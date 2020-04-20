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 Повітря в Київській і Житомирській областях очистилося майже до норми, - Гідрометцентр

В Укргідрометцентрі заявили, що якість атмосферного повітря в Києві, Київській і Житомирській областях покращилося, концентрація пилу і залишків горіння близька до норми.

Про це розповів під час брифінгу заступник директора Укргідрометеорологічного центру Анатолій Прокопенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Станом на 20 квітня завдяки зусиллям наших пожежників і деяким змінам синоптичної ситуації - зміні напрямку вітру та короткочасним дощам - якість атмосферного повітря в Київській, Житомирській областях, де спостерігалися найбільші осередки пожежі, а також у Києві значно покращилася", - зазначив Прокопенко.

Він наголосив, що таке явище, як задимленість, у понеділок уже не спостерігається.

"Якість атмосферного повітря в Києві на сьогодні близька до звичайної для цього періоду весни. Завислі речовини - пил і залишки горіння - близькі або дещо вищі за гранично допустимі концентрації. Вміст у повітрі діоксиду сірки, діоксиду азоту, оксиду вуглецю та формальдегіду близький до гранично допустимої концентрації і навіть нижчий", - розповів Прокопенко.

За даними світового рейтингу за індексом якості повітря QIAir, Київ опинився на 88 місці з індексом 22, що характеризується як "хороший" рівень.

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Нагадаємо, що в суботу ввечері українська столиця посідала 1 місце за рівнем забруднення повітря. Ситуація характеризувалася як "дуже шкідлива для здоров'я".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190200
 
 
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Воздух в Киевской и Житомирской областях очистился почти до нормы, - Гидрометцентр

Наверное, быстро норму поменяли?
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Ну слава Богу! Спаси всех от этого лиха в эти святые дни верующих и неверующих Воздух в Киевской и Житомирской областях очистился почти до нормы, - Гидрометцентр - Цензор.НЕТ 8386
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Правда, вони не слышно (Киев, Лесной массив)
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Даже улучшилось на один показатель сейчас уже на 89 месте а пару дней назад мы были первыми
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Как ты Агамемноном был, так Агамемноном и остался Повітря в Київській і Житомирській областях очистилося майже до норми, - Гідрометцентр - Цензор.НЕТ 2022
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Ветер сменил направление. Теперь на Белорусь гонит.
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ОЗОН, ей БОГУ братья словьяне, ОЗОН! Дышите глубже. Вы взволнованы
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Так а чому ж не пишуть яка причина? Тільки сьогодні напрямок вітру змінився з південно західного на південний. І тепер на Київ і всі міста вздовж р. Дніпро вітер іде з Чернігівської області а не від Чорнобильської зони. Я кожен день слідкував за напрямком вітру на протязі тижня. Звичайно ж хлопці молодці і дійсно пожежа значно локалізована але не погашена і продовжує горіти. Також досить складно виявляти нові підпали.
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