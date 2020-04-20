 Від сьогодні Німеччина, Франція, Чехія, Польща та Норвегія послаблюють карантин

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.
У Німеччині дозволять відкритися підприємствам площею не більш ніж 800 кв.м, а також автосалонам, велосипедним магазинам та книгарням.
У Чехії запускають поетапний план пом'якшення карантину. Там почнуть роботу ринки, а громадянам дозволять подорожувати за кордон у справах чи для відвідування родичів. Однак потім на них чекає двотижневий карантин.
У Франції дозволять відвідувати будинки для літніх людей, проте фізичний контакт залишиться під забороною - тільки двоє родичів можуть одночасно приходити в гості.
У Норвегії відкриють дитячі садочки та низку спеціалізованих клінік. Через тиждень планують відкрити університети, перукарні та салони краси.
У Польщі дозволили виїжджати в ліс і відвідувати парки. Також там тепер більше людей зможуть одночасно перебувати в магазинах.
Просто цікаво...
)))
И ещё - от головной боли прочего кашля только самые упоротые принимали антибиотики
https://www.bbc.com/ukrainian/features-52232893
Какой шопинг?
Не всю экономику еще прикончили, "маловато будет"(С).
Но ничего, китайские
кулибиныученые обещали осенью вторую волну коронавируса, а раз обещают, то сделают, надо так понимать.
Тогда и добьете национальные экономикли окончательно, хотя, проще было бы из "самоизоляции" вообще не выходить.
А карантин нужен иначе передохнем все с нашим уровнем медицины
Короче поняли что карантин, что без карантина - одно и то же.
Все согласно заветов промосковских троллей.
Почем Родину продал, лишенец?