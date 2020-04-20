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 Суспільство, Здоров'я
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 Кількість заражених коронавірусом у Європі перевищила мільйон, - Worldometer. ІНФОГРАФІКА

У Європі кількість випадків захворювання на коронавірус перевищила мільйон осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані міжнародної групи волонтерів Worldometer, що відстежує поширення коронавірусної інфекції в режимі реального часу.

Так, станом на 20 квітня в країнах Європи, включно з Росією і Туреччиною, зареєстровано 1 097 863 підтверджені випадки зараження та 102 485 смертей від нового коронавірусу.

Найбільше випадків захворювання в Іспанії, яка першою з європейських країн перетнула позначку в 200 тисяч: 20 852 особи померли, 80 587 пацієнтів одужали. Далі йдуть Італія (178 972 хворих), Франція (152 894), Німеччина (145 743) та Велика Британія (120 067).

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Загалом на Європу припадає майже половина кількості заражень у світі і понад 60% усіх летальних випадків.

У світі на цей момент 2 419 198 випадків захворювання на коронавірус, при цьому 165 775 осіб померли та 633 391 - одужали.

Кількість заражених коронавірусом у Європі перевищила мільйон, - Worldometer 01
Кількість заражених коронавірусом у Європі перевищила мільйон, - Worldometer 02
Кількість заражених коронавірусом у Європі перевищила мільйон, - Worldometer 03
Кількість заражених коронавірусом у Європі перевищила мільйон, - Worldometer 04
Кількість заражених коронавірусом у Європі перевищила мільйон, - Worldometer 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190202
 
 
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Это не то с чем бы я стал поздравлять.
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Жуть как страшно! Боюсь теперь не смогу уснуть.. Пойду всё же попытаюсь.. Кількість заражених коронавірусом у Європі перевищила мільйон, - Worldometer - Цензор.НЕТ 667
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Результат массового поражения в Европе прямо пропорционален ее массовой вакцинации прошлых лет от всевозможных насморков . И по этому Европа будет хлебать это дерьмо дольше всех.
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