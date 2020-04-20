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 Метро в Києві можна було не закривати, але пускати людей тільки в масках, - вірусолог Мироненко

Вірусолог Алла Мироненко вважає, що метро в Києві можна було залишити відкритим, але не пускати людей на станції без масок.

Про це вірусолог заявила в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Можна запустити транспорт, але за умови, що всі будуть дотримуватися маскового режиму, обробляти руки або рукавички. Щоб якось життя відновлювалося - це теж правильно. Метрополітен можна було взагалі, мабуть, не закривати, але не пускати в метро людей з відкритим обличчям, без маски ... По-друге, треба, щоб люди стежили за руками, бо з руки навіть більша ймовірність заразитися, ніж через відкрите обличчя. Це, звичайно, якщо в транспорті їде п'ять осіб, а не, наприклад, п'ятдесят. Але в будь-якому випадку у разі щільного пасажиропотоку всі мусять бути в масках", - сказала Мироненко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звичайна хірургічна маска працює і захищає, якщо її частіше міняти, - вірусолог Мироненко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190182
 
   
 Топ коментарі
 
Пізно - вже всрались. Ця влада назавжди залишиться в пам'яті як така, що вкрала весну. Метро в Киеве можно было не закрывать, но пускать людей только в масках, - вирусолог Мироненко - Цензор.НЕТ 5911
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Це ти ідіот, в трамваї їздити безпечно, а в метро небезпечно, принципово різні конфігурації вагоноів, вірус боїться трамваїв?
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но пускать людей только в масках..

Все врачи мира говорят, что маска не спасает, а этот кретин самый умный.. Ну а где гарантия, что даже если запустили всех в масках, а кто-то не снимет маску уже в метро? Богата украинская земля на идиотов!
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А де гарантія, що хтось не зніме маску в тролейбусі??? Але ж тролейбуси ходять!
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И вообще города -во все времена были центрами эпидемий.
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через больше месяца карантин начали проклевываться умные вирусологи...весна однако )))
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Этот даун случайно не сын комаровского и малышевой?
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От чому найбільше критикують ті, хто одного речення без помилок написати не може??? Чому неграмотний люмпен вважає себе розумнішим за профі?
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Вирусолог не эпидемиолог. Похоже она вирусы любит больше чем людей.
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Совершенно верно. Вирусолог - обычный лабораторный теоретик.
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Метро в Киеве можно было не закрывать, но пускать людей только в масках, - вирусолог Мироненко
Главный санврач: Медицинские маски не защищают от коронавируса
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Маски захищають інших... І да, читайте всю новину, а не лише заголовок - там мова про маски І РУКАВИЧКИ!
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Маски не защищают в Украине, потому что их все распродали и в аптеках их не бывает. А туда куда их вывзили сотнями тонн, очень даже не плохо защищают.
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Закривать і продавать - єдине що чинуши навчились в Україні. По іншому ніяк.
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Я вам скажу больше- они ждут, что им за открытие метро кто-то взятку должен большую принести.
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Странный вирусолог. Общественный транспорт одно из самых опасных мест. Там легко один заболевший мог бы заразить весь вагон.
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Церкви в сотни раз опаснее, но их же не закрывают.
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Ідіот.
З нашою загрузкою метро це теж саме що взагалі не дотримуватись карантину. Людей не вийде заставити тримати відстані, бути в масках та обов'язково рукавичках. Неуки.
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Не- не-не.
Метро открывать нельзя - зараженность населения не та будет.
Метро для того и закрыли, чтобы в маршрутках как можно больше народу перезаразилось.
Маршрутки запускайте пeрвыми.
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За маршрутки нашим чинушам взятки занесут и потому маршрутки запустят. А вот за метро.... боюсь, что его уже и не запустят.
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И рынки, рынки которые на свежем воздухе, закройте, запломбируйте, хлоркой залейте навечно.
Н арынках, если все правильно организовать, очередь можно легко регулировать, и на свежем воздухе вероятность заразиться минимальная.
То ли дело в очереди в супермаркет, часа три-четыре если постоять - точняк что нибудь словишь.
А лучше всего вообще все магазины, рынки, палатки закрыть, хай от голода население передохнет, ему так и так это грозит - денег то нет и не будет.
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"Н арынках, если все правильно организовать, очередь можно легко регулировать, и на свежем воздухе вероятность заразиться минимальная.
То ли дело в очереди в супермаркет, часа три-четыре если постоять - точняк что нибудь словишь."

Очередной любитель на черное говорить белое и наоборот....
В супермаркетах как раз все возможно организовать и организовано - в супермаркеты пускают строго определенное количество человек, по 1 на 10 квадратных метров, чтобы не толпились, только в масках, в больших гипермаркетах, таких как Ашан, висят везде стерилизаторы, перчатки бесплатные на входе, даже маску бесплатно можно взять. Если есть очередь на вход - то она - на улице и там охранники гипермаркета напоминают о соблюдении дистанции.

На рынке же, где куча отдельных точек, нет никакой возможности что-либо регулировать - это тупо некому делать, нельзя же загнать на каждый рынок по 100 полицейских и поставить у каждой точки!
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За супермаркеты постоянно взятки наши олигархи заносят чиновникам. Потому они для людей безопасны.
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Глупости - я выше подробно расписал, почему в супермаркетах можно организовать соблюдение карантина, а на рынках - невозможно.
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Прежде, чем рассуждать о карантине, Вам нужно узнать что это понятие изначально подразумевает.
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в мацкве такое же метро как в Киеве , смотрим статисику Киев ( население 3 миллиона ) -заболело 800 , в мацкве ( население 10 миллионов ) заболело 27 000 . В Киеве метро закрыто , в мацкве работает. Вопросы есть ?
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главное -количество людей , их в мацкве в 3 раза больше , а заболело в 10 раз больше
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Так у них карантин ввели пізніше, ніж у нас... І коли % хворих уже був вищим, ніж у нас зараз...
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нам пофиг , главное - результат ,27 000 заболевших это приговор власти карлика , это означает , что без команды сверху ничего не делается как и при совке, жертв будет на московии очень много , касапы в прямом смысле умрут из-за своей тупости и инфантильности
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А вірусолог ще той перець.
Його б у те метро з купою інфікованих і покатати у годину пік.
Навіть у масці і рукавичках.

Тут ідіоти (чи провокатори) репетують про "вкрадену весну".
А про врятовані таким чином життя щось не згадують.
Країна дурнів існує.
Не казкова.
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**#ть, какая она тупая.
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Вот пока такие вирусьолухи типа Мироненко будут комментировать политические и экономические проблемы - нам под их руководством с жопы не выбраться
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так маски продали же.....
проще метро закрыть)))

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А почему боксер не изучает успешный опыт Южной Кореи, где не пошли путем запретов, где не закрыты рестораны, кафе и магазины и где не прекращена работа городского транспорта, включая метро? Там просто на каждом входе в общественные места, в каждой единице транспорта установлены контейнеры со средствами для обязательной обработки рук. Кроме того рекомендованы гигиенические расстояния между гражданами в общественных местах. При необходимости используются маски. Ну и общая санитарно-гигиеническая обработка территорий нахождения людей.
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А почему вы всякое гαβно называете боксёрами, клоунами? Всё имеет свои правильные имена.
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Это, чтобы лучше понималось, что в результате десятка лет мордобоя на ринге происходит с головой.
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Потому что там живут граждане, а у нас - бьідло. Достаточно посмотреть как оно при приезде из-за границьі убегает от обсервации или поперлось по церквям булки святить, наплевав на здоровье и свое и граждан.
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"щоб впускати людей у масках, потрібно ними забезпечити аптеки, а маски вивезли" (c) Матроскін.
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в Форе 12 грн медицинская, если менять через каждые 2 часа, то многие денег точно ненапасутся, и посему буду ходить кто как
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Слишком много если... Вирусолога на мыло! Статистика других стран это вирусолога ничему не научила!
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Если бы метро было открыто то сейчас точно былобы не 800
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Смысл закрытия метро не только избежать заражения непосредственно в метро, но и избежать перемещения на большие расстояния!
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Куда смотрит СБУ, это диверсант, а не вирусолог!
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Учитивая менталитет некоторых наших людей - они будут ехать в масках, стянутых на подбородок...
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Нет, здоровые запуганные лохи будут ходить в масках и после отмены карантина. А умные здоровые ее и сейчас не носят.
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Умные как раз носят. Не соблюдают карантин - такие как ты безответственные лихие дебилы, считающие себя "самыми умными". Ни самыми, ни вообще умными, вы, разумеется, не являетесь.
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Нет носят только "самые умные", а просто умные и образованные без крайней необходимости не носят.
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Все правильно сделали. Сохранили жизни сотням гражданам. В результате закрытия метро никто не умер товарищи? Никто, успокойтесь.
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о! ви нє знайєтє про еффєкт бабачкі? А тут мєтро закрилі!!!
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Где єти вирусологи були раньше? В америке, италии и расии заболевших в Десятки Раз больше. Тетя не опохмелилась.
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Хочется напомнить, что 50 % людей вообще не заражаются вирусом, из всех заразившихся 80% переносят вирус на ногах, 15% - как простуду/грипп/ОРВИ, а 40% даже не знают, что они заражены в легкой форме. Только 10% из них болеют, смертность среди заражённых 0,37%, средний возраст 79 лет и все с хроническими патологиями.
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Не п№зди. Молодьіе здоровьіе тоже мрут. Никто не знает отчего зависит тяжесть протекания
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Залежить від стану імунітету... Чувак, який бухає пиво постійно, теж може здаватися молодим-здоровим...
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Можно было бы, но в Украине правят полные дегенераты.
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ПАЦАКИ ВСЕМ НАДЕТЬ НАМОРДНИКИ И УЛЫБАТЬСЯ!! ДА ПАЦАКИ АТО ВИРУС НАПАДЕТ!!
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Можливо. Але якщо хоч один з носа спустить маску на низ морди - одраху, нах...й, кулю в голову. Тільки так можна запускати метро
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Хто хоче відкриття метро - та коли хтось у вагоні, навіть у масці чхне чи закашляє, ви всі повсира....теся одразу. І буде добре, якщо він не буде дійсно хворим чи безсимптомним носієм вірусу. Вумні дуже
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