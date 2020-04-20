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 Суспільство, Здоров'я
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 43-річна мешканка Почаєва померла від коронавірусу. За добу на Тернопільщині - 24 нові випадки захворювання на COVID-19

Станом на ранок 20 квітня на Тернопільщині лабораторно підтверджені 24 нові випадки захворювання на COVID-19. Загалом в області 414 хворих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Тернопільської ОДА в Facebook.

Так, згідно з даними обласного лабораторного центру станом на 09:00 20 квітня на Тернопільщині 414 випадків COVID-19, 6 – летальних.


161– жителі Монастириського району
42 – жителі Кременецького району
39 – жителі Бучацького району
39 – жителі Шумського району
30 – жителі Заліщицького району
28 – жителі міста Тернополя
22 – жителі Чортківського району
22 – жителі Козівського району
8 – жителі Борщівського району
5 – жителі Підгаєцького району
4 – жителі Тернопільського району
4 – жителі Гусятинського району
4 – жителі Теребовлянського району
2 – жителі Бережанського району
2 – жителі Збаразького району
1 – житель Зборівського району
1 – житель Лановецького району

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Разом з тим повідомляється, що на Великдень в Тернопільській лікарні швидкої допомоги від коронавірусу померла жінка 43 років. Мешканка міста Почаїв. Пацієнтка поступила в Почаївську районну лікарню 15 квітня.

"На Великдень, 19 квітня, о 19:30 жінку у важкому стані перевели в Тернопільську лікарню швидкої допомоги. У неї підтвердили коронавірус. Цього ж дня о 21:30 жінка померла. Висловлюємо співчуття рідним і близьким", - сказано в повідомленні.

43-річна мешканка Почаєва померла від коронавірусу. За добу на Тернопільщині - 24 нові випадки захворювання на COVID-19 01
43-річна мешканка Почаєва померла від коронавірусу. За добу на Тернопільщині - 24 нові випадки захворювання на COVID-19 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190198
 
 
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Завозите еще, без обсервации, хуже уже не будет.
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У Почаївській лаврі на Тернопільщині 19 квітня помер монах, який, за неофіційною інформацією, був заражений COVID-19
Про це повідомляє "Тернопільська газета".
Монах помер 19 квітня, на 77-му році життя. Отця Аверкія характеризують як чудову, добру та скромну людину, яка не брала участь у суперечках та мала величезний авторитет серед братії.
Останнім часом монах не з'являвся на людях. За інформацією джерел видання, в отця Аверкія був коронавірус, проте наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає.
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очень высока вероятность того, шо до 15го, она успела таки сходить в последний раз "посвятить вербу" в почаївській лаврі и раздать там уже имеющиеся у неё дары ковируса таким же как и она "істинновіруючим". ну и по дороге многих ничего не подозревающих встречных понаграждать.
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Информация для тех, кто считает что умирают только старики.
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Надо быть вполне себе идиотом, дабы думать что лишь старики.
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У кого ещё остались иллюзии на счёт COVID-19 в Беларуси - СМОТРИТЕ!!!!
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43-річна мешканка Почаєва померла від коронавірусу. За добу на Тернопільщині - 24 нові випадки захворювання на COVID-19 - Цензор.НЕТ 7266 Саша Полтава --- "Белорусы и без карантина нормально справляются".

Это для таких как ОН!
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видео - очень удобный формат для манипуляций и обмана.
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Так боротися з коронавірусом як у нас, можна ще довго і нудно.
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Московський Сатанат із осередком в Почаївській лаврі зробив свою справу, максимально поширюючи вірус через свою худобу-прихожан. Тепер можливий потужний спалах на заході України
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Московські попи тут недоторкані,а це філія московських спецслужб.Виникає питання,як Україна може перемогти московитів,якщо навіть попів не можуть притягнути до відповідальності? Ну в нормальних країнах такого немає.
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"- 42 - жителі Кременецького району" - тут 90% монахи почаївської лаври.
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Зуб даю, що померла відвідувала феесбешну секту РПЦ в Україні
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В мене кума - прихожанка рпц, теж років десять захворіла чимось заразним (язви по всьому обличчю, прикривалася платком), пожила щось рік-два і померла. Чому загадав? - а прийшов на похорон, питаю у знайомих прихожанок: попа чекаємо, а вони - попа не буде, бо повісилась. А жара стояла, самому ледь дихалося того року. Гука син її: поможіть труну на машину погрузити. Поміг.
Їздила вона і в Почаїв з іншими, мене запрошували, але в мене ні грошей, ні здоровья на таку дійсно далеку поїздку. Так інші прихожанки теж і ікони цілували і причащалися шо в Козельщині, шо в місцевій церкві, що в Почаєві( я ніколи не притулявся губами - схилився у поклоні і досить). І як бачите, лише одна десь набралася зарази. Іншим - по барабану. Бігають як лошиці. Може то і не в церковних звичаях справа?
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