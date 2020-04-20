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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство
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 Результат порушення карантину на Вербну неділю побачимо цього тижня, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що можливий приріст випадків захворювання на коронавірус унаслідок порушення карантину на Вербну неділю буде видно цього тижня.

Про це сказав Степанов під час брифінгу, відповідаючи на запитання, чи був зафіксований спалах коронавірусу після Вербної неділі, передає Цензор.НЕТ.

"Ми бачили минулого тижня приріст випадків захворювання на коронавірусну хворобу в діапазоні від 6,9% до 11,2%. Найбільша кількість нових випадків було зафіксовано в четвер - 501 особа. Але в той же час інкубаційний період на коронавірус до 14 днів. Тому цілісну картину про порушення карантинних заходів на Вербну неділю побачимо цього тижня", - сказав Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сім областей не надали інформацію щодо тестування українців на коронавірус за минулу добу, - глава МОЗ Степанов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190173
 
 
 Топ коментарі
 
да чо их ловить?они 26-го все на кладбища придут...бери и грузи
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из фб...
"Товаровед Самуил Львович долго думал, что написать на ценнике - "Паска" или "Кулич". Затем собрался с духом и уверенно вывел : "Маца православная сладкая"©

сдобная,полукошерная
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Заразившийся в кремлёвской ПЦ попадёт сразу в Рай и родных своих прихватит...
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Хоть угрожай, хоть не угрожай, у многих тупо отсутствует мозг. Без масок и перчаток, массово облизали Библию и причастились из одной ложки ...

https://www.unian.net/society/10965446-filaret-na-pashu-provel-sluzhbu-bez-maski-i-perchatok-i-prichashchal-prihozhan-iz-odnoy-lozhki-foto.html
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Там же ссылка на статью
"...
Первоначальное исследование выявило повреждение сердца у 1 из каждых 5 пациентов, что привело к сердечной недостаточности и смерти даже среди тех, у кого нет признаков дыхательной недостаточности, отмечают американские медики.
..."

https://nv.ua/health/medicine/koronavirus-vyzyvaet-problemy-s-serdcem-u-20-pacientov-mediki-50080547.html

Так, что, если кто-то желает побыстрее переболеть, не желая обезопасить себя, стоит прочитать всю статью.
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Заразившийся в кремлёвской ПЦ попадёт сразу в Рай и родных своих прихватит...
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ню-ню. и как теперь всех выловить и протестировать?
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да чо их ловить?они 26-го все на кладбища придут...бери и грузи
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Постучать по лбу (можно крестом, шоб не пугались)... Если отзвук гулкий - они потенциально опасны...
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По воровским понятиям - равносильно опустить.
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в Нас світська Держава-які проблеми??
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хоть в этом повезло...шо еще добровольно-принудительно в церковь не загоняют.исламистам сложнее
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Мінімум 130 тисч чи ватників чи зовсім під опіумом..))
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Увидим - и возрадуемся.
Ибо нарушала, в основном, вата паРашинского паханата.
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А у них на лбу написано, что они поклоняются сатанинской церкви?
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Ты, бульба, не чирикай и бойся - шоб на тебя твой бацька-фюрер не кашлянул.
После этого и перетрахивать тебя не потребуется - сам дойдешь)))
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Бульба!?
Извини, у тебя что там на лбу написано?
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Ответ непонятен и не остроумен. Оскудела Белая Раша мозком. Что не удивительно...
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У них по країні ходять кацапські війська, як вдома.
Вони забули рідну мову, і послуговуються кацапською -і не ображати?
Підкацапських бульбашів - можна!
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а особо упоротые "віряни" через пару-тройку недель смогут лично принять участие в "гробках", как главные персонажи действа )
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Они, очевидно, и хотели приурочить к посещению, но уже - лично...
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Чорт Онуфрій вже лежить в сусідній палаті з коронавірусом поруч з чортами Пашкою Мерседесом та "#укою православною" Новінскім .. Дооблизалися
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Вот бы сиё лицезреть ещё хотя бы на фото для душевной отрады, токмо для надзидания ихней паствы. Впрочем могут и облобызать фото сиих благочестивых даже виртуально.
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В столице США прошел массовый митинг против карантина-Люди требуют смягчить режим самоизоляции, из-за которого большинство бизнеса не работает.
В американской столице Вашингтоне около 2,5 тысяч человек провели у здания Капитолия митинг против карантина, сообщает Reuters.
"Закрытие предприятий путем выбора победителей и проигравших, важных и второстепенных является нарушением Конституции штата и федеральной Конституции. Нет никаких сомнений в том, что защита свободы означает риск перед всеми опасностями. Американская революция велась в разгар эпидемии оспы", - отметил организатор митинга Тайлер Миллер.
В частности, митингующие выступают против указа губернатора-демократа Джея Инсли о карантинных ограничениях, обязывающих людей покидать работу, закрывать бизнес и "сидеть дома".
Протестующие съехались в столицу на своих машинах со всего штата, загромоздив центральную улицу у здания парламента под сигналы клаксонов.Стражи порядка пока никаких действий не предпринимали.
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Само слово карантин ничего не означает, т.к. неизвестно - какие мероприятия за этим скрываются и ссылаться на кого-то, требующего отменить карантин, - некорректно...
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Всех кто черти потащили в церковь,не лечить а сгружать обратно попам,пусть молитвами исцеляют..
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из фб...
"Товаровед Самуил Львович долго думал, что написать на ценнике - "Паска" или "Кулич". Затем собрался с духом и уверенно вывел : "Маца православная сладкая"©

сдобная,полукошерная
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Жаль тут лайк нельзя ржущим смайлом выразить ))))
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Так вот откуда - "этапы обмена всех на всех"...
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Нами эта маца со времени Незалежности правит.
Одно хорошо - обрезание пока не обязательно...
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Тобто результати бездіяльності міністрів МОЗ і МВС ?
І яка проникливість ! Результати Вербної-після Великодня .
Навіть можна осмілитися зробити припущення,що результати поширення вірусу на Великдень під контролем Авака і Зєлі,ми побачипо після проводів !
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Порнославные РПЦ МП они такие . дремучие и темные .сказки Ближнего Востока для них все .
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Только поголовный атеизм спасет человечество от самоуничтожения!
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И какие ориентиры даёт "поголовный атеизм"?
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какая разница,православие головного мозга,исламизм,иудаизм или атеизм? Результат порушення карантину на Вербну неділю побачимо цього тижня, - Степанов - Цензор.НЕТ 2786это все одно и то же заболевание,поражает одни и те же участки мозга.характеризуется повышенным упрямством,неверием в разумные доводы и самоконцентрацией приверженцев.
взять хотя бы тех же паломников в умань...сильно ты их заставишь соблюдать правила?
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Надеюсь ватные боксёры с семьями тоже облизали картинки в гундяевской церкви. Как агитировали.
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Багато вірунів московської секти МПвУ буде скошено вірусом . Вони постійно збігалися в натовпи , ще й без масок . Повірили московським попам-диверсантам .
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И лишь только Богу известно, кто увидит, а кому уже зась буде. (диагноз - резус дубус)
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Російська церква цілеспрямовано вчинила злочин проти України, Зеленський відмовчується - вважає блогер і політолог Андрій Смолій. Зокрема, в своєму Telegram-каналі він пише:

«Тисячі людей на Донеччині, "Хресний хід" у Києві, і ще багато церков по всій країні. Без масок, без рукавичок. Московські священники без захисту. Це не про безвідповідальність. Це про цілеспрямовану спецоперацію проти України.
Влада Зеленського два тижні відмовчується. Вдає, що нічого не помічає. Ніхто не затриманий. Практично нікого не оштрафували. І це все лягає на відповідальність тих людей, що зараз керують країною.
Навіщо вводити карантин, якщо дозволяти окремим структурам на нього плювати і топтатися по Законах України? Навіщо штрафувати спортсменів чи бабусь по парках, якщо московські попи збирають тисячі людей в закритих приміщеннях? Це не боротьба з коронавірусом. Це профанація», - написав Смолій.
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