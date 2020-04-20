 Невідомий вночі намагався підпалити будівлю іудейської релігійної громади в Херсоні, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Нацполіції.

"Сьогодні близько третьої години ночі в "Єдиний центр 102" поліції Херсонщини зателефонував мешканець обласного центру. Заявник розповів, що побачив, як невідомий чоловік підпалив пляшку із займистою рідиною, кинув її на поріг будівлі іудейської релігійної общини по вул. Театральній та втік. Також херсонець повідомив, що пожежі не сталося, бо рідина не розгорілася", - сказано в повідомленні.

Так, під час огляду місця події слідчо-оперативна група Корабельного відділення поліції виявила залишки скляної пляшки з частками легкозаймистої речовини. Речові докази вилучені та направлені на дослідження.

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Інформація про подію зареєстрована в журналі Єдиного обліку, проводяться заходи щодо встановлення особи зловмисника.