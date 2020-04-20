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 В Україні навіть ще не початок епідемії коронавірусу, пік може бути восени, - вірусолог Мироненко

Вірусолог Алла Мироненко вважає, що понад п'ять тисяч інфікованих коронавірусом в Україні не можна вважати навіть початком епідемії, а пік може бути восени.

Про це Мироненко заявила в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Епідемічний процес зазвичай має фазу підйому, потім найвищу точку - це пік, а далі - фаза спаду. Якщо говорити про те, що ми зараз маємо - це навіть ще не початок. Карантин призводить до того, що ми маємо певну кількість хворих, хоча спілкування між людьми вельми обмежене. Я думаю, що пік може бути восени", - зазначила вірусолог.

Вона висловила надію, що влітку "буде легше, тому що в цю пору респіраторні інфекції неактивні".

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"Але я впевнена, що випускати школярів і студентів на навчання зараз навесні не варто. У них вже налагоджено дистанційне навчання і нехай би вони так і закінчили навчальний рік. Коли йдеться про випуск з вищого навчального закладу або школи, то в такому випадку можна в індивідуальному порядку призначати їм тестування за необхідності. А щоб всі вони збиралися в одному класі або аудиторії - це призведе до загострення епідемічної ситуації", - зазначила Мироненко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190175
 
 
 Топ коментарі
 
это единственный способ остаться клоуну при власти
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Та вы шо? А случайная попытка №6 шо говорит? Грин-поц шо вещает?
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КВН-щик плинтусовый! "Президент-голограмма"(с)! Где ДЕЙСТВИЯ???
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Ты вирусолог или Вангуй? Роман или Фома Неверующий?
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та то кадр из фильма.правда черно-белый
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Не видели люди такого фильма. Какие мы старые
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ну он же не сказал осенью какого года. я тоже понял, что 2024-го.
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Шел пятый год карантина.. а несчастный вирусЪ всё никак не мог достичь своего пика В Україні навіть ще не початок епідемії коронавірусу, пік може бути восени, - вірусолог Мироненко - Цензор.НЕТ 5827
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Ещё один врачила, которому интересно только, потел ли покойничек перед смертью или нет. А то, что покойничек помер от недоедания, дык это же не по его профилю. В Украине даже еще не начало эпидемии коронавируса, пик может быть осенью, - вирусолог Мироненко - Цензор.НЕТ 3904
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До пи*ды такой вирусолог, который считает, что летом корона не активна.
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она не за корону говорила а вообще за респираторные инфекции
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он воно чьо міхалич, а ще я чув, що в Трампа лишилось 11 днів для вигнання б-противного віруса з теренів лідера вільнсвіту
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Якийсь прогноз можна було б робити, якби проводилося тестування за рандомною схемою. На кожний тест згідно протоколу - 1 тест за рандомною вибіркою. Лише тоді можна щось казати про поширення епідемії. Абсолютно невідома кількість інфікованих. Таких, в кого немає підстав на госпіталізацію, та тестування. Саме вони розносять заразу. Ті, хто вже протестовані, сидять в ізоляції. І ті, які відчули якісь симптоми, також насторожилися. А ось безсимптомні - найбільш активні. А вони поза увагою статистики. Тому про піки, та спади говорити взагалі некоректно.
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австрийцы сделали. комп случайно выбирал телефоны тех кого потом тестировали. по 1500 выпавших провели тест. вышло, шо общее колличество инфицированных по отношению к общему числу жителей лежит в интервале от 0,12 до 0,76 %%, с вероятностью 0,95
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что вы постите тупые рисунки ,давай что нибудь повеселее
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это единственный способ остаться клоуну при власти
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".. летом не будет по-легче , карантин надо продлить до зимы..." - "вирусолог" Лаур В Україні навіть ще не початок епідемії коронавірусу, пік може бути восени, - вірусолог Мироненко - Цензор.НЕТ 7110...
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У вас там что конкуренция, кто больший жах озвучит тот и "эксперт" больший?? ляпают все языком кому какая версия в голову взбредет как помелом
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Отключите в дурдоме интернет. А то их коронавирусный бред читать невозможно.
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я думаю шо пик можэт быть осенью. а можэт и не быть... а можэт и не думаю. а можэт быть зимой, а можэт и не зимой, а может черис год, или два.... а может через полтора ... ни о чем! просто перданула в воздух, шобы заметили
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А может быть сорока, а может быть ворона, - но тоже хороша. Баба Ванга в гробу переворачивается от предсказаний сроков карантина.
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Это ВЫ песню из мультфильма про пластилиновую ворону поете:
а может это дворник был.... В Україні навіть ще не початок епідемії коронавірусу, пік може бути восени, - вірусолог Мироненко - Цензор.НЕТ 4708
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Дякуємо, дужже дякуємо оманському Брехуну.
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"В Украине даже еще не начало эпидемии коронавируса, пик может быть осенью, - вирусолог Мироненко" Потом подумала и добавила - Следующей...или может быть через следующую!
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или через две, или не пик, или не коронавируса....
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"У каждого есть право на ошибку..." ну хотя бы на одну.
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не не, тут в дырочку, это не диванный вирусолог на секундочку
Основним напрямком досліджень Алли Мироненко є молекулярно-генетичний та антигенний моніторинг грипу та інших респіраторних вірусних інфекцій.

тут немешает и прислушаться
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В теме грипа она, может быть, и шарит.
Но не в теме образования и экономики. Тут ей лучше жевать, чем говорить.
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Пик осенью, карантин до следующей весны, так и живем, смотрим Квартал-95, Сватов - о#уенно ваесело )))))))
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дальше дефолт всего даже продуктов и аптек и наливаек про эльдорадо и комфи молчу..даже пивные киоски лопнут..остальное закрыто...шайтанама
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В обиходе универсальным эпидемиологическим порогом считается заболевание 5 % жителей территории, или иногда 5 % какой-либо социальной группы.

Пандеми́я (греч. πανδημία «весь народ») - необычайно сильная эпидемия, распространившаяся на территории стран, континентов; высшая степень развития эпидемического процесса.
Поправка: Порог эпидемии для Украины 2 миллиона человек (мир только недавно к этому дополз). Без геометрической прогрессии по 400 человек в день надо 5 тысяч дней. Сильно много. Предполагая что мы ошиблись в 10 раз берём 500 дней, 1.5 года всё равно много. Взяв 1\3-ю получаем 5 месяцев. Я думаю, что пик может быть осенью", Источник: https://censor.net.ua/n3190175
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У них уже налажено дистанционное обучение



Серьезно? Наркотиков обдолбалась?
А простой на работе кто оплачивать будет? Мироненко из сворего кармана???
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що ширму дальше збираються затягнути...ltutythfnb...
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Назавжди той карантин,ми вже зрозуміли.
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На сьогодні згідно офіційних даних померло 151 людина, одужали - 359. Тобто вибули з хворих 510 чоловік. Дивимося, коли в Україні було 510 інфікованих. Найближча цифра - 30 березня, 548 чоловік. Тобто через 21 день інфіковані або одужують, або помирають. Період 20-22 дні для України чітко відслідковується вже протягом трьох тижнів. Можна сміливо робити припущення, що на 10-12 травня матимемо 5710 таких хто або одужав, або помер. Це єдиний висновок, який можна робити з наданих МОЗ статистичних даних. В других країн ця цифра інша - 7 днів в Італії, та Іспанії; 18 - Ізраїль; 19 Польща; 20 Австрія; 24 - Чехія. Тобто, за статистикою протестованих картина України найбільш подібна до Ізраїлю, Австрії, та Польщі.
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Швеция справилась с вирусом и без карантина. Избавились от пары сотен стариков которые мешали всем жить и все. Эпидемия пошла на спад.
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"может", "я думаю", идите нх специалисты х..вы.
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Это было бы смешно если бы не так страшно.Божевильни у керма и тому нема рады.
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вот в это успешно можно поверить .. с такими темпами мы эту хрень на годы размажем ..
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Очередной бред.Почему никто не говорит об эпидемиологическом пороге-не менее 191.000 заболевших?Чрезвычайное положение может быть введено только при эпидемии,а эпидемический порог,установленный МОЗ Украины-не менее 191 000 заболевших. Зато красиво втирают лохам про "пик заболеваемости" и "нет тестов,значит на самом деле гораздо больше".Без лоха и жизнь плоха.
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Нужно срочно отменять карантин, поскольку он мешает академикам вирусологии увидеть пик эпидемии... и вообще мешает.
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Конечно ! А если учесть .что в водопроводной и канализационных системах Ковид ,то и подавно .Но , как партия скажет .так и будет . скажет что Ковид ушел .то никто и не заметит .что он есть . Паника и зомбирование правит людом .
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Читая коменты всё крепче уверенность, что шизофренией в Украине страдает на много больше людей чем короновирусом.... начинаем доганять кацапстан.
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да да .. совково-кацапской шизофренией страдают минимум 73% ...
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Интересно что недавно тут же на цензоре комментировали - не надо слушать оценки политиков, ни даже медиков, а надо слушать именно вирусологов. Теперь же читаю комментарии про вирусолог не такой, просто потому что сказанная информация не нравится? С таким подходом если все оценивать нравится-не нравится далеко пойдем!
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Вы раньше когда-нибудь слышали фамилию этого "супервирусолога"? Мы тут все - нет.
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вікі про неї: головний спец по епідемії грипу. Це певно вона радила тимашенчисі таміфлю (чи терафлю) купляти. Аби пропіаритися у ділі спасіння українців від такої страшної епідемії. Ось побачите: піде спад (перестануть фіксувати), відмінять карантин і скажуть, що перемога завдяки мудрій політиці зелених. Як легко вирішити проблему, яку сам видумав.
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Поживем увидим когда и как карантин отменят. На тамифлю кстати зря гоните, классный препарат это личный опыт болел правда гриппом годом позже от тех событий.
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Общество так устроено что мы много о ком не слышали, зато знаем кучу политиков, певцов, медиийных персонажей и случайных людей.
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Что б тебя осенью не досчитались за такой прогноз высокой квалификации.
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Давай більше лякай,аби ця дебільна влада з пепеляку оголосила карантин до Різдв'яних свят.
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мало берёшь ... до президентских выборов будет нормально .. выборы автоматически отменяются ...
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Очередь очередного дарования вещать подошла?
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Этот вирус с человечеством уже навсегда. Можно расслабиться и принять это как должное.
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маску купил в молочно мороженно пильменном киоске за 10 грн..класс плотная такая в отличие от медицинской..голубой.........)))))))))))))))))))))))))))
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Голодному человеку трудно поверить, что в мире существует корона тварь.
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