 43-річна мешканка Почаєва померла від коронавірусу. За добу на Тернопільщині - 24 нові випадки захворювання на COVID-19

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Тернопільської ОДА в Facebook.

Так, згідно з даними обласного лабораторного центру станом на 09:00 20 квітня на Тернопільщині 414 випадків COVID-19, 6 – летальних.



161– жителі Монастириського району

42 – жителі Кременецького району

39 – жителі Бучацького району

39 – жителі Шумського району

30 – жителі Заліщицького району

28 – жителі міста Тернополя

22 – жителі Чортківського району

22 – жителі Козівського району

8 – жителі Борщівського району

5 – жителі Підгаєцького району

4 – жителі Тернопільського району

4 – жителі Гусятинського району

4 – жителі Теребовлянського району

2 – жителі Бережанського району

2 – жителі Збаразького району

1 – житель Зборівського району

1 – житель Лановецького району





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Разом з тим повідомляється, що на Великдень в Тернопільській лікарні швидкої допомоги від коронавірусу померла жінка 43 років. Мешканка міста Почаїв. Пацієнтка поступила в Почаївську районну лікарню 15 квітня.

"На Великдень, 19 квітня, о 19:30 жінку у важкому стані перевели в Тернопільську лікарню швидкої допомоги. У неї підтвердили коронавірус. Цього ж дня о 21:30 жінка померла. Висловлюємо співчуття рідним і близьким", - сказано в повідомленні.



