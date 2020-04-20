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 Події, Суспільство
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Все про:мінування (552) Великдень (159) Черкащина (326)

 Поліція затримала чоловіка, який повідомив на Великдень про "замінування" банкоматів і торгових центрів на Черкащині

Співробітники Національної поліції затримали чоловіка, який на Великдень здійснив неправдиве повідомлення про замінування банкоматів і торгових центрів у Черкаській області.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції, передає Цензор.НЕТ

Зазначається, що житель м. Городища Черкаської області надав неправдиве повідомлення про замінування банкоматів і торгових центрів, а щоб вибухів не сталося - вимагав один мільйон доларів США.

"У той час, коли вибухотехніки і кінологи зі службовими собаками проводили обстеження об'єктів, оперативники встановили місцезнаходження зловмисника", - йдеться в повідомленні.

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Чоловіка затримали. Вирішується питання про оголошення йому про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст.259 КК (завідомо неправдиве повідомлення). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190190
 
 
 Топ коментарі
 
А сколько попов РПЦ МП сатаната задержала вчера наша славная полиция Рюкзакяна?))))
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таким нужно только жопу паяльником минировать .. только тогда может и поумнеют ..
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Необхідно впаяти довбню десятку-нехай посидить ,подумає над своїми вчинками. Поліція затримала чоловіка, який повідомив на Великдень про "замінування" банкоматів і торгових центрів на Черкащині - Цензор.НЕТ 9602
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В Середньовіччя йому б просто відрізали язика...
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Ах, какой был мужчина, Настоящий полковник!
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таким нужно только жопу паяльником минировать .. только тогда может и поумнеют ..
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А сколько попов РПЦ МП сатаната задержала вчера наша славная полиция Рюкзакяна?))))
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Почему? Почему нельзя было ввести комендантский час на одну ночь?! или кто в доме хозяин

Это был демарш. Типа: "А что ты нам сделаешь, чмошник? Твой бизнес в России, заработки твоего окружения в России, контроль твоего бизнеса в России. Пили себе видосики и не рыпайся. А власть здесь мы".

Это не липецкая фабрика. Это тотальный контроль.

Глава нацполиции заявил, что в храмы в пасхальную ночь пришли около 130 тыс людей. Это, конечно, заниженная цифра.

Служба проводилась в 13 658 храмах. За ночь было выявлено 19 нарушений карантинных ограничений и составлено аж ТРИ протокола.

Карантин у нас до 24 апреля официально. Заигрывания с попами МП и новая вспышка заболеваний, это целиком на совести Авакова и Зеленского.
Роман ДОНИК
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Кацапські свинособаки учули слабину від нинішньої
"української" влади. Надіються що суди їх будуть випускати.
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Ось і наслідок "покращення" -дурдоми ліквідовують..
🤯
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Почему не задерживается помощник зеленого депутуата Тищенко, которьій "минировал" Александровскую больницу?
Проводилась евакуация сотен больньіх, врачей, с отключением от аппаратов больньіх.
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Я не знаю, что происходит, но я беспокоюсь из-за количества психов вокруг меня.🤯
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черкащина - край банкоматов и торговых центров. теоретически, одна из беднейших областей Украины. одни её дороги - дорогого ремонта машин стоят!
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В Киеве "заминировали" психбольницу. Пациентов решили не эвакуировать, а поймали минера... - Психом больше, психом меньше...
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Захватить мир - пол дела. Главное как им править втихаря от санитаров...
😜
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Назвіть прізвище, покажіть фотографію цього екстремала, назвіть всю його рідню ... Нехай земля горить під такими клоунами. Чомусь у клятих москалів, у сусідів білорусів, словаків, угорців, поляків таких дзвінків немає
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