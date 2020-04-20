 Найскладніший осередок пожежі міститься у Чорнобильській зоні поблизу села Рудьки: є загроза поширення вогню на територію Білорусі, - ДСНС

Про це повідомили на брифінгу представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За даними ДСНС, найскладніший осередок міститься поблизу села Рудьки, ще два осередки гасять в районі сіл Россоха та Крива Гора. Зараз рятувальники намагаються не пропустити вогонь на територію Білорусі.
"Найскладніший осередок пожежі міститься поблизу села Рудьки, де вживаються усі можливі заходи для недопущення переходу пожежі на територію Республіки Білорусь. Інші два осередки поблизу сіл Россоха та Крива Гора не несуть загрози лісовим масивам та іншим територіям зони відчуження", - розповіли у службі.
Зазначається, що ДСНС сьогодні продовжує заходи з ліквідації лісових пожеж в Житомирській області та в зоні відчуження.
"У Чорнобильській зоні на ранок вдалось локалізувати один осередок пожежі. На цей час основні зусилля направлені на гасіння інших трьох осередків поблизу населених пунктів Россоха, Крива Гора та Рудьки. А також двох торф'яників в осередках, пройдених вогнем", - додали представники ДСНС.
Нагадаємо, пожежа в Житомирській області триває з 16 квітня. Вона охопила територію більш ніж 4 тис. га. Крім того, пожежі в Зоні відчуження тривають з 4 квітня.
===============================
Лукашенко: о «русском мире» забудьте - YouTube
https://www.youtube.com › watch
Хріново..
ПОМПАМИ (бажано якісними (японськими и т.п., бо китайські на 2-й рік -
металолом)) і пожежними рукавами з тройніками. Будь який транспорт з таким
обладнанням стає ПОЖЕЖНОЮ МАШИНОЮ. Можна
пожежників, як дісант, доставляти з помпами в важкодоступні місця.
Тільки вийшов указ про створення 6 дослідних
станцій в Чорнобилі, то відразу розпочалася пожежа. Випадковість??? З сухою
травою і деревами треба боротися (розчищати, утилізувати). Це міна сповільненої
дії. Будь який недопалок може призвести до пожежі. Бачили, що взимку було в
Австралії, то влітку буде у нас. ЗЕЛЕНСЬКОМУ, ТЕРМІНОВО, необхідно звернутися
за міжнародною допомогою для гасіння пожеж. Налагодити контроль за ситуацією
(самому сісти у вертоліт, дані з супутників, звіти губернаторів і т.п.),
загасити пожежу і з досвідченими фахівцями (ні з "молокососами")
розробити методи гасіння на майбутнє, тому що цього літа ПРОГНОЗУЮТЬ ПОСУХУ. Також, слід обмежити експорт
агро-продукції, проаналізувати держрезерви на рік (в т.ч. кукурудзи та
соняшника), бо можна стати автором ГОЛОДОМОРУ.
Львовский метрополитен@natohawks
Друзья, давайте сделаем свинособачку известной.
Живет в Киеве. Паспорт РФ. Семья в Москве. Совладелец ТРЦ «Dream Town», ФЦ «Аквариум», ресторанов «Шахерезада», магазинов «Lee Cooper Jeans».
Что-то мне подсказывает шо в скором времени его бизнес сойдет на нет