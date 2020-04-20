 Другу смерть від COVID-19 зареєстрували на Харківщині, за добу підтверджено 9 нових випадків захворювання на коронавірус, - голова ОДА Кучер. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава Харківської ОДА Олексій Кучер.

З підтвердженим діагнозом госпіталізовано 43 особи, 29 – на самоізоляції. Водночас з підозрою на коронавірус госпіталізовано 82 особи, 12 – на самоізоляції.

⠀

"На жаль, у нас ще одна смерть – 70-річна жінка з Високопілля, яка була контактною до першої померлої", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні навіть ще не початок епідемії коронавірусу, пік може бути восени, - вірусолог Мироненко

Також Кучер повідомив, що загалом за весь час реєстрації зафіксовано 209 випадків підозри на COVID-19 (+30 за останню добу), з них: 76 випадків підтверджено, 39 випадків спростовано, 2 хворих одужали, 2 хворих померли.