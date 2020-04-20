 За добу в ЗСУ зафіксовано три нові випадки захворювання на COVID-19, загалом - 35, - Командування Медсил

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Командування Медсил ЗСУ у Facebook.
Повідомляється, що на ізоляції (в тому числі самоізоляції) – 309 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих 3 доби, – 38 осіб.
"За минулу добу зареєстровано 3 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. 2 хворих перебувають у закладах охорони здоров’я (Хмельницька міська лікарня – 1 працівник ЗС України, Житомирський госпіталь – 1 військовослужбовець), у Львівський області – 1 військовослужбовець лікується вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів у Хмельницькому та Львові задовільний, у пацієнтки в Житомирському госпіталі - середньої тяжкості. Усі хворі отримують необхідне лікування", - зазначено в повідомленні.
Як зазначили в пресслужбі, аналіз захворювань серед військових та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими відбувається щоденне спілкування.
"Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами. Залишайтеся вдома!" - Командування Медсил ЗСУ закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.
1. Многие вернувшиеся из-за «бугра» соотечественники почему-то вообще не проходили контроль на границе и разъехались по домам(???).
2. Раньше, когда возникали эпидемии, то большие очаги сразу возникали в армии - в казармах, окопах, военных училищах, пенсионатах, больницах и т.п., где люди ограничены пространством контакта. У нас же оказывается армия слеплена из другого текста и там почему-то нет больных, хотя в окопах на передовой бойцы лежат в блиндажах по очереди на одних и тех же настилах и с лекарствами не густо (?).
3. Создается впечатление, что основным симптомом сегодня является температура человека, но она может возникать по очень многочисленным причинам, даже от быстрой ходьбы или эмоций. Но какими приборами производится измерение, если показали, как на въезде в Киев тех, кто имеет температуру более 37 град., отдают врачам, а тут же фиксируют 34,2(???) и человека отпускают - бред! Что это вообще за температура 34,2? По такой методике с такими приборами можно половину населения считать зараженными или наоборот.
4. А как можно определять заразу более точно, если Тестов в Украине мизер и спец.лабораторий тоже? При этом народный депутат А. Дубинский в эфире заявляет, что тесты специально не закупаются, чтобы не показывать реальную картину, которая может быть как в сторону массовости заражения, так и в сторону только единичных случаев? Тогда где правда или ее по каким-то причинам скрывают?
5. Ситуация за рубежом - наш русскоязычный врач из Испании по Ю Тубу говорит, что там всех, кто сегодня умирает, не зависимо от причины, списывают на короновирус и поэтому Испания лидирует - зачем и почему? В Италии показывают Коммуну (наше большое село), жители которой заявляют, что их село везде показывают, что оно полностью заражено, но там они живут одним тейпом, т.е. одна родня и, если бы заболел хоть один, болело бы всё село. Но среди них нет ни одного больного!!! Вчера в России показали 48 тыс. зараженных и из них якобы больше половины в Москве, как это может быть , если население Москвы 12 млн. чел., а в целом в России живет 146 млн. - туфта!
А как тогда у нас кого и как приписывают к больным или здоровым?