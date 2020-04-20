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Все про:боєприпаси (989) вибух (1875) Донецька область (2415)

 Намагався розібрати снаряд: на Донеччині 24-річний чоловік помер від травм унаслідок вибуху, - поліція

24-річний місцевий житель намагався розібрати вибухонебезпечний предмет, який знайшов біля села. Стався вибух. Від травм потерпілий помер у лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Волноваський відділ поліції Донецької області.

"Вчора до Нікольського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що внаслідок вибуху загинув 24-річний мешканець села Веселе Нікольського району Донецької області.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Встановлено, що потерпілий за межами села знайшов снаряд від РПГ, приніс додому та намагався його розібрати, що і спричинило вибух.

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З численними травмами потерпілого доставили у лікарню м.Маріуполь, а потім оперативно відправили до м.Запоріжжя, де сьогодні хлопець помер.

Поліцейські встановлюють повні обставини події. Факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок"".

Правоохоронці закликають громадян дотримуватися правил безпеки, які врятують життя:

- обмежте перебування у місцях, де є ризик натрапити на предмети війни: в лісосмугах, біля водойм, у покинутих будинках, районах, де раніше велися активні бойові дії;

- завжди контролюйте ситуацію навколо себе: уважно дивіться під ноги та навколо;

- не торкайтесь виявленого підозрілого предмета та не дайте цього робити іншим;

- за можливості обгородіть місце виявлення підозрілого предмета та організуйте охорону;

- не намагайтеся розібрати або спалити виявлений вибухонебезпечний предмет. Це майже у 100% випадків є причиною вибуху;

- негайно повідомте про небезпечну знахідку за телефонами 101 або 102.

Також дивіться: У полі Херсонщини вибухнули боєприпаси в кузові вантажівки, - ДБР. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190191
 
 
 Топ коментарі
 
- Кум, навіщо ти пилиш гранату, вона вибухне!?
- Нічого! У мене, ще є!
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Мужчина пытался разобрать снаряд, но снаряд успел раньше разобрать мужчину... Намагався розібрати снаряд: на Донеччині 24-річний чоловік помер від травм унаслідок вибуху, - поліція - Цензор.НЕТ 7069
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Спрашивается, ну вот ***** оно полезло разбирать снаряд...!?
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Ему сказали, что, если он очень-очень быстро разберет снаряд, то бородатый седой дядька даст ему премию.
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коментар відмічено як спам  
 
Потому что дебил такой как ты!
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Достать боезаряд, чтобы рыбу глушить.
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Любознательность - склонность к приобретению новых знаний, проявление потребности пытливого ума в стремлении к познанию
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- Кум, навіщо ти пилиш гранату, вона вибухне!?
- Нічого! У мене, ще є!
 показати весь коментар
 
 
Мужчина пытался разобрать снаряд, но снаряд успел раньше разобрать мужчину... Намагався розібрати снаряд: на Донеччині 24-річний чоловік помер від травм унаслідок вибуху, - поліція - Цензор.НЕТ 7069
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"Дедушка в поле нашёл ананас.
Старый не знал - что такое фугас.
Ножик достал, чтоб разрезать и съесть...
Ноги нашлись километров за шесть." (С - советский детский фольклор)
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А за шесть километров в противоположную сторону от эпицентра взрыва рассказывали уже такой вариант
"Дедушка в поле нашёл ананас.
Старый не знал - что такое фугас.
Ножик достал, чтоб разрезать и съесть...
Яйца нашлись километров за шесть."
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не жалко конечно, но и премию Дарвина он не заслужил, жрать видимо захотелось вот и итог
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шо искал? алмазы брильянты? это полудурок такие нужны Исусу
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Каждому сепару по снаряду, для разборки!!!!
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Внёс собственный вклад в разминирование донбасса
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А чи це часом не бойовик з групи зрадника шайтанова готував вбивство з РПГ міністра Авакова. Лейтенант Баканов: Разберитесь с этим чертом.
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І на такого недоумка лікарі витрачали свій час і зусилля, не кажучи вже на витрачене паливо, коли возили його туди-сюди. Багата земля донецька на ідіотів!
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Забыли добавить это была обезьяна 24-лет , не человек , ибо человек на это не способен..
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