EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Події, Суспільство
  2739  3
Матеріали за темою:
Все про:Аваков (1554) Житомирщина (578) пожежа (2217) Чорнобиль (164) зона відчуження (140) ДСНС (2416)

 У Чорнобильській зоні - з 4 осередків один локалізовано. У Житомирській - з 4 локалізовано 2, - Аваков. МАПА

Рятувальники локалізували два з чотирьох осередків пожеж у Житомирській області і один з чотирьох - в зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.

"За підсумками роботи вчора і вночі - вранці провели обліт зон пожеж. У Чорнобильській зоні - з 4 осередків один локалізовано. У Житомирській - з 4 локалізовані 2. При цьому не дуже хороший на сьогодні прогноз вітру - до 20 м/с - це сильний вітер. Наземні сили і авіація працюють як треба!" - розповів Аваков.

Читайте також: Пожежники продовжують гасити 9 осередків у Житомирській області

У Чорнобильській зоні - з 4 осередків один локалізовано. У Житомирській - з 4 локалізовано 2, - Аваков 01
У Чорнобильській зоні - з 4 осередків один локалізовано. У Житомирській - з 4 локалізовано 2, - Аваков 02
У Чорнобильській зоні - з 4 осередків один локалізовано. У Житомирській - з 4 локалізовано 2, - Аваков 03

Нагадаємо, пожежа в Житомирській області триває з 16 квітня. Вона охопила територію більш ніж 4 тис. га. Крім того, пожежі в зоні відчуження тривають з 4 квітня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190172
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору