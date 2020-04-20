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Все про:бійка (524) Великдень (159) Нацполіція (9335) Донецька область (2415)

 На Великдень сталася масова бійка за участю майже 100 осіб на Донеччині, - поліція

У Новотроїцькому Донецької області 19 квітня стався конфлікт між мешканцями, який переріс у масову бійку за участю майже 100 осіб. Поліція відкрила 2 провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення управління Нацполіції в області.

"Учора, 19 квітня 2020 року, у Новотроїцькому стався конфлікт із бійкою, участь у якому взяли близько 100 осіб. Причиною конфлікту стали особисті неприязні стосунки між кількома мешканцями", - йдеться в повідомленні.

Так, зловмисники намагалися перевернути транспортні засоби, що стояли поряд із місцем події, тому поліцейські були змушені здійснити чотири попереджувальні постріли в повітря, а також викликати підкріплення.

Порушення громадського порядку було припинено. За фактом відкрито два кримінальні провадження з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ч. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нині тривають слідчо-оперативні заходи щодо встановлення причетних осіб та всіх обставин події.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190203
 
 
 Топ коментарі
 
Это обычное дело для тех краев
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Цікаво а вони були в масках?))))
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это они коронавирус с друг друга выбивали ..
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чем ближе к рашке, тем дебильнее народ
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Так туда они из параши и завезенные
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За даними поліції жодна людина підчас драки не постраждала
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А почему только 2? Остальные что соблюдали карантиную дистанцию?
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Яйцями бросались? Или отбили друг другу?
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это они коронавирус с друг друга выбивали ..
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Погуляли. Помню, в 70-е в одной из передач "вражьих голосов" западный журналист поделился своими впечатлениями о праздновании (любого праздника) в России: "Женщины поют и плачут, мужчины пьют и дерутся". Что тут еще добавишь? Дамбас, однако...
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умственно отсталое средневековье, генетическая алкашня
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Их было 5, нас - 25,
Дрались-дрались, пока не сравнялись.
Потом они побежали.
И если бы они нас догнали, мы бы им ещё дали.
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Тююю, Варфоломеевская ночь?
С местечковым колоритом??))
😇
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сторонники и противники карантина сошлись стенка на стенку
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в новотроицком, такая старинная традиция их руцких дидов, как внутрисельские или межсельские кулачные бои, должна была бы проходить на троицу, а не на пасху. ну то такэ главное, шо диламдидов верны ))
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А у кафе "Метелица", сто мужиков метелятся...
Ось звідки виконавці блатняка беруть сюжети своїх висерів!
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Це ж там Новотроіцький монастир? Чи не пов'язано з карантином і наказом РПЦ відслужити Великдень
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10 км. от Новотроицкого.

Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь - монастырь Донецкой епархии Украинской православной церкви, расположенный в селе Никольское Волновахского района Донецкой области. Основан в 1998 году схиархимандритом Зосимой в селе Никольское Волновахского района Донецкой области.
Покойный батюшка Зосима был духовным наставником Януковича.
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Конфликт был на национальной почве? Одни говорили что сталин был еврей, другие что русский?
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любители древнееврейских сказок про похитителя осла резвяться
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Причиной конфликта стали личные неприязненные отношения между несколькими жителями", -Источник: https://censor.net.ua/n3190203
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Тобто побилися прихильники Зе із прихильниками ОПЗЖ.
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Скоре всего "прихильникам" сывочёлого гандона шото не понравилось.....
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Руки атисептиком протерли і "вперед", що ж це за свято без ...
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На рудники всех отправить . Работа на рудниках всех лечит.
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Пока все рванули на беспорядки, дрг спокойно могла зайти на нашу территорию.
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На бамбасе пьянка и мордобой - это нормально
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Беснуются в праздник...Завезли когда-то туда быдла в товарных вагонах ... Бить морды в пьяном угаре-это для них традиция и необходимость....
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Де живуть кацапи, там дикунство не дивина, вони так звикли"праздновать" - незалежно який "праздник" -релігійний чи "советский". Явно кацапи перепились на "могилках".
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