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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство, Здоров'я
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 Другу смерть від COVID-19 зареєстрували на Харківщині, за добу підтверджено 9 нових випадків захворювання на коронавірус, - голова ОДА Кучер. ІНФОГРАФІКА

За останню добу в регіоні лабораторно підтверджено 9 випадків захворювання на COVID-19 у Харкові, Валківському, Вовчанському, Зміївському районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава Харківської ОДА Олексій Кучер.

З підтвердженим діагнозом госпіталізовано 43 особи, 29 – на самоізоляції. Водночас з підозрою на коронавірус госпіталізовано 82 особи, 12 – на самоізоляції.

"На жаль, у нас ще одна смерть – 70-річна жінка з Високопілля, яка була контактною до першої померлої", - написав він.

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Також Кучер повідомив, що загалом за весь час реєстрації зафіксовано 209 випадків підозри на COVID-19 (+30 за останню добу), з них: 76 випадків підтверджено, 39 випадків спростовано, 2 хворих одужали, 2 хворих померли.

Другу смерть від COVID-19 зареєстрували на Харківщині, за добу підтверджено 9 нових випадків захворювання на коронавірус, - голова ОДА Кучер 01

Другу смерть від COVID-19 зареєстрували на Харківщині, за добу підтверджено 9 нових випадків захворювання на коронавірус, - голова ОДА Кучер 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190181
 
 
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очередной привет долбонавтам антикарантинникам, еще раз, этот вирус вызывает смерть от острого респираторного синдрома, вылечить его нельзя, противомалярийный препарат плюс конский возбудитель плюс шампунь от перхоти сказка и он не действует,, симптоматичская помощь это ивл, ивэлов мало и на всех не хватит, давайте выйдем из карантина но когда будете умирать вы или ваши родственники вы претензии предявлять будете только себе, и еще если вы задумаете нарушить рекомендации ВОЗ то можете засунуть в жопу корень имбиря и радоваться жизни от внутреннего дефолта
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Кучер тоже божевильный . Сколько заболело за этот периодпростым грипом и сколько померло, все познается в сравнении. А на дорогах погибло?. У нашей влады ума нет осталось два рефлекса хватать и запрещать и штрафы выписывать. Борцуны с ветряными мельницами.
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Разгадка коронавирусного «покращення»: - Как видим, не только 7 регионов вообще не подали никаких данных за воскресенье, но число тестирований по всей стране упало более чем в 2 раза (в предыдущие дни проводилось по 4-5 тыс тестирований...
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