EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство
  5823  40
Матеріали за темою:
Все про:карантин (3195) Нацполіція (9335) стрілянина (1147) COVID-19 (4050) коронавірус (2742)

 Киянин стріляв із вікна в перехожих, його затримано, - поліція. ФОТО

Співробітники Національної поліції затримали киянина, який у столиці стріляв у перехожих. За даними правоохоронців, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Києва.

Про постріли на вулиці Академіка Стражеска повідомила в поліцію мешканка столиці.

"У ході проведення першочергових слідчих дій правоохоронці дізналися, що з вікна третього поверху стріляв чоловік, який проживає в одній із квартир будинку. Оскільки добровільно впускати до помешкання працівників поліції він відмовився, то до оселі вони потрапили за підтримки співробітників полку поліції особливого призначення №1, де під час проведення невідкладного обшуку виявили предмет, схожий на травматичний пістолет", - йдеться в повідомленні.

Киянин стріляв із вікна в перехожих, його затримано, - поліція 01

Зазначається, що чоловік, щоб приховати свою причетність до інциденту, закопав зброю у вазон з рослинами.

"У подальшому пістолет, а також три стріляні гільзи з-під гумових куль, які знайшли біля під’їзду будинку, експерти вилучили та направили на проведення балістичної експертизи", - розповіли в поліції.

Киянин стріляв із вікна в перехожих, його затримано, - поліція 02

Чоловіка затримали. Ним виявився місцевий житель 1979 року народження, який раніше відбував покарання за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Порушнику загрожує до семи років ув'язнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найкривавіша в історії Канади стрілянина сталася в провінції Нова Шотландія: загинули 16 осіб

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190199
 
 
 Топ коментарі
 
в США такого би просто застрелив би снайпер і потягли би мертвого "героя" до крематорій.
 показати весь коментар
 
Психи повсюду. В психушке сидят только те, кто спалился.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
изоляция... и это только начало... идиоты типа ляшка не понимают, что нагнетание чревато Киянин стріляв із вікна в перехожих, його затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 2383
 показати весь коментар
 
 
великдень святкував, білочка прийшла у гості
 показати весь коментар
 
Умственная недоразвитость и мало пис@юлей .
 показати весь коментар
 
 
Психи повсюду. В психушке сидят только те, кто спалился.
 показати весь коментар
 
 
Ви своє психічне здоров'я дуже переоцінюєте..)))
 показати весь коментар
 
 
Это рехформа психбольниц в действии. А суть рехформы: Всех психов - на свободу.
 показати весь коментар
 
 
в США такого би просто застрелив би снайпер і потягли би мертвого "героя" до крематорій.
 показати весь коментар
 
 
Он просто хотел, чтобы во время карантина все сидели дома. Что тут непонятного?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Відстрілював зебілів. А шо?
 показати весь коментар
 
 
если бы землю в вазоне маслом не полил, могли бы и не найти )
 показати весь коментар
 
 
чувак который купил носки со знаком доллара опасен априори, хотелось бы посмотреть его коллекцию, уверен там есть "папа устал" и "я не алкоголик я дегустатор" увы слов кроме ********* я незнаю, уверен что у него трусы типа я гигантдляписи
 показати весь коментар
 
 
Засунуть этому дебилу пистолет в лупу. И сказать, что он там его прятал от полиции.
 показати весь коментар
 
 
Походу белочка началась на карантине у чувака
 показати весь коментар
 
Знал бы что может прилететь ответка, не стрелял бы! Но хоплофобы сами подохнут и других за собой потянут!
Примерно как зебилы!!! А может это одни и теже???
 показати весь коментар
 
Похоже ты и есть тот идиот который из окна стрелял.
 показати весь коментар
 
Не знаю как в Киеве, но плотно связан работой с Одессой и одесситами (сам из Винницы), сказали, что из психушки несколько десятков пациентов отправили домой перед карантином. Плюс частичная амнистия, которую по стране объявили (кого там выпустили, хз). Но вот сумасшедших выходок на карантине стало больше.
 показати весь коментар
 
 
Рєхнувся на карантині... Не перший і не останній...
 показати весь коментар
 
это не оружие а прибор для отстрела резиновых пуль так что нех пыжиться как террориста задержали Киянин стріляв із вікна в перехожих, його затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 2238
 показати весь коментар
 
это турецкий сигнальный (шумовой, стартовый) пистолет, с забитым наглухо тонким стволом и дырочкой вверху для отвода газа, доступный в свободной продаже.. возможно переделанный под травматические патроны, что для такого семизарядного малыша непросто и почти не имеет смысла.. сфотографировано так, чтобы у запуганого зебилами обывателя оставить простор для фантазии..
 показати весь коментар
 
Такое впечатление, что пистолет в говне прятал
 показати весь коментар
 
Скажут - хулиганство, а на до бы терроризм, чем это и является...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору