EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України, Здоров'я
  2660  10
Матеріали за темою:
Все про:карантин (3195) Сумщина (404) тестування (87) Степанов Максим (180) COVID-19 (4050) коронавірус (2742)

 На Сумщині пояснили, чому не подали дані щодо COVID-19: За добу досліджено 80 зразків, але результати були отримані пізніше

У Сумській області результати досліджень на COVID-19 на Великдень, 19 квітня, отримали із запізненням, тому їх вчасно не подали до Києва.

Про це сказав в.о. директора Сумського обласного лабцентру Володимир Збаражський, коментуючи заяву міністра охорони здоров’я Максима Степанова про те, що сім областей не подали інформацію щодо тестування на коронавірус за минулу добу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На Великдень в лабораторії опрацьовували близько 80 зразків. Результати досліджень отримали тільки о 23.00, а звітність подається станом на 22.00", - зазначив Збаражський.

За його словами, нових випадків COVID-19 в області за минулу добу не підтверджено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Києві виявлено 49 нових випадків COVID-19, 2 людини померли, загалом 850 хворих, - Кличко

Як повідомлялося, під час брифінгу в понеділок, 20 квітня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що сім областей, зокрема Вінницька, Луганська, Чернівецька, Чернігівська, Сумська, Херсонська і Хмельницька, не подали жодної інформації про тестування українців на коронавірус за минулу добу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190192
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Не встигли, бо стояли у черзі святити кулічі На Сумщине объяснили, почему не подали данные по COVID-19: За сутки исследованы 80 образцов, но результаты были получены позднее обычного - Цензор.НЕТ 3700
 показати весь коментар
 
 
ніхто ніде не стояв у нас були онлайн-трансляції з храмів люди просто святкували за такі доречі ніяких надбавок медикам немаєдеякі отримали ще менше ніж у березні
 показати весь коментар
 
Якщо у медиків була зичайна зміна, то чому вони не встигли так, як вони встигали до того на саме таких звичайних змінах?
 показати весь коментар
 
 
в Україні 30 років знущалися з медиків та вчителів тому більшість народу виросла дурними та хворими (на голову)
 показати весь коментар
 
у самих медиків, можливо, і звичайна зміна була; а от, наприклад, у начальства медиків міг бути вихідний... Міг бути вихідний у завскладів, де зберігаються реагенти для аналізів... Тут фактор вихідного дня спрацьовує досить таки в несподіваних іпостасях... всього не передбачиш...
 показати весь коментар
 
і далі ріжуть зарплати медикам. Тільки завтраками годують. Може, і виплатять обіцянки тоді, коли продукти вдвіччі пожорожчають, а долар буде по 50... Хіба вперше таке в нашій історії?
 показати весь коментар
 
 
У всьому винні вихідні - бо у вихідні люди не можуть хворіти та помирати.
 показати весь коментар
 
Адекватна влада мала б аналізувати такі казуси, приймати рішення щоб в майбутньму це не повторювалось і контролювати тих хто за це відповідальний.У нас відбувається просто констатація казуса і ми переключаємось на інший казус.Влада спостерігає за цим як відморожена.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору