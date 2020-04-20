 Нацгвардія розпочала антидиверсійну операцію. У Чорнобильській зоні запобігли спробі нового підпалу, - Аваков. ФОТОрепортаж

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Учора, під час вечірнього моніторингового обльоту в Чорнобильській зоні, виявили ось такі 4 "феномени" на площі близько 100 м (див. фото). Добре, що поруч були сили, і вдалося швидко загасити", - розповів глава МВС.
"Дивовижно суха зима - рівень води в екосистемі пішов вниз на 1,5-2 м ... Лісова, особливо хвойна підстилка надто піддається пожежі. Висохли торфовища і це - особлива проблема. І, все це, звичайно, можливість для негідників і провокаторів. Хтось хоче зіпсувати життя в країні, хтось приховати вогнем свої брудні справи... Ми це дуже ясно всі розуміємо. І миритися не маємо наміру - і вживаємо заходів. Прошу всіх, хто володіє будь-якоюсь інформацією - зателефонуйте в поліцію. Звичайно, поліція вже займається цим та іншими інцидентами. Створено спеціальну групу МВС, Нацгвардія розпочала антидиверсійну операцію в лісі", - додав Аваков.
Під час нападу на громадського активіста Сергія Стерненка в Одесі два роки тому помітили автомобіль, який належить родині тодішнього радника голови поліції в Одеській області.
Про це "Слідство.Інфо" довідалося із протоколу допиту, який отримало від власних джерел - ідеться у матеріалі. На Сергія Стерненка напали у травні 2018 року, вранці. Йому вистрілили в шию гумовою кулею. Це був другий із загалом трьох нападів на нього. Стрілком, якого затримали до приїзду поліції, виявився раніше судимий за розбій чоловік на ім'я Абзал Баймукашев. Сам Стерненко цей та інші напади пов'язує зі своєю участю в мітингах проти забудов у місті, критикою місцевої влади та конфлікти з керівництвом місцевої поліції.
Утім, як з'ясувало "Слідство.Інфо", на місці злочину в той день була іще одна людина. Це - водій автомобіля Mercedes-Benz, якого помітив свідок. Офіційне слідство з'ясувало, що за кермом авто був тодішній тренер спортивного єдиноборства в одному з клубів Одеси Костянтин Карбенюк. Утім, за даними, які ми отримали одразу від декількох джерел в правоохоронних органах, цей Mercedes-Benz належить родині тодішнього радника голови поліції в Одеській області Руслана Форостяка. Останній був радником тодішнього голови Дмитра Головіна і залишився на своїй посаді до кінця 2019 року.У коментарі "Слідству.Інфо" чоловік зауважив, що продав цей автомобіль кілька років тому людині, яка була на місці злочину. Утім, начебто не зняв його з обліку, так як покупець повністю з ним не розрахувався.
"Я її, звісно, з обліку не знімав, тому що він не до кінця зі мною розрахувався, тому домовленість була така - як він розрахується, то я переоформлю", - сказав Форостяк журналістам.
Водночас "Слідство.Інфо" має в розпорядженні фотографії, на яких зафіксовано, що це авто у 2019 році було припарковане неподалік управління Національної поліції в Одеській області. Форостяк не зміг це пояснити. Як припускає Сергій Стерненко, до організації нападів на нього причетні співробітники поліції.
Усі три напади були протягом 2018-го року. Під час останнього - нападників було двоє. Один з них у ході сутички загинув.
Розслідування нападів на Сергія Стерненка передали до Служби безпеки України. Таке рішення мотивували підозрою, що між нападниками і поліцією є зв'язок. Утім, на сьогодні нікому зі співробітників поліції підозри не оголошено.
Зону палят не какие-то диверсанты, а свои, те кто там работает и имеет пропуск для свободного проезда по Зоне. Делается это чтобы заменить недавноназначенное руководство администрации ЧЗО на "свое". Там огромные деньги крутятся.
Но "можуть" не значит "делают". Ты можешь совершить изнасилование? Можешь. Теперь если произошло изнасилование, надо обвинять тебя?
В Зоне поджоги делают свои, работники Зоны с пропусками на автомобиль. По другому никак.
Всім хто хоче дивитися погоду онлайн, в тому числі супутникові знімки пожеж можливо на цьому сайті:
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Считаю, что в данном случае умышленный поджог является одним из диверсионных действий и может быть инициирован спецслужбами кацапстана с привлечением местной агентуры.
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Как же ты жалок в своём негодовании!
А каким надо быть, чтоб аннексировать Крым, чтоб убивать людей на Донбасе?