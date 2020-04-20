 За добу в Росії зафіксовано понад 4 тис. нових випадків COVID-19, загальна кількість заражених перевищила 47 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 20 квітня повідомляє оперативний штаб у своєму Telegram-каналі.
Загальна кількість за весь час епідемії перевищила 47 тис. Велика частина випадків зараження припадає на Москву та Підмосков'я. За весь період зафіксовано 405 смертей, одужали 3446 осіб.
За попередню добу в країні зареєстрували понад шість тисяч нових випадків зараження. Загальна кількість інфікованих напередодні становила понад 42 тис. Випадки зараження фіксувалися у всіх суб'єктах країни. Велика частина з них - у Москві та Підмосков'ї.
🤔
Догонят и перегонят! Уряяя!))
квалификация врачей не увеличится.Проблема и там и у нас в подходе к медицине:люди -источник дохода и если деньги у пациента есть,то шансы вылечится будут,если денег нет,то звыняйте!
Снимают квартиры и живут по 10-15 человек - вот и результат. скупченность.
а знаете - я ей верю...\и заплакал, и собака моя заплакала...(\