 В Україні навіть ще не початок епідемії коронавірусу, пік може бути восени, - вірусолог Мироненко

Про це Мироненко заявила в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Епідемічний процес зазвичай має фазу підйому, потім найвищу точку - це пік, а далі - фаза спаду. Якщо говорити про те, що ми зараз маємо - це навіть ще не початок. Карантин призводить до того, що ми маємо певну кількість хворих, хоча спілкування між людьми вельми обмежене. Я думаю, що пік може бути восени", - зазначила вірусолог.
Вона висловила надію, що влітку "буде легше, тому що в цю пору респіраторні інфекції неактивні".
"Але я впевнена, що випускати школярів і студентів на навчання зараз навесні не варто. У них вже налагоджено дистанційне навчання і нехай би вони так і закінчили навчальний рік. Коли йдеться про випуск з вищого навчального закладу або школи, то в такому випадку можна в індивідуальному порядку призначати їм тестування за необхідності. А щоб всі вони збиралися в одному класі або аудиторії - це призведе до загострення епідемічної ситуації", - зазначила Мироненко.
а может это дворник был....
Основним напрямком досліджень Алли Мироненко є молекулярно-генетичний та антигенний моніторинг грипу та інших респіраторних вірусних інфекцій.
тут немешает и прислушаться
Но не в теме образования и экономики. Тут ей лучше жевать, чем говорить.
Пандеми́я (греч. πανδημία «весь народ») - необычайно сильная эпидемия, распространившаяся на территории стран, континентов; высшая степень развития эпидемического процесса.
Поправка: Порог эпидемии для Украины 2 миллиона человек (мир только недавно к этому дополз). Без геометрической прогрессии по 400 человек в день надо 5 тысяч дней. Сильно много. Предполагая что мы ошиблись в 10 раз берём 500 дней, 1.5 года всё равно много. Взяв 1\3-ю получаем 5 месяцев. Я думаю, что пик может быть осенью", Источник: https://censor.net.ua/n3190175
Серьезно? Наркотиков обдолбалась?
А простой на работе кто оплачивать будет? Мироненко из сворего кармана???