 Звичайна хірургічна маска працює і захищає, якщо її частіше міняти, - вірусолог Мироненко

Про це Мироненко заявила в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Насправді, звичайна хірургічна маска працює і захищає. Це ми перевірили в лабораторії під час спеціального експерименту з вірусом грипу, не з коронавірусом. Хоча різниці в цьому конкретному випадку немає. Вона захищає, але якщо її носити довго, то вона стає вологою, і тоді вже невідомо, чи ефективний захист. Тобто треба її частіше міняти, ніж ті маски, які можна носити з клапаном довше", - зазначила Мироненко.
Вона також зазначила, що важливо, щоб маска також щільно прилягала.
"Якщо вона правильно надіта, зафіксована на носі, то вона захищає, бо створює бар'єр. Окремі вірусні частки зазвичай не присутні в повітрі. Вони присутні в мікрокраплі слини, слизу, виділень з дихальних шляхів інфікованої людини", - заявила вірусолог.
Медицинские маски - одноразовые, после пара средний (задерживающий барьерный слой из Мелтблауна) превращается в просто в тряпку, которая ни о чего не защищает.
На якій планеті? І за яку зарплату? Медперсонал або купує собі маски в "Сільпо", або просить волонтерів допомогти.
Посадіть тих, хто їх тоннами вивозив за поребрик!
В аптеці не купиш, навіть при Моєму "блаті"!
))
Чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее нужно подогреть (с) Кличко.
Могла бьі хотя бьі первьій попавшийся ролик на ютюбчике по ним посмотреть.
Даже ffp3 защищает на 90%, в обьічной же маске большая часть воздуха просто гуляет в щелях мимо щек и носа.
Только потому, что наша отсталая медсистема не в состоянии обеспечить элементарные сан-гигиенические требования в общественных местах, она загоняет всех без разбора в стойло, одевая на всех намордники . А нашему вирусологу Марченко хочется напомнить, что даже представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сказала, что физическая дистанция защищает от коронавируса лучше, чем маска и использование масок бесполезно, если игнорировать другие методы защиты. Поэтому для здоровых людей важно только дистанцирование и личная гигиена, а не бесполезные (что даже ВОЗ постоянно декларирует) намордники и сидение дома.
«Однако преимущества ношения маски в обычной обстановке, в особенности на открытом воздухе, установлены не были, в отличие от замкнутых пространств при тесном контакте с человеком с симптомами гриппа» - ВОЗ.