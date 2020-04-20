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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Події, Суспільство
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Все про:Білорусь (990) кордон (1453) Житомирщина (578) пожежа (2217) Чорнобиль (164) зона відчуження (140) ДСНС (2416)

 Найскладніший осередок пожежі міститься у Чорнобильській зоні поблизу села Рудьки: є загроза поширення вогню на територію Білорусі, - ДСНС

Найскладніший осередок лісової пожежі в Чорнобильській зоні відчуження міститься поблизу села Рудьки в Іванківському районі.

Про це повідомили на брифінгу представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За даними ДСНС, найскладніший осередок міститься поблизу села Рудьки, ще два осередки гасять в районі сіл Россоха та Крива Гора. Зараз рятувальники намагаються не пропустити вогонь на територію Білорусі.

"Найскладніший осередок пожежі міститься поблизу села Рудьки, де вживаються усі можливі заходи для недопущення переходу пожежі на територію Республіки Білорусь. Інші два осередки поблизу сіл Россоха та Крива Гора не несуть загрози лісовим масивам та іншим територіям зони відчуження", - розповіли у службі.

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Зазначається, що ДСНС сьогодні продовжує заходи з ліквідації лісових пожеж в Житомирській області та в зоні відчуження.

"У Чорнобильській зоні на ранок вдалось локалізувати один осередок пожежі. На цей час основні зусилля направлені на гасіння інших трьох осередків поблизу населених пунктів Россоха, Крива Гора та Рудьки. А також двох торф'яників в осередках, пройдених вогнем", - додали представники ДСНС.

Нагадаємо, пожежа в Житомирській області триває з 16 квітня. Вона охопила територію більш ніж 4 тис. га. Крім того, пожежі в Зоні відчуження тривають з 4 квітня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190194
 
 
 Топ коментарі
 
ну и нормально .. пусть сябры теперь тушат !
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Белорусы спокойно наблюдают, значит они подожгли.
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Зимбабвийцы тоже не сильно озабочены, может они ?
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ну и нормально .. пусть сябры теперь тушат !
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Спільники нашого ворога рОСІЇЇ, такіж нам вороги, якшо вигорить пів білорусії, на це на допомогу, тимпаце в росії проладуть білоруські банани з ананасима та білоруська червона риба, брехуні треба карати а лУКАЩЕНКО дуже хитрий а наша зелена бубочка бере його в приклад
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))) В Украине 73% Спільники рОСІЇЇ,.Это не беларусы под танки ВСУ в 2014 ложились и триколорами размахивали.Это не с беларускими паспортами 80% Украину предали в Крыму и лугандонии. У нас медведчуки,рабиновичи,кивы.....и рюзький мир в дом не зовут.Ты либо кацапская гнида,либо зелёная вошь...Слава Украине!!!
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Це білорусь у тайожному сорюзі а не Українці і робить з росією на свої території сумісні военні навчаннч, це белоруси з лУКАШЕНКА зробили царька а в Україні ми міняємо президентів, такошо перше станте демократичною европейською країною а не азіацьким, бо княгіня Ольга вас продажних ще в ті часи не чому не навчила, а потім щось вякайе .
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Читай выше,херой диванный.А свой бред Зеле,еврмакам,бондаренко,медведчукам и прочей нечисти рассказывай .Меняла ты власти нетный. Языком плескать не мешки грузить.) За женщин Марусю Зверобой,Федину и Т.Чоновол заступись для начала,херой зелёный.И сравни свою шмарклю с нашим хитрожопом..
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Лукашенко: о «русском мире» забудьте - YouTube

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А ти не розповідай про 73% які проголосували за зелену бубочку я порохобот но це демократія, а у вас як врадянські часи 100% адобрям за лукашенка, такшо зробіть в першу чергу якусь революцію, а потім когось кретекуйте а поки ви прорадяенські швобли
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Торфяні болота не погасиш..
Хріново..
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Белорусы спокойно наблюдают, значит они подожгли.
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Зимбабвийцы тоже не сильно озабочены, может они ?
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Ви продажні російскі скоти, які кожний рік на свої територв робите сумісні з росіянами військові навчання, ви не чім зараз не відрізняєтесь від мусолліні який був союзником гітлера
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якшо ви за нас ви повинні були вдарити зі свого боку по росії війсовим нападом но ви проросійські продажні шльндри
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Неправда, мы волнуемся.
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Забезпечити місцеві громади і пожежних ВОДЯНИМИ
ПОМПАМИ (бажано якісними (японськими и т.п., бо китайські на 2-й рік -
металолом)) і пожежними рукавами з тройніками. Будь який транспорт з таким
обладнанням стає ПОЖЕЖНОЮ МАШИНОЮ. Можна
пожежників, як дісант, доставляти з помпами в важкодоступні місця.

Тільки вийшов указ про створення 6 дослідних
станцій в Чорнобилі, то відразу розпочалася пожежа. Випадковість??? З сухою
травою і деревами треба боротися (розчищати, утилізувати). Це міна сповільненої
дії. Будь який недопалок може призвести до пожежі. Бачили, що взимку було в
Австралії, то влітку буде у нас. ЗЕЛЕНСЬКОМУ, ТЕРМІНОВО, необхідно звернутися
за міжнародною допомогою для гасіння пожеж. Налагодити контроль за ситуацією
(самому сісти у вертоліт, дані з супутників, звіти губернаторів і т.п.),
загасити пожежу і з досвідченими фахівцями (ні з "молокососами")
розробити методи гасіння на майбутнє, тому що цього літа ПРОГНОЗУЮТЬ ПОСУХУ. Також, слід обмежити експорт
агро-продукції, проаналізувати держрезерви на рік (в т.ч. кукурудзи та
соняшника), бо можна стати автором ГОЛОДОМОРУ.
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касаби сплять і бачать, підкасабники роти відкрили



Львовский метрополитен@natohawks





Друзья, давайте сделаем свинособачку известной.
Живет в Киеве. Паспорт РФ. Семья в Москве. Совладелец ТРЦ «Dream Town», ФЦ «Аквариум», ресторанов «Шахерезада», магазинов «Lee Cooper Jeans».
Что-то мне подсказывает шо в скором времени его бизнес сойдет на нет

Найскладніший осередок пожежі міститься у Чорнобильській зоні поблизу села Рудьки: є загроза поширення вогню на територію Білорусі, - ДСНС - Цензор.НЕТ 118
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Надо бросить туда все силы. Нам чужих пожаров не хватало. У самих не -нет, да загорится.
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тем боле что диверсанты могут быть вашими
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Погранцов под суд(вместе с диверсантами).
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Всех невозможно...оставить город без людей и средств тушения тоже нельзя. И погода как назло сухая...хуже некуда!
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А белорусы чего щелкают, ждут пока и у них гореть начнет ?
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А где же помощь соседей?? наши то всегда всем помощь предлагают !
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У нас такие соседи что лучше их никогда не видеть и помощи нах. от них не нужно
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у нас такие северные соседи, что врагов не нужно.
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Вы с Мартом определитесь. Надо- не надо. Дружней надо.
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А то к вам, зебилам и предателям Украины, кто-то просится.(( Вам Бог Пороха послал в трудное время,так вы и того просрали,идиоты.
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