхности, а в тесном контакте. И случай под Мюнхеном, первый в Германии, указывает в том же направлении. Во время ее визита сотрудница поставщика автозапчастей из Китая заразила только коллег, с которыми она работала очень тесно. В ресторане не было трансмиссии, таксист не заразился и никого в общественном транспорте. Хотя эта женщина, кажется, была очень заразной…» «…Одна из причин заключается в том, что мы делаем все, что плохо для нашей иммунной системы. Мы тусуемся дома и не выходим на солнце. Сидеть на одеяле в парке с четырьмя людьми запрещено. Но мы не смотрим на факты. Sars-CoV-2 является капельной инфекцией, а не воздушно-капельной.» - вирусолог исследователь из Университета Бонна Хендрик Стрик о крупнейшем в Германии исследовании распространения вируса короны.
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-04/hendrik-streeck-covid-19-heinsberg-symptome-infektionsschutz-massnahmen-studie/komplettansicht
Если бы проверили на герпес, или гепатит или что другое - тоже нашли бы.
Она потому и называется техническая что ее пить нельзя.
Известно. Коронавирус переносится на подошвах обуви. Это доказано. Вода после полива улиц, по которым ходили люди в не дезинфицированной обуви после посещения, например, больниц, попадает в канализационные трубы. Вот и вся разгадка. Сомневаюсь, что техническую воду до сих пор дезинфицировали, как питьевую. А получается, что надо. Это и нас касается.
Та же самая хрень... только у теперешних есть инет и айфоны...
Но вот бардак тот же...
Будет требовать признать консультационный совет...
А тепер згадайте Нові Санжари і наші зауваження, що там система каналізації не окрема, а спільна з населеним пунктом. Люди через це саме хвилювалися, що хвороба може до них і через стічні води дістатися. Але купа лизоблюдів влади типу херащенка кричали про порохоботів та інші абідниє слава А воно он як - навіть у технічній воді виявили сліди... Що за формулювання? Якщо є, то є. але сліди? може й нема достатньо віруса у технічній воді? і яка небезпека поливати квіти із СЛІДАМИ чого б там не було. В науці сліди - нікчемно мала кількість речовини.