 Результат порушення карантину на Вербну неділю побачимо цього тижня, - Степанов

Про це сказав Степанов під час брифінгу, відповідаючи на запитання, чи був зафіксований спалах коронавірусу після Вербної неділі, передає Цензор.НЕТ.
"Ми бачили минулого тижня приріст випадків захворювання на коронавірусну хворобу в діапазоні від 6,9% до 11,2%. Найбільша кількість нових випадків було зафіксовано в четвер - 501 особа. Але в той же час інкубаційний період на коронавірус до 14 днів. Тому цілісну картину про порушення карантинних заходів на Вербну неділю побачимо цього тижня", - сказав Степанов.
https://www.unian.net/society/10965446-filaret-na-pashu-provel-sluzhbu-bez-maski-i-perchatok-i-prichashchal-prihozhan-iz-odnoy-lozhki-foto.html
"...
Первоначальное исследование выявило повреждение сердца у 1 из каждых 5 пациентов, что привело к сердечной недостаточности и смерти даже среди тех, у кого нет признаков дыхательной недостаточности, отмечают американские медики.
..."
https://nv.ua/health/medicine/koronavirus-vyzyvaet-problemy-s-serdcem-u-20-pacientov-mediki-50080547.html
Так, что, если кто-то желает побыстрее переболеть, не желая обезопасить себя, стоит прочитать всю статью.
Ибо нарушала, в основном, вата паРашинского паханата.
После этого и перетрахивать тебя не потребуется - сам дойдешь)))
Извини, у тебя что там на лбу написано?
Вони забули рідну мову, і послуговуються кацапською -і не ображати?
Підкацапських бульбашів - можна!
В американской столице Вашингтоне около 2,5 тысяч человек провели у здания Капитолия митинг против карантина, сообщает Reuters.
"Закрытие предприятий путем выбора победителей и проигравших, важных и второстепенных является нарушением Конституции штата и федеральной Конституции. Нет никаких сомнений в том, что защита свободы означает риск перед всеми опасностями. Американская революция велась в разгар эпидемии оспы", - отметил организатор митинга Тайлер Миллер.
В частности, митингующие выступают против указа губернатора-демократа Джея Инсли о карантинных ограничениях, обязывающих людей покидать работу, закрывать бизнес и "сидеть дома".
Протестующие съехались в столицу на своих машинах со всего штата, загромоздив центральную улицу у здания парламента под сигналы клаксонов.Стражи порядка пока никаких действий не предпринимали.
"Товаровед Самуил Львович долго думал, что написать на ценнике - "Паска" или "Кулич". Затем собрался с духом и уверенно вывел : "Маца православная сладкая"©
сдобная,полукошерная
Одно хорошо - обрезание пока не обязательно...
І яка проникливість ! Результати Вербної-після Великодня .
Навіть можна осмілитися зробити припущення,що результати поширення вірусу на Великдень під контролем Авака і Зєлі,ми побачипо після проводів !
взять хотя бы тех же паломников в умань...сильно ты их заставишь соблюдать правила?
посмотрите все
«Тисячі людей на Донеччині, "Хресний хід" у Києві, і ще багато церков по всій країні. Без масок, без рукавичок. Московські священники без захисту. Це не про безвідповідальність. Це про цілеспрямовану спецоперацію проти України.
Влада Зеленського два тижні відмовчується. Вдає, що нічого не помічає. Ніхто не затриманий. Практично нікого не оштрафували. І це все лягає на відповідальність тих людей, що зараз керують країною.
Навіщо вводити карантин, якщо дозволяти окремим структурам на нього плювати і топтатися по Законах України? Навіщо штрафувати спортсменів чи бабусь по парках, якщо московські попи збирають тисячі людей в закритих приміщеннях? Це не боротьба з коронавірусом. Це профанація», - написав Смолій.