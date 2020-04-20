 На Сумщині пояснили, чому не подали дані щодо COVID-19: За добу досліджено 80 зразків, але результати були отримані пізніше

Про це сказав в.о. директора Сумського обласного лабцентру Володимир Збаражський, коментуючи заяву міністра охорони здоров’я Максима Степанова про те, що сім областей не подали інформацію щодо тестування на коронавірус за минулу добу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На Великдень в лабораторії опрацьовували близько 80 зразків. Результати досліджень отримали тільки о 23.00, а звітність подається станом на 22.00", - зазначив Збаражський.

За його словами, нових випадків COVID-19 в області за минулу добу не підтверджено.

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Як повідомлялося, під час брифінгу в понеділок, 20 квітня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що сім областей, зокрема Вінницька, Луганська, Чернівецька, Чернігівська, Сумська, Херсонська і Хмельницька, не подали жодної інформації про тестування українців на коронавірус за минулу добу.