 Намагався розібрати снаряд: на Донеччині 24-річний чоловік помер від травм унаслідок вибуху, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Волноваський відділ поліції Донецької області.
"Вчора до Нікольського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що внаслідок вибуху загинув 24-річний мешканець села Веселе Нікольського району Донецької області.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки.
Встановлено, що потерпілий за межами села знайшов снаряд від РПГ, приніс додому та намагався його розібрати, що і спричинило вибух.
З численними травмами потерпілого доставили у лікарню м.Маріуполь, а потім оперативно відправили до м.Запоріжжя, де сьогодні хлопець помер.
Поліцейські встановлюють повні обставини події. Факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок"".
Правоохоронці закликають громадян дотримуватися правил безпеки, які врятують життя:
- обмежте перебування у місцях, де є ризик натрапити на предмети війни: в лісосмугах, біля водойм, у покинутих будинках, районах, де раніше велися активні бойові дії;
- завжди контролюйте ситуацію навколо себе: уважно дивіться під ноги та навколо;
- не торкайтесь виявленого підозрілого предмета та не дайте цього робити іншим;
- за можливості обгородіть місце виявлення підозрілого предмета та організуйте охорону;
- не намагайтеся розібрати або спалити виявлений вибухонебезпечний предмет. Це майже у 100% випадків є причиною вибуху;
- негайно повідомте про небезпечну знахідку за телефонами 101 або 102.
Там еще есть!
- Нічого! У мене, ще є!
Старый не знал - что такое фугас.
Ножик достал, чтоб разрезать и съесть...
Ноги нашлись километров за шесть." (С - советский детский фольклор)
"Дедушка в поле нашёл ананас.
Старый не знал - что такое фугас.
Ножик достал, чтоб разрезать и съесть...
Яйца нашлись километров за шесть."