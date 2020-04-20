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 За минулий тиждень під час пожеж в Україні загинуло 45 людей, на водних об'єктах - 11, - ДСНС

Протягом минулого тижня, з 13.04 по 19.04, під час пожеж в Україні загинуло 45 людей, на водних об'єктах - 11.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС

Протягом тижня виникла одна надзвичайна ситуація, в результаті якої загинули 3 людини.

З початку тижня зареєстровано 4 тис. 468 надзвичайних подій. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 33 людини.

Ліквідовано 3 тис. 417пожеж, врятовано на пожежах 32 особи та не допущено знищення вогнем 1 тис. 21 будівлі і 24 од. техніки. На пожежах загинуло 45 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 11 млн. 818 тис. грн.

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Також повідомляється, що упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 390 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 2 тис. 2 вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн.

Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 11 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190188
 
 
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то всё фигня. все смерти, не заражённых вирусом, принято считать ненастоящими За минулий тиждень під час пожеж в Україні загинуло 45 людей, на водних об'єктах - 11, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5544
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" на водних об'єктах - 11" - так запрещено ж подходить к воде?

Штрафовать, штрафовать и штрафовать - только так можно будет избежать гибели людей в т.ч. и на водных объектах.
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"погибли 45 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 11 млн. 818 тыс. грн"
11 818 / 45 = 262,6 тысят ГРИВЕН - Это цена человеческой жизни !!!
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