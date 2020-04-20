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 Звичайна хірургічна маска працює і захищає, якщо її частіше міняти, - вірусолог Мироненко

Вірусолог Алла Мироненко заявила, що звичайна хірургічна маска працює і захищає людину від коронавірусу, якщо її частіше міняти.

Про це Мироненко заявила в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Насправді, звичайна хірургічна маска працює і захищає. Це ми перевірили в лабораторії під час спеціального експерименту з вірусом грипу, не з коронавірусом. Хоча різниці в цьому конкретному випадку немає. Вона захищає, але якщо її носити довго, то вона стає вологою, і тоді вже невідомо, чи ефективний захист. Тобто треба її частіше міняти, ніж ті маски, які можна носити з клапаном довше", - зазначила Мироненко.

Вона також зазначила, що важливо, щоб маска також щільно прилягала.

Також читайте: В Україні навіть ще не початок епідемії коронавірусу, пік може бути восени, - вірусолог Мироненко

"Якщо вона правильно надіта, зафіксована на носі, то вона захищає, бо створює бар'єр. Окремі вірусні частки зазвичай не присутні в повітрі. Вони присутні в мікрокраплі слини, слизу, виділень з дихальних шляхів інфікованої людини", - заявила вірусолог.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190179
 
 
 Топ коментарі
 
Расскажи бабушке с минимальной пенсией, что на маски надо тратить 30-150 грн. в день. Обычная хирургическая маска работает и защищает, если ее чаще менять, - вирусолог Мироненко - Цензор.НЕТ 7275 А ведь у некоторых пенсия меньше минимальной.
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тисяча заражених медиків розкажуть тобі як те шмаття їх захищає
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для многих это новость...ведь когда продали маски,по всем утюгам трындели,шо маски не защищают...правда не до всех дошел диссонанс,зачем их покупали,если они бесполезны
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для многих это новость...ведь когда продали маски,по всем утюгам трындели,шо маски не защищают...правда не до всех дошел диссонанс,зачем их покупали,если они бесполезны
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тисяча заражених медиків розкажуть тобі як те шмаття їх захищає
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шота я не видел семейного врача в скафандре...или санитарку
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Расскажи бабушке с минимальной пенсией, что на маски надо тратить 30-150 грн. в день. Обычная хирургическая маска работает и защищает, если ее чаще менять, - вирусолог Мироненко - Цензор.НЕТ 7275 А ведь у некоторых пенсия меньше минимальной.
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Кто тебе этот бред про пар рассказал?
Медицинские маски - одноразовые, после пара средний (задерживающий барьерный слой из Мелтблауна) превращается в просто в тряпку, которая ни о чего не защищает.
Звичайна хірургічна маска працює і захищає, якщо її частіше міняти, - вірусолог Мироненко - Цензор.НЕТ 2665
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А зачем бабушке менять целый день маски,если она сидит дома,на карантине,один раз в неделю ходит в супермаркет на 1 час???
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в режиме эпидемии ватно марлевые повязки меняются каждые три часа, потом замачиваются в дез расстворе, потом стираются, эти маски имеют окраску, а точнее завязки, на стене отделения висит график с какого по какой час носится маска, на пример зеленая с 8.00 до 11.00 зеленая с 11.00 до 14.00 желтая и так далее, контролит зав отделением, ну это если вы забыли как должна выглядеть медицинское отделение во время карантина
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а можно зеленые маски исключить из перечня? Обычная хирургическая маска работает и защищает, если ее чаще менять, - вирусолог Мироненко - Цензор.НЕТ 7396а то как то настораживает
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А у більшості медзакладів маскою спочатку користується персонал, потім її виварюють (убиваючи фільтр із нетканого матеріалу) і дають хворому.
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навіщо хворому маска?шоб не випорожнюватись заразними аерозолями.ці аерозолі навіть рукав зупиняє.так шо нехай кращі такі дають,ніж ніяких
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вываривают? вы сейчас серъезно? где их вываривают? на плитке в сестринской или в электрочайнике у завотделением? после обеззараживанья их максимум отправляют в больничную стирку, наиболее продвинутые автоклавируют, и да маски со временем теряют свои фильтрующие моменты, но для этого есть сестра хозяйка которая мониторит и предоставляет новые маски путем их пошития силами санитарок
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>>предоставляет новые маски путем их пошития силами санитарок<<
На якій планеті? І за яку зарплату? Медперсонал або купує собі маски в "Сільпо", або просить волонтерів допомогти.
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вы имеете отношение к инфекционной больнице? если нет проконсультируйстесь
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Я син лікарів (інших спеціальностей). А те що написав - зі слів лікарки, типу чергової приймального відділення лікарні. Те що було "до" і те що відбувається "зараз" - двє большиє разніци.
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что было?? спросите у ваших родителей, инфекционные больницы всегда готовы к эпидемии, существует проток, я вас удивлю но у каждой сестры хозяйки инфекционного отделения есть швейная машинка с инвентарным номером
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країни, де часто трапляються епідемії(Китай, Південна Корея)-носять маски масово. таким чином регулярно стримують епідемії.
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В ваших словах нет причинно-следственной связи. Скорее, наоборот. Интуитивно понятно, если не менять часто маски, то они представляют бОльшую угрозу, если бы их не было совсем
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мінять регулярно маску, яка розрахована на 2-3 години носіння -це аксіома . якщо Ви цього не розумієте і приписуєте мені цю дурість -то у Вас точно проблема з причинно-наслідковими зв'язками.
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Тяжелый случай, отсутствует минимальная аристотелева логика. 1. В Китае постоянные эпидемии. 2. Люди носят маски. Делается вывод, что 3. Они полезны, т.к. уменьшают эпидемии. Что противоречит п.1.
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в тебе будь-яка логіка відсутня. в Китаї епідемії часто-трапляються і кудись вони зникають потім., досить швидко. А населення ходить в масках під час них. напевно тому, що всі тупі і логіки в них нема, маски не змінюють і спеціально заражають один одного.
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В Китае люди носят маски из-за смога. Без них во многих, особенно промышленных, городах дышать невозможно. Так и во многих других странах Азии.
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так, часто дійсно носять проти смогу, але в епідемії там майже всі одягають маски у людних місцях, навіть якщо повітря і не сильно брудне. така практика після коронавірусу 2003-го року у них.
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Тогда степень эффективности масок для здоровых еще не была изучена и их, на всякий случай, одевали на всех. Вот привычка у многих китайцев после этого и осталась.
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проблема в том, что мы не знаем, кто здоров, а кто нет. потому сенс масок в людных местах есть точно. конечно, носить маски на улице, если никого нет и воздух чист-глупость. но, при массовом скоплении людей это может быть единственным выходом, что б не сажить всех на карантин.
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Знову якісь мантри...
Посадіть тих, хто їх тоннами вивозив за поребрик!
В аптеці не купиш, навіть при Моєму "блаті"!
))
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Хирургическая маска работает и защищает, если ее чаще менять (с) Мироненко.

Чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее нужно подогреть (с) Кличко.
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Для того чтобы маска хоть как то работала, её нужно менять через 20 минут
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Короче все ясно с єтим "вирусологом" и что она там напроверяла.
Могла бьі хотя бьі первьій попавшийся ролик на ютюбчике по ним посмотреть.
Даже ffp3 защищает на 90%, в обьічной же маске большая часть воздуха просто гуляет в щелях мимо щек и носа.
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Каждый человек зарабатывает как может. Вирусологи тоже люди.
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Не кажіть радуцькому, бо його совість замучає. Жартую
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так и говорила бы, что защищает окружающих, а не тебя. а через два часа становится влажным инкубатором для вирусов и прочей черни.
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небось закупила в Китае маски по 3 грн и будет толкать по 20
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Курение и бухание ослабевает иммунитет, а такие дохнут быстрее от коронки и не только
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Огласите пжлста весь список вирусологов...
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Интуитивно понятно, если не менять часто маски, то они представляют бОльшую угрозу, если бы их не было совсем
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Если бы всех приехавших сюда, помещали на карантин, то и небыло бы и распространения и умерших, и такого ущерба экономике, всего нужно было 2-3 недели карантина и все! А так все сидим в заднице!
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Это и без врусьолуха нам понятно, пускай скажет почему у нас нет этих самых намордников, а проблему вместо него решают Волонтёры и народ.
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И поэтому на сегодняшний день 1074 медработника заразились вирусом.А ведь у них полный защитный фарш в наличии.И маски и костюмы.... Звичайна хірургічна маска працює і захищає, якщо її частіше міняти, - вірусолог Мироненко - Цензор.НЕТ 7959
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вирус может попасть через руки, потер глаз или нос...
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Та я знаю.Просто,и защита бывает не спасает,как доказательство заболевшие врачи при полной снаряге.Що уж говорить о простых гражданах уверовавших в масочку як в панацею Звичайна хірургічна маска працює і захищає, якщо її частіше міняти, - вірусолог Мироненко - Цензор.НЕТ 8435
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Кому нужны эти намордники?
Только потому, что наша отсталая медсистема не в состоянии обеспечить элементарные сан-гигиенические требования в общественных местах, она загоняет всех без разбора в стойло, одевая на всех намордники . А нашему вирусологу Марченко хочется напомнить, что даже представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сказала, что физическая дистанция защищает от коронавируса лучше, чем маска и использование масок бесполезно, если игнорировать другие методы защиты. Поэтому для здоровых людей важно только дистанцирование и личная гигиена, а не бесполезные (что даже ВОЗ постоянно декларирует) намордники и сидение дома.
«Однако преимущества ношения маски в обычной обстановке, в особенности на открытом воздухе, установлены не были, в отличие от замкнутых пространств при тесном контакте с человеком с симптомами гриппа» - ВОЗ.
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тільки собачій намордник спасьоть і гавкати не зможуть...
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Где взять такое количество масок? И даже, если бы они были, то украинцы не могут себе позволить это по финансовым причинам. Я приобрел респиратор защиты KN95/PM2,5 и каждый раз снимая его дома обрабатываю спиртом 98% с распылителя (пульверизатора) с обоих сторон, помимо рук. Спирт быстро улетучивается и через пару минут респиратор готов для дальнейшего пользования!
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