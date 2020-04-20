 В Україні навіть ще не початок епідемії коронавірусу, пік може бути восени, - вірусолог Мироненко

Про це Мироненко заявила в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Епідемічний процес зазвичай має фазу підйому, потім найвищу точку - це пік, а далі - фаза спаду. Якщо говорити про те, що ми зараз маємо - це навіть ще не початок. Карантин призводить до того, що ми маємо певну кількість хворих, хоча спілкування між людьми вельми обмежене. Я думаю, що пік може бути восени", - зазначила вірусолог.

Вона висловила надію, що влітку "буде легше, тому що в цю пору респіраторні інфекції неактивні".

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"Але я впевнена, що випускати школярів і студентів на навчання зараз навесні не варто. У них вже налагоджено дистанційне навчання і нехай би вони так і закінчили навчальний рік. Коли йдеться про випуск з вищого навчального закладу або школи, то в такому випадку можна в індивідуальному порядку призначати їм тестування за необхідності. А щоб всі вони збиралися в одному класі або аудиторії - це призведе до загострення епідемічної ситуації", - зазначила Мироненко.