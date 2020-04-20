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 Події, Фоторепортаж
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 Нацгвардія розпочала антидиверсійну операцію. У Чорнобильській зоні запобігли спробі нового підпалу, - Аваков. ФОТОрепортаж

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Чорнобильській зоні запобігли спробі скоєння підпалу.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Учора, під час вечірнього моніторингового обльоту в Чорнобильській зоні, виявили ось такі 4 "феномени" на площі близько 100 м (див. фото). Добре, що поруч були сили, і вдалося швидко загасити", - розповів глава МВС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чорнобильській зоні - з 4 осередків один локалізовано. У Житомирській - з 4 локалізовано 2, - Аваков. МАПА

Нацгвардія розпочала антидиверсійну операцію. У Чорнобильській зоні запобігли спробі нового підпалу, - Аваков 01

"Дивовижно суха зима - рівень води в екосистемі пішов вниз на 1,5-2 м ... Лісова, особливо хвойна підстилка надто піддається пожежі. Висохли торфовища і це - особлива проблема. І, все це, звичайно, можливість для негідників і провокаторів. Хтось хоче зіпсувати життя в країні, хтось приховати вогнем свої брудні справи... Ми це дуже ясно всі розуміємо. І миритися не маємо наміру - і вживаємо заходів. Прошу всіх, хто володіє будь-якоюсь інформацією - зателефонуйте в поліцію. Звичайно, поліція вже займається цим та іншими інцидентами. Створено спеціальну групу МВС, Нацгвардія розпочала антидиверсійну операцію в лісі", - додав Аваков.

Нацгвардія розпочала антидиверсійну операцію. У Чорнобильській зоні запобігли спробі нового підпалу, - Аваков 02
Нацгвардія розпочала антидиверсійну операцію. У Чорнобильській зоні запобігли спробі нового підпалу, - Аваков 03
Нацгвардія розпочала антидиверсійну операцію. У Чорнобильській зоні запобігли спробі нового підпалу, - Аваков 04
Нацгвардія розпочала антидиверсійну операцію. У Чорнобильській зоні запобігли спробі нового підпалу, - Аваков 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190183
 
   
 Топ коментарі
 
Если власть импотенты если не сказать большее что работает на врага, то дайте людям право самим ловить и уничтожать преступников и вражеских диверсантов. А за поджоги государственной собственности должно быть не смешные штрафы а серьезные тюремные сроки
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Неужто сам Аваков лично поймал за руку?ай да молодец он и пожарник и вирусолог и климатолог и спасатель
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не люди красят яйца , а яйца красят людей ! Нацгвардія розпочала антидиверсійну операцію. У Чорнобильській зоні запобігли спробі нового підпалу, - Аваков - Цензор.НЕТ 8551
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А вам не кажется, что фото сделано сразу после поджога? Изловить диверсанта легко, он далеко не мог уйти! А может - боюсь подумать- фото постановочное?
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. Это фото наверняка с другого пожара ,, это наглядное пособие того к чему может привести поренос ветром искр от основного очага . И даже может сделано не самими пожарными ,, а взято из интернета . Пожарным в таких случаях не до фотосессий . .
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Тогда совсем просто - 5 копійок взять, да серьёзно им заняться, он всех сдаст.
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А що до цього не було зрозуміло Зебілам що це диверсії?! Тоді вам грош ціна. Ви працюте на ворога. Поряд Білорусь ніяких пожарів, а в Україні полихає. Доперло нарешті на третій тиждень що то підпали диверсійними групами. Туди треба пнаправити патріотів, правий сектор, вони скоро найдуть воргів. І я не здивуюсь що це будуть сепари з Даунбасу. Диверсантів живими не брати а зразу знищувати. Перед знищенням пристально допитати про інвесторів підпалів. І це будуть з блоку ЗАЖОПу, бувші риги.
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В зону надо отправлять ПЕСов, они своими рожами будут отпугивать диверсантов
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Походу зеленое быдло не на что не способно...
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Видосики осла посмотреть,да советы вселенской глупости изрыгать. Фсе
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В Україна оживає "Партія Кремля". Після анексії Криму вона здавалася приреченою. - Павло Казарін https://www.obozrevatel.com/society/v-ukraina-ozhivae-partiya-kremlya-pislya-aneksii-krimu-vona-zdavalasya-prirechenoyu.htm
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Все потому что проукраинские силы ничего кроме лозунгов так и не смогли предложить. И вернуть доверие будет очень сложно.
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Судя по реакции порохоботов, это их рук дело.
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цензоровские способны только *жечь с дивана.*
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ач як дупка підгорає... я був про тебе кращої думки, але ти свою сутність проявило Нацгвардія розпочала антидиверсійну операцію. У Чорнобильській зоні запобігли спробі нового підпалу, - Аваков - Цензор.НЕТ 37
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Ну й чучало.Три тижні в обмеженому секторі влаштовуються пожежі,тільки тепер проснувся.
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На місці нападу на Стерненка був автомобіль працівника одеської поліції - документ

Під час нападу на громадського активіста Сергія Стерненка в Одесі два роки тому помітили автомобіль, який належить родині тодішнього радника голови поліції в Одеській області.

Про це "Слідство.Інфо" довідалося із протоколу допиту, який отримало від власних джерел - ідеться у матеріалі. На Сергія Стерненка напали у травні 2018 року, вранці. Йому вистрілили в шию гумовою кулею. Це був другий із загалом трьох нападів на нього. Стрілком, якого затримали до приїзду поліції, виявився раніше судимий за розбій чоловік на ім'я Абзал Баймукашев. Сам Стерненко цей та інші напади пов'язує зі своєю участю в мітингах проти забудов у місті, критикою місцевої влади та конфлікти з керівництвом місцевої поліції.

Утім, як з'ясувало "Слідство.Інфо", на місці злочину в той день була іще одна людина. Це - водій автомобіля Mercedes-Benz, якого помітив свідок. Офіційне слідство з'ясувало, що за кермом авто був тодішній тренер спортивного єдиноборства в одному з клубів Одеси Костянтин Карбенюк. Утім, за даними, які ми отримали одразу від декількох джерел в правоохоронних органах, цей Mercedes-Benz належить родині тодішнього радника голови поліції в Одеській області Руслана Форостяка. Останній був радником тодішнього голови Дмитра Головіна і залишився на своїй посаді до кінця 2019 року.У коментарі "Слідству.Інфо" чоловік зауважив, що продав цей автомобіль кілька років тому людині, яка була на місці злочину. Утім, начебто не зняв його з обліку, так як покупець повністю з ним не розрахувався.

"Я її, звісно, з обліку не знімав, тому що він не до кінця зі мною розрахувався, тому домовленість була така - як він розрахується, то я переоформлю", - сказав Форостяк журналістам.

Водночас "Слідство.Інфо" має в розпорядженні фотографії, на яких зафіксовано, що це авто у 2019 році було припарковане неподалік управління Національної поліції в Одеській області. Форостяк не зміг це пояснити. Як припускає Сергій Стерненко, до організації нападів на нього причетні співробітники поліції.

Усі три напади були протягом 2018-го року. Під час останнього - нападників було двоє. Один з них у ході сутички загинув.

Розслідування нападів на Сергія Стерненка передали до Служби безпеки України. Таке рішення мотивували підозрою, що між нападниками і поліцією є зв'язок. Утім, на сьогодні нікому зі співробітників поліції підозри не оголошено.
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Этим вручить повестки из военкомата и вместе с секретаршами и водителями на помощь отправить. Всех до единого.
У Чорнобильській зоні запобігли спробі нового підпалу: Нацгвардія розпочала антидиверсійну операцію, - Аваков - Цензор.НЕТ 5955
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Проводьте відстріл з гелікоптерів цих подонків ватних і ситуація швидко нормалізується 😁👍
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ну і хто це був, затримали підпалючів??
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Втекли, падли, підземними ходами, виритими заздалегідь
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Якийсь сталкер ходить і сце під дерева напалмом. На дрона ж можна тепловізор повісити і знайти ?
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Упоротые предсказуемо во всех бедах винят Кремль
Зону палят не какие-то диверсанты, а свои, те кто там работает и имеет пропуск для свободного проезда по Зоне. Делается это чтобы заменить недавноназначенное руководство администрации ЧЗО на "свое". Там огромные деньги крутятся.
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Ти, мабуть, уявляєш, якщо рука Кремля, то літак, за штурвалом якого сидить )(уйло, скидає групу штірліців в тил України? Любителів рузького міра повно в Україні, і платити не треба, чисто із ненависті до біндєр можуть робити диверсії.
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можуть. Инопланетяне тоже можуть.
Но "можуть" не значит "делают". Ты можешь совершить изнасилование? Можешь. Теперь если произошло изнасилование, надо обвинять тебя?
В Зоне поджоги делают свои, работники Зоны с пропусками на автомобиль. По другому никак.
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Нарешті дійшло на надцятий день,що є підпали
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я это писал с 1-го дня. Достаточно посмотреть на карту возгораний и все ясно - поджигают работники Зоны, у которых автомобиль и спецпропуск на перемещение по Зоне. Вычислить можно элементарно, если есть желание.
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З великою вірогідністю, підпали робляться з території Білорусі за допомогою дронів, які скидують запальні пристрої приймаючи до уваги прогноз напрямку вітрі.

Всім хто хоче дивитися погоду онлайн, в тому числі супутникові знімки пожеж можливо на цьому сайті:
https://www.windy.com/?50.454,30.525,5
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бредятина полная. Пролети дроном например до Корогода и потом назад. И так чтобы никто не заметил.
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Криминализировать все статьи, касающиеся умышленного нанесения вреда окружающей среде, природе, экологии, флоре и фауне. Это должно стать уголовным преступлением и караться лишением свободы сроком от 5 до 15 лет с конфискацией. В 90% случаев это делают конченые мрази.
Считаю, что в данном случае умышленный поджог является одним из диверсионных действий и может быть инициирован спецслужбами кацапстана с привлечением местной агентуры.
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Михаил Торо Вы правы на 100% , даже к Кашперовскому можно не звонить Диверсионная деятельность в тылу врага Нацгвардія розпочала антидиверсійну операцію. У Чорнобильській зоні запобігли спробі нового підпалу, - Аваков - Цензор.НЕТ 8710 Это же только Украинская власть считает , что там мшибратья и Наши люди , а они нас считают Врагами , Фашистами и Бендеровцами Нацгвардія розпочала антидиверсійну операцію. У Чорнобильській зоні запобігли спробі нового підпалу, - Аваков - Цензор.НЕТ 8710
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рюкзаков, чючело, снимай погоны и иди нх.
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Аваков! Найми перекладача української. Ти ж ніби державний службовець вищого рангу?
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Це якщо я на своєму городі запалю купу сухого кукурудзиння то мені 17 тисяч вліплять?
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Сначала 17 тысяч, а потом нужно еще морду набить, желательно пару ребер сломать и зубы выбить. Это что бы не забывал и больше так не делал.
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Оце вас так в Британії ковід-19 накрутив, стільки жорстокості?
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Я думаю що 17к грн., це ще мало. Вважаю що 170к грн. для початку, а може й більше як не допоможе. Подивись до якого забруднення оксидом азота NO2 призводить спалювання копалин на відкритому вогні.
https://www.windy.com/-NO2-no2?camsEu,no2,51.148,30.696,7
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та да, только если летом польіхнет та же трава или торфяник, будешь чесаться, почему ее зимой не спалили
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Чому не затримали диверсантів? без конкретних затримань це все пустозвонство. Таких феноменів самі пожежники можуть по 10 штук в день робити, щоб збільшити своє фінансування. Авакову і його орлам мало віри. Хай краще розкаже скільки пожежників б"ють байдики в Чорнобильській зоні і порівняє з іншими регіонами. Цікаві цифри
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Пока что, Арсен, лучше всего у тебя получается бороться не с пожарами, а с правосудием, и держать в клетке музыканта-добровольца, волонтера и детского доктора по сфабрикованным обвинениям.
Как же ты жалок в своём негодовании!
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Преступление надо уметь предупреждать, а не бороться с его последствиями - истина банальная, однако даже её не знают в верхах наших.
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russkiy ukrainec Вы про воздушные шары слышали , какие пропуска какая зона Нацгвардія розпочала антидиверсійну операцію. У Чорнобильській зоні запобігли спробі нового підпалу, - Аваков - Цензор.НЕТ 7673 Это чистой воды диверсанты из Кремля Нацгвардія розпочала антидиверсійну операцію. У Чорнобильській зоні запобігли спробі нового підпалу, - Аваков - Цензор.НЕТ 7673 У нас так наши братья из ПА леса жгли , забыли уже Нацгвардія розпочала антидиверсійну операцію. У Чорнобильській зоні запобігли спробі нового підпалу, - Аваков - Цензор.НЕТ 4016
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какие нах воздушные шары? Там сейчас куча авиации летает, в небе и самолеты и вертолеты, уже 2 недели. Шаров никто не наблюдает.
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Діаметр підпалу вказує на те що той хто підпалив має бути в полі зору того хто фотографує-горить воно пару хвилин.Може це адресний підпал для гарного фото?Якби цей вогник помітили при облітанні і поки б до нього добрались то діаметр вогнища розширився б на десятки метрів.Щось не те.Але картинка ілюстративна-суха рослинність горить швидко.
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и все аваков знает и все умеет, он и вирусолог и проктолог и гинеколог
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По поводу первого фото - Сколько нужно времени(секунд) чтобы поджечь, отойти , включить камеру и снять !? ....Авакян - ты спалился !!!! Нацгвардія розпочала антидиверсійну операцію. У Чорнобильській зоні запобігли спробі нового підпалу, - Аваков - Цензор.НЕТ 3009
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Люди вже давно говорять що це диверсії.
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Скільки артскладів згоріло від звичайного підпалу? Це ж так просто зробити, тим більше, що в нас такий бардак.
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Поймали поджигателя,судить не надо,просто привязать к сосне метрах в 5ти ,и минут тридцать подержать, или сгорит,или обосцится так,что до конца жизни будет спички бояться в руки брать.
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Пойманных диверсантов вешать на месте на том же дереве, где поджог.
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Ну це точно не Рашка ці диверсії робить.
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Прокинулись нарешті. Не минуло й місяця.Ох..ть!
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Никого не смущает, что радиус распространения огня на первом фото составляет 1-2 метра? Где "поджигатель"? Ведь судя по радиусу распространения с момента поджога прошло не более 5 минут. Фотограф рядом оказался, пожарные, как я понял, тоже... А вот "поджигателя" нет. Куда он делся за 5 минут? Испарился?
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А если поджоги делают не непосредственно, а с сипользованием устройства? Разве так не неально? Сейчас можно даже сделать так, чтоб устройство не нашли...
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Найпростіший спосіб диверсіі -це підпал: подивився прогноз погоди, взнав швидкість вітру, сів на мопеда і на відрізуку кілька км. закинув запалений бікфордів шнур чи ще щось таке - аби щоб напевно. І зловити ублюдка неможливо, а шкоди на мільйони і тривога серед людей неаби яка. В Галичині рік -два назад прокотилась хвиля руйнування пам"ятників на польських могилах та антипольські і єврейські написи. Руку московських провокаторів легко було впізнати по безграмотності "писунів": біля Почаєва на автобусній зупинці, наприклад. напис "Слава Украине!" і нацистська свастика. Це явно якийсь засланий кацап,що ховається в Лаврі,ніби то пострижений в монахи.
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Каким ублюдком надо быть???
А каким надо быть, чтоб аннексировать Крым, чтоб убивать людей на Донбасе?
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Найпростіший спосіб диверсіі -це підпал: подивився прогноз погоди, взнав швидкість вітру, сів на мопеда і на відрізуку кілька км. закинув запалений бікфордів шнур чи ще щось таке - аби щоб напевно. І зловити ублюдка неможливо, а шкоди на мільйони і тривога серед людей неаби яка. В Галичині рік -два назад прокотилась хвиля руйнування пам"ятників на польських могилах та антипольські і єврейські написи. Руку московських провокаторів легко було впізнати по безграмотності "писунів": біля Почаєва на автобусній зупинці, наприклад. напис "Слава Украине!" і нацистська свастика. Це явно якийсь засланий кацап,що ховається в Лаврі,ніби то пострижений в монахи.
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