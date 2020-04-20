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 Невідомий вночі намагався підпалити будівлю іудейської релігійної громади в Херсоні, - Нацполіція

Невідомий чоловік вночі 20 квітня намагався підпалити будівлю іудейської релігійної громади в Херсоні. Поліція встановлює його особу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Нацполіції.

"Сьогодні близько третьої години ночі в "Єдиний центр 102" поліції Херсонщини зателефонував мешканець обласного центру. Заявник розповів, що побачив, як невідомий чоловік підпалив пляшку із займистою рідиною, кинув її на поріг будівлі іудейської релігійної общини по вул. Театральній та втік. Також херсонець повідомив, що пожежі не сталося, бо рідина не розгорілася", - сказано в повідомленні.

Так, під час огляду місця події слідчо-оперативна група Корабельного відділення поліції виявила залишки скляної пляшки з частками легкозаймистої речовини. Речові докази вилучені та направлені на дослідження.

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Інформація про подію зареєстрована в журналі Єдиного обліку, проводяться заходи щодо встановлення особи зловмисника.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190193
 
   
 Топ коментарі
 
Глянь, синку! Що це таке в кутку чорніє? То не жиди?
- Ні, батьку! Це ж рояль!
- А що це таке у тім роялі біленьке? То не жиди?
- Ні, батьку! Це клавіші!
- Синку! А з чого вони зроблені?
- Зі слона!
- От кляті жиди! Слоника замордували!
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Це перший дзвіноччо зелені бубочи, чим більше ві бу де у влади тим більше Українці будуть стивати антісімітами, щоб це зупинити бубочці пора писати заяву лро звілнення з президенства
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Це перший дзвіноччо зелені бубочи, чим більше ві бу де у влади тим більше Українці будуть стивати антісімітами, щоб це зупинити бубочці пора писати заяву лро звілнення з президенства
 показати весь коментар
 
 
Глянь, синку! Що це таке в кутку чорніє? То не жиди?
- Ні, батьку! Це ж рояль!
- А що це таке у тім роялі біленьке? То не жиди?
- Ні, батьку! Це клавіші!
- Синку! А з чого вони зроблені?
- Зі слона!
- От кляті жиди! Слоника замордували!
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а если бы каменные колонны горели как порох, поджёг мог бы и удасца ))
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Вже не перший раз намагаються підпалити двері будинків цих релігіозних общин. Але бог їх береже і підпал не вдається. Настільки вірять у божий захист, що вперто не хочуть встановлювати відеокамери. І тільки громадяни, яких в цей час мучить безсоння, можуть описати загальний вигляд і напрям втечі палія. Собаку ж для пошуку слідів не привозили. І камер на інших будинках певно не було. Звідки в якомусь Херсоні відео камери? Невідомий вночі намагався підпалити будівлю іудейської релігійної громади в Херсоні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 764
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хіба так палять??? Кривоногий рукожоп
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Нє, то кривожопий руконіг, інший вид, хоч і схожий.
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Гоя зловили, ще мабуть партквиток "Правого сектору" в кішені "знайшли".
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Это из 73% -й зеБильной отары "обиженный" шо колбасу Зеля по 2,30-ть не зделал как обещал в апреле 2019 года..
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Скоро 73% начнут блеять да и возможно их рук дело все эти пожары. Они ведь жрать на халяву желают ибо Зеля им обещал то а вместо бублика дырка с дулэю...
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Зеклоун, будучи евреем, может открыть ящик Пандоры по отношению к евреям в Украине. Вот тогда они могут вспомнить 30-е годы прошлого века.
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бач ти як шоколадні антисеміти виють з радощів Невідомий вночі намагався підпалити будівлю іудейської релігійної громади в Херсоні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 153
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Коментар козлорожого провокатора. А тепер колись БосОй - спроба підпалу твоїх рук справа ?😎
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С москальским патриархатом наверное перепутал.
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припиніть паніку,
то хтось насрав просто
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