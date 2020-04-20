 Результат порушення карантину на Вербну неділю побачимо цього тижня, - Степанов

Про це сказав Степанов під час брифінгу, відповідаючи на запитання, чи був зафіксований спалах коронавірусу після Вербної неділі, передає Цензор.НЕТ.

"Ми бачили минулого тижня приріст випадків захворювання на коронавірусну хворобу в діапазоні від 6,9% до 11,2%. Найбільша кількість нових випадків було зафіксовано в четвер - 501 особа. Але в той же час інкубаційний період на коронавірус до 14 днів. Тому цілісну картину про порушення карантинних заходів на Вербну неділю побачимо цього тижня", - сказав Степанов.

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