 43-річна мешканка Почаєва померла від коронавірусу. За добу на Тернопільщині - 24 нові випадки захворювання на COVID-19

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Тернопільської ОДА в Facebook.
Так, згідно з даними обласного лабораторного центру станом на 09:00 20 квітня на Тернопільщині 414 випадків COVID-19, 6 – летальних.
161– жителі Монастириського району
42 – жителі Кременецького району
39 – жителі Бучацького району
39 – жителі Шумського району
30 – жителі Заліщицького району
28 – жителі міста Тернополя
22 – жителі Чортківського району
22 – жителі Козівського району
8 – жителі Борщівського району
5 – жителі Підгаєцького району
4 – жителі Тернопільського району
4 – жителі Гусятинського району
4 – жителі Теребовлянського району
2 – жителі Бережанського району
2 – жителі Збаразького району
1 – житель Зборівського району
1 – житель Лановецького району
Разом з тим повідомляється, що на Великдень в Тернопільській лікарні швидкої допомоги від коронавірусу померла жінка 43 років. Мешканка міста Почаїв. Пацієнтка поступила в Почаївську районну лікарню 15 квітня.
"На Великдень, 19 квітня, о 19:30 жінку у важкому стані перевели в Тернопільську лікарню швидкої допомоги. У неї підтвердили коронавірус. Цього ж дня о 21:30 жінка померла. Висловлюємо співчуття рідним і близьким", - сказано в повідомленні.
Про це повідомляє "Тернопільська газета".
Монах помер 19 квітня, на 77-му році життя. Отця Аверкія характеризують як чудову, добру та скромну людину, яка не брала участь у суперечках та мала величезний авторитет серед братії.
Останнім часом монах не з'являвся на людях. За інформацією джерел видання, в отця Аверкія був коронавірус, проте наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає.
Это для таких как ОН!
Їздила вона і в Почаїв з іншими, мене запрошували, але в мене ні грошей, ні здоровья на таку дійсно далеку поїздку. Так інші прихожанки теж і ікони цілували і причащалися шо в Козельщині, шо в місцевій церкві, що в Почаєві( я ніколи не притулявся губами - схилився у поклоні і досить). І як бачите, лише одна десь набралася зарази. Іншим - по барабану. Бігають як лошиці. Може то і не в церковних звичаях справа?