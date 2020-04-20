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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство, Здоров'я
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 На сьогодні на коронавірус захворіли 1074 медпрацівники та 374 дитини, - Степанов

Станом на 20 квітня коронавірус в Україні виявили у 1074 медичних працівників та 374 дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в понеділок.

"Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 5710 осіб. З них 374 дитини, а також 1074 медичні працівники", - повідомив він.

Раніше Степанов повідомив, що за минулу добу коронавірус виявили у 261 особи, з яких 16 дітей і 43 медпрацівники. За добу було госпіталізовано 78 осіб.

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Нагадаємо, на ранок 20 квітня в Україні зафіксовано 261 новий випадок COVID-19, загалом - 5710, померли 151 особа, 359 – одужали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190178
 
 
 Топ коментарі
 
Швидкого одужання нашим лікарям і малечі
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Каждый 5-й из заболевших - медик. Их что, на убой бросили?!
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якщо із 5 тис захворівших 1 тис лікарі, це значить влада в Україні - злочинці. тому всю цю банду зелених мерзотників - на нари.
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Практически каждый пятый заболевший - медик. Понятно, что из-за отсутствия средств защиты, которое не обеспечило государство шмаркли. Такими темпами скоро лечить будет некому!
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мне кажется, что это саботаж медиков, прячутся, скрываются, уходят якобы на карантин, увольняются, и я их понимаю - страшно.
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саботаж в чем в том что работать на шару и во вред здоровью ?
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Ничего , Зеленскому всегда врача найдут , в крайнем случае на АН-225 из Китая привезут!А вы - электорат - подыхайте.
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Швидкого одужання нашим лікарям і малечі
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А где новость что 8 областей не дали данные, потому так мало новых заболевших?
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"Всего за все время пандемии в Украине заболели 5710 человек". Источник: https://censor.net.ua/n3190178

Заболели, или являются носителем?
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Почему для медиков не налажено производство защитных скафандров??? и не оборудована комната дезинфекции перед снятием костюма??? что за страна бестолковая. ну как это все уже достало...
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це не страна бєстолкова. це влада - виродків, яким похєр на короновірус. вони набивають свої кармани.
до речі, беслолкову владу вибрали такі ідіоти як ти. так що страна тут ні до чого.
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все есть и все налажено, и все дезинфицируется. не знаете - не говорите!
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Шутка зачетная! ))))))))))))))))))) Поржал!))))))))))))
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Каждый 5-й из заболевших - медик. Их что, на убой бросили?!
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мне кажется, что это саботаж медиков, прячутся, скрываются, уходят якобы на карантин, увольняются, и я их понимаю - страшно.
посмотрите репортажи из Александровской больницы - одни пожилые врачи и медсестры - молодежи нет вообще, как ветром сдуло. помню и я когда-то был в инфекционке 5 лет назад, - очень мало молодых -всё пожилые пенсийного возраста врачи и сестры.
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И правильно делают, что не платят, не за что платить циникам.
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Тебе не кажется, это так и есть. Их всех нужно одеть в черные халаты им они будут к лицу. И как такое можно понять? За такое нужно сажать.
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Черное к лицу как раз тебе. Ущербное, обиженное на всех чмо.
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Правда в глаза колит? 300% не получил?Чучело.
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Под влиянием вируса смертность в Беларуси сократилась сравнение в первым кварталом прошлого года . Придет 4 мая и окажется , что смертность за апрель меньше прошолго года . Да медики мобилизованы , но экономика не рухнет .
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якщо із 5 тис захворівших 1 тис лікарі, це значить влада в Україні - злочинці. тому всю цю банду зелених мерзотників - на нари.
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А можно статистику по медикам по областям?
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