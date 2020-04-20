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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 За кордоном
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 Від сьогодні Німеччина, Франція, Чехія, Польща та Норвегія послаблюють карантин

У понеділок деякі країни Європи пом'якшують карантин, запроваджений у межах протидії пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

У Німеччині дозволять відкритися підприємствам площею не більш ніж 800 кв.м, а також автосалонам, велосипедним магазинам та книгарням.

У Чехії запускають поетапний план пом'якшення карантину. Там почнуть роботу ринки, а громадянам дозволять подорожувати за кордон у справах чи для відвідування родичів. Однак потім на них чекає двотижневий карантин.

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У Франції дозволять відвідувати будинки для літніх людей, проте фізичний контакт залишиться під забороною - тільки двоє родичів можуть одночасно приходити в гості.

У Норвегії відкриють дитячі садочки та низку спеціалізованих клінік. Через тиждень планують відкрити університети, перукарні та салони краси.

У Польщі дозволили виїжджати в ліс і відвідувати парки. Також там тепер більше людей зможуть одночасно перебувати в магазинах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190187
 
   
 Топ коментарі
 
Ну... дай бог всё закончится. Скорей бы уж. Достал проклятый вирус.
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достал не вирус, долбодятлы-карантинщики
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Ну... дай бог всё закончится. Скорей бы уж. Достал проклятый вирус.
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кацапстану, лахта, как раз выгоден бесконечный дурантин. держи 11.80 на рюмку стекломоя, обмылок.
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ответь мне, лахта, на вопросик. какая твоей родине (кацапстану) разница, умрёт в ближайшие месяцы 200 украинцев или 200 000?
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Если все говорят что 2х2=4, то это заговор... Шизик. Від сьогодні Німеччина, Франція, Чехія, Польща та Норвегія послаблюють карантин - Цензор.НЕТ 7738
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ты когда-нибудь вообще отвечаешь в тему? страх мозги отключил?
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Так у них одинаковая риторика, тяжело отличить.
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Лаптеногий иди гугли, как мы вас правильно называем.
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Если бы не такие как ты безответственные дебилы, нарушающие карантин - никому бы и в голову не пришло закрывать те же парки. Но, к сожалению из-за лихих и придурковатых кириллов вынуждены теперь страдать все.
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Хам-терьер Тьер в своём стиле: бурно дрищет словесным поносом. Какими-либо обоснованиями это животное себя не отягощает - ему это невыгодно при действующей тарификации его "труда". Держи талончик, обмылок. Від сьогодні Німеччина, Франція, Чехія, Польща та Норвегія послаблюють карантин - Цензор.НЕТ 543
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Обоснований я тебе, тупое животное, предоставил уже достаточно. Но ты же невменяемый тупой старый пердун, для которого существует 2 мнения - свое и неправильное. Таким как ты доказать в принципе что-либо невозможно, ибо ты не способен воспринимать доказательства в принципе.
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слив засчитан, дешёвка. приходи в пятницу. подаю убогим по пятницам.
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Безответственные дебилы устанавливают карантины для тупого стада вроде тебя.
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Гастарбайтери напружились....... С сегодняшнего дня Германия, Франция, Чехия, Польша и Норвегия ослабляют карантин - Цензор.НЕТ 9558
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Пусть едут люди. Все таки и нам без них полегче будет.)
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Очень сомнительная акция. В Германии почти никто не носит масок. Сейчас,после нескольких недель паузы, многие ломанутся на шопинг
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А правда, що в бувшій совєтской "зоні" випадків зараження меньше?? Тому що БЦЖ робили??
Просто цікаво...
)))
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Похоже на то.
И ещё - от головной боли прочего кашля только самые упоротые принимали антибиотики
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Агга, бачив за поребриками-жруть антибіотики по поводу і без поводу.. А я алкоголь...))
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Хонекер робив прививку в Саарі? Штазі зі шприцами повзало?
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Научного подтверждения нет, но не исключается. Есть исследование, что сделанная прививка БЦЖ уменьшает вероятность некоторых видов онкологии.
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На мою думку - хочуть побільше людей з крепким здоровлям поперезаражати в теплу пору року... Від сьогодні Німеччина, Франція, Чехія, Польща та Норвегія послаблюють карантин - Цензор.НЕТ 5895
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Супермаркеты в Германии не закрывались, только клоповники.
Какой шопинг?
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Перевод не правильный га цензоре. Открыли не коммерческие предприятия, а коммерческие площади до 800м2. Туда входят в том числе магазины одежды
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Главное, чтобы в Украине секонды открыли Від сьогодні Німеччина, Франція, Чехія, Польща та Норвегія послаблюють карантин - Цензор.НЕТ 9860
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Что то рано.
Не всю экономику еще прикончили, "маловато будет"(С).
Но ничего, китайские кулибины ученые обещали осенью вторую волну коронавируса, а раз обещают, то сделают, надо так понимать.
Тогда и добьете национальные экономикли окончательно, хотя, проще было бы из "самоизоляции" вообще не выходить.
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В Украине заражающихся и больных в разы меньше чем во всех этих странах. Может тиран Зеленский тоже должен ослабить карантин?
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Ща как понесется у нас, враз догоним, как на росеюшке будет.
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Так значит тиран Зеленский все делает правильно?
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Два месяца мучили всю страну. Потом за двое суток наверстали. Сами дайте оценку.
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Тиран у тебя на кацапии,зеля слуга Сабакова
А карантин нужен иначе передохнем все с нашим уровнем медицины
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Зеленский все делает правильно?/ Комик не делает -он свистит:Заболеть коронавирусом - не стыдно/ Зеленский предложил во время карантина бороться с демографическим кризисом/ Делают деловары Коломойского :Все 983 тонны запасов защитных масок вывезли из Украины во время эпидемии./Пальчевский обвинил Радуцкого в продаже масок за границу. Радуцкий (в ответ): "не надо меня обвинять лишь потому, что я еврей".
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Ну так - лахтинцам с корейских и прочих прокси - это и нужно, чтобы в Украине все было плохо..
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Чтобы Украина догнала и обогнала эти страны по количеству зараженных, а потом рухнула в пропасть, потому как ее экономика и медицина несравнима с этими странами?
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Как тост звучит. Вы там поаккуратнее!
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Економіка вже рухнула, причому до карантину... Ну а карантин це якраз усугубить!
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Неправославные!!! У нас все интересное только начнется после Пасхи.
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да, видимо решили что смертность неадекватна ущербу, чтож поглядим
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В Польше после 28 апреля вроде пустят учеников в учебные заведения (если в течение этой недели не продлят).
Короче поняли что карантин, что без карантина - одно и то же.
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А нам соседушки, живущие среди нас, продлили на несколько месяцев. По призыву масковскага патриархата. Те самые, которые уже почти 3 десятка лет не дают нормально жить стране, сначала гниды голосовали за кучму с коммуняками, теперь ОНИ ЖЕ - за зельца с парашенкой оппо"за жидов".
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Рано. Случаев еще много.. не было бы второй волны даже если и сейчас снижение.
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народ другой. не сліповіруючий, а обладающий разумной верой )) полтора месяца разумного выполнения требований государства и церкови привели к тому, что ежедневный прирост инфицированных (по здесь сужу) опустился до значений ниже, чем на дату введения карантинных ограничений -16 марта. неделю, как уже стартонули первые перезапуски и стартуют последующие. возможность роста инфицированных в 2% допустили по условиям ристарта. но рост в этих пределах взят за контролируемую величину. по превышению предусмотрены действия по новому включению тормозов.
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У их не было пасхи с гундяевскими попами, везет.
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Потихоньку начало доходить... Но признать себя ослами пока не решаются.
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Наоборот - у них меньше таких как ты ослов, нарушающих карантин, потому он у них выполняет свою функцию и постепенно сойдет на нет, если не будет новых вспышек.
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Что характерно - несколько персонажей тут под копирку делают вбросы о том, что "карантин для трусов и лохов". И одинаково под копирку отгавкиваются.
Все согласно заветов промосковских троллей.

Почем Родину продал, лишенец?
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Ты настолько убог и туп, что даже не понимаешь разницу между разумными мерами и панической суетой, наносящей вред в сотни раз больший, чем коронавирус. Так что заткни пасть и не гавкай тогда, когда тебя не просят. Свободен.
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Нам до 10 мая нельзя ,еще впереди ,,гробки,,,,зомби полки ,,опять организуют .
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