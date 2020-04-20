 Метро в Києві можна було не закривати, але пускати людей тільки в масках, - вірусолог Мироненко

Про це вірусолог заявила в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Можна запустити транспорт, але за умови, що всі будуть дотримуватися маскового режиму, обробляти руки або рукавички. Щоб якось життя відновлювалося - це теж правильно. Метрополітен можна було взагалі, мабуть, не закривати, але не пускати в метро людей з відкритим обличчям, без маски ... По-друге, треба, щоб люди стежили за руками, бо з руки навіть більша ймовірність заразитися, ніж через відкрите обличчя. Це, звичайно, якщо в транспорті їде п'ять осіб, а не, наприклад, п'ятдесят. Але в будь-якому випадку у разі щільного пасажиропотоку всі мусять бути в масках", - сказала Мироненко.
Все врачи мира говорят, что маска не спасает, а этот кретин самый умный.. Ну а где гарантия, что даже если запустили всех в масках, а кто-то не снимет маску уже в метро? Богата украинская земля на идиотов!
Главный санврач: Медицинские маски не защищают от коронавируса
З нашою загрузкою метро це теж саме що взагалі не дотримуватись карантину. Людей не вийде заставити тримати відстані, бути в масках та обов'язково рукавичках. Неуки.
Метро открывать нельзя - зараженность населения не та будет.
Метро для того и закрыли, чтобы в маршрутках как можно больше народу перезаразилось.
Маршрутки запускайте пeрвыми.
Н арынках, если все правильно организовать, очередь можно легко регулировать, и на свежем воздухе вероятность заразиться минимальная.
То ли дело в очереди в супермаркет, часа три-четыре если постоять - точняк что нибудь словишь.
А лучше всего вообще все магазины, рынки, палатки закрыть, хай от голода население передохнет, ему так и так это грозит - денег то нет и не будет.
То ли дело в очереди в супермаркет, часа три-четыре если постоять - точняк что нибудь словишь."
Очередной любитель на черное говорить белое и наоборот....
В супермаркетах как раз все возможно организовать и организовано - в супермаркеты пускают строго определенное количество человек, по 1 на 10 квадратных метров, чтобы не толпились, только в масках, в больших гипермаркетах, таких как Ашан, висят везде стерилизаторы, перчатки бесплатные на входе, даже маску бесплатно можно взять. Если есть очередь на вход - то она - на улице и там охранники гипермаркета напоминают о соблюдении дистанции.
На рынке же, где куча отдельных точек, нет никакой возможности что-либо регулировать - это тупо некому делать, нельзя же загнать на каждый рынок по 100 полицейских и поставить у каждой точки!
Його б у те метро з купою інфікованих і покатати у годину пік.
Навіть у масці і рукавичках.
Тут ідіоти (чи провокатори) репетують про "вкрадену весну".
А про врятовані таким чином життя щось не згадують.
Країна дурнів існує.
Не казкова.
проще метро закрыть)))