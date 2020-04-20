 Від сьогодні Німеччина, Франція, Чехія, Польща та Норвегія послаблюють карантин

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

У Німеччині дозволять відкритися підприємствам площею не більш ніж 800 кв.м, а також автосалонам, велосипедним магазинам та книгарням.

У Чехії запускають поетапний план пом'якшення карантину. Там почнуть роботу ринки, а громадянам дозволять подорожувати за кордон у справах чи для відвідування родичів. Однак потім на них чекає двотижневий карантин.

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У Франції дозволять відвідувати будинки для літніх людей, проте фізичний контакт залишиться під забороною - тільки двоє родичів можуть одночасно приходити в гості.

У Норвегії відкриють дитячі садочки та низку спеціалізованих клінік. Через тиждень планують відкрити університети, перукарні та салони краси.

У Польщі дозволили виїжджати в ліс і відвідувати парки. Також там тепер більше людей зможуть одночасно перебувати в магазинах.