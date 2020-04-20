 Кількість заражених коронавірусом у Європі перевищила мільйон, - Worldometer. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані міжнародної групи волонтерів Worldometer, що відстежує поширення коронавірусної інфекції в режимі реального часу.

Так, станом на 20 квітня в країнах Європи, включно з Росією і Туреччиною, зареєстровано 1 097 863 підтверджені випадки зараження та 102 485 смертей від нового коронавірусу.

Найбільше випадків захворювання в Іспанії, яка першою з європейських країн перетнула позначку в 200 тисяч: 20 852 особи померли, 80 587 пацієнтів одужали. Далі йдуть Італія (178 972 хворих), Франція (152 894), Німеччина (145 743) та Велика Британія (120 067).

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Загалом на Європу припадає майже половина кількості заражень у світі і понад 60% усіх летальних випадків.

У світі на цей момент 2 419 198 випадків захворювання на коронавірус, при цьому 165 775 осіб померли та 633 391 - одужали.









