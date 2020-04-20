 Україна очолила Форум співпраці у сфері безпеки ОБСЄ, - МЗС

Про це йдеться в коментарі МЗС, оприлюдненому на сайті зовнішньополітичного відомства, передає Цензор.НЕТ.

"Українське головування зосередить увагу держав-учасниць на необхідності відновлення повного та сумлінного дотримання основоположних принципів ОБСЄ та норм міжнародного права, важливості подальшої спільної роботи над удосконаленням політико-військового інструментарію Організації в умовах нових викликів та загроз та стрімкого технологічного розвитку у військовій сфері", - зазначено в коментарі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ під приводом карантину через COVID-19 не пропускають патрулі ОБСЄ на окуповану частину Донбасу

У МЗС наголосили, що до пріоритетних питань розгляду пленарних засідань увійдуть сучасні виклики регіональній та міжнародній безпеці, насамперед гібридні загрози, мілітаризація та перешкоджання судноплавству в Азово-Чорноморському басейні, та низка інших питань у межах мандату Форуму, зокрема легких озброєнь та стрілецької зброї, виконання резолюцій РБ ООН 1540 (нерозповсюдження зброї масового знищення) та 1325 (роль жінок у питаннях миру та безпеки).