 Поліція затримала чоловіка, який повідомив на Великдень про "замінування" банкоматів і торгових центрів на Черкащині

Про це повідомляється на сайті Нацполіції, передає Цензор.НЕТ
Зазначається, що житель м. Городища Черкаської області надав неправдиве повідомлення про замінування банкоматів і торгових центрів, а щоб вибухів не сталося - вимагав один мільйон доларів США.
"У той час, коли вибухотехніки і кінологи зі службовими собаками проводили обстеження об'єктів, оперативники встановили місцезнаходження зловмисника", - йдеться в повідомленні.
Чоловіка затримали. Вирішується питання про оголошення йому про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст.259 КК (завідомо неправдиве повідомлення). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.
Это был демарш. Типа: "А что ты нам сделаешь, чмошник? Твой бизнес в России, заработки твоего окружения в России, контроль твоего бизнеса в России. Пили себе видосики и не рыпайся. А власть здесь мы".
Это не липецкая фабрика. Это тотальный контроль.
Глава нацполиции заявил, что в храмы в пасхальную ночь пришли около 130 тыс людей. Это, конечно, заниженная цифра.
Служба проводилась в 13 658 храмах. За ночь было выявлено 19 нарушений карантинных ограничений и составлено аж ТРИ протокола.
Карантин у нас до 24 апреля официально. Заигрывания с попами МП и новая вспышка заболеваний, это целиком на совести Авакова и Зеленского.
Роман ДОНИК
"української" влади. Надіються що суди їх будуть випускати.
🤯
Проводилась евакуация сотен больньіх, врачей, с отключением от аппаратов больньіх.
😜