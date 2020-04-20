 За минулий тиждень під час пожеж в Україні загинуло 45 людей, на водних об'єктах - 11, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС

Протягом тижня виникла одна надзвичайна ситуація, в результаті якої загинули 3 людини.

З початку тижня зареєстровано 4 тис. 468 надзвичайних подій. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 33 людини.

Ліквідовано 3 тис. 417пожеж, врятовано на пожежах 32 особи та не допущено знищення вогнем 1 тис. 21 будівлі і 24 од. техніки. На пожежах загинуло 45 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 11 млн. 818 тис. грн.

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Також повідомляється, що упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 390 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 2 тис. 2 вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн.

Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 11 осіб.