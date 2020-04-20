 Намагався розібрати снаряд: на Донеччині 24-річний чоловік помер від травм унаслідок вибуху, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Волноваський відділ поліції Донецької області.

"Вчора до Нікольського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що внаслідок вибуху загинув 24-річний мешканець села Веселе Нікольського району Донецької області.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Встановлено, що потерпілий за межами села знайшов снаряд від РПГ, приніс додому та намагався його розібрати, що і спричинило вибух.

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З численними травмами потерпілого доставили у лікарню м.Маріуполь, а потім оперативно відправили до м.Запоріжжя, де сьогодні хлопець помер.

Поліцейські встановлюють повні обставини події. Факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок"".

Правоохоронці закликають громадян дотримуватися правил безпеки, які врятують життя:

- обмежте перебування у місцях, де є ризик натрапити на предмети війни: в лісосмугах, біля водойм, у покинутих будинках, районах, де раніше велися активні бойові дії;

- завжди контролюйте ситуацію навколо себе: уважно дивіться під ноги та навколо;

- не торкайтесь виявленого підозрілого предмета та не дайте цього робити іншим;

- за можливості обгородіть місце виявлення підозрілого предмета та організуйте охорону;

- не намагайтеся розібрати або спалити виявлений вибухонебезпечний предмет. Це майже у 100% випадків є причиною вибуху;

- негайно повідомте про небезпечну знахідку за телефонами 101 або 102.

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