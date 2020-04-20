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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України, За кордоном
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 Відрядження 20 українських медиків в Італії продовжено до 25 квітня, - Степанов

Перебування 20 українських медиків-добровольців, які вирушили до Італії для надання допомоги інфікованим COVID-19, продовжено до 25 квітня

Про це сказав під час брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Відрядження мало тривати 2 тижні, але було звернення італійської сторони щодо продовження ще на тиждень, тобто до 25 квітня перебування наших медичних працівників в Італії. Після узгодження з нашими фахівцями, які перебувають там щодо отримання згоди від них, ми продовжили їм відповідне відрядження. Тому повертаються вони 25 квітня", - сказав він.

Також дивіться: За добу коронавірусом заразилися 43 медики та 16 дітей, із COVID-19 госпіталізовано 78 осіб, - Степанов. ВIДЕО

Як повідомлялося, 4 квітня 20 українських медиків вирушили до Італії. В Італії українські медики повинні вивчити досвід боротьби з коронавірусом, а також вести навчальні трансляції через "Zoom" для тисячі українських лікарів-інфекціоністів та епідеміологів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190170
 
 
 Топ коментарі
 
обовязково - має ж хтось привезти апгрейд до нашої відсталої версії ковід Командировка 20 украинских медиков в Италии продлена до 25 апреля, - Степанов - Цензор.НЕТ 4198
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ага, типа их к больным подпускают, у них сертификата нет, че они там помогают без знания языка и названия местных лекарственных средств, это называется понты лимонить
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Мужественные люди, рискуют своей жизнью что бы получить так не обходимый для нас опыт борьбы с чумой 21 века.
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обовязково - має ж хтось привезти апгрейд до нашої відсталої версії ковід Командировка 20 украинских медиков в Италии продлена до 25 апреля, - Степанов - Цензор.НЕТ 4198
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ага, типа их к больным подпускают, у них сертификата нет, че они там помогают без знания языка и названия местных лекарственных средств, это называется понты лимонить
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а кто тебе сказал что они языка не знают?
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моя логика и жизненый опыт, я готов поспорить, вы много знаете медиков со знанием итальянского?
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Італійська мова дуже близька до української. Оволодіти нею цілком спокійно можна за рік. І багато наших людей знають її. Що не скажеш про росіян. Моя логіка і життєвий досвід свідчать про те, що більшість росіян не здатні і за десятки років вивчити не те що італійську навіть українську мову. Готовий з вами посперечатися , що ви не знаєте української мови і не можете на ній вільно спілкуватися
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Ты готов отвечать с доказательствами что те что поехали не знают итальянского? Думаешь если ты три слова в кучу слепить не можешь то и остальные такие же???
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готов, их из одного медицинского учереждения забрали или был кастинг, Италия это не ************ в рашке, да даже у нас если вы прийдете с диплом после ссср, типа рашки днр или казахстана, вам прийдется доказать свою квалификацию, ав Европе если узнают родственники умершего что его лечил чел без подтвержденного диплома прийдется подготовить анальную смазку
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Какие у тебя доказательства что они не знают итальянского языка? Хватит с темы сьезжать!
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ты *****? какие доказательства? процент случайности мизерный чтоб в одной больнице работали 25 рыл со знанием итальянского, а значит надо набирать, а про телеграмму всем главврачам про предоставления списков мед работников владеющими итальянскым языком я не знаю))))))
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Ты су ка далба ** меня не интересуют твои догадки, черт ты тупорылый!
Я спрашиваю, - КАКИЕ У ТЕБЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЧТО ИМЕННО ТЕ ВРАЧИ ЧТО ПОЕХАЛИ НЕ ЗНАЮТ ИТАЛЬЯНСКОГО???
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чтож ты за ****** то
«Исключительно [добровольцы]. И очередь была еще на четыре самолета. Из разных регионов, молодые врачи. Я говорил даже здесь в министерстве людям, не отпущу, но они все равно попали в список и теперь даже эсэмэсок не пишут, потому что боятся, что буду кричать», - рассказал он в интервью LB.ua.

молодые врачи откуда итальянский то знают? покажи мне хоть один универ медицинский с кафедрой итальянского, максимум старики кто уехал и работал врачем в Италии но им похер на эту акцию
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Виконують роботу принеси-подай-пнх не заважай.
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Ну у них больше шансов выжить там, судя по статистике в Украине!
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Больше шансов? Это исключено.
"Та же Италия не далее как в 2019 году имела государственный долг 2 373 триллиона евро и примерно такой же ВВП.
Много это или мало? Для страны, у которой вся доходная часть бюджета в том же году составляла 884 миллиарда, а расходная - 927 миллиардов это бесконечно много. Этот долг безвозвратен в принципе. Даже без учета процентов, которые, безусловно на всю эту сумму начисляются. По грубым прикидкам уже вчера каждый гражданин Италии кроме своих личных долгов был уже должен почти 40 тысяч евро за всю страну. Естественно, такие деньги он отдать не сможет - а значит страна безнадежный и, главное, открытый банкрот. Можно делать вид что это не так, - но не получается.
В том числе и потому, что банкроты не могут содержать так называемую социальную сферу - а она именно огромна, и пресловутые беженцы это далеко не все. Но содержат, ибо где-то запущен печатный станок, и деньги текут рекой независимо ни от чего. То есть реально работать, а не сидеть на пособии потихоньку становится невыгодно.
Вторая проблема - криминалитет. Если кто-то любит рассказывать про торжество законности в странах ЕС, ему рекомендуется поискать в Google такие термины, как Коморра, Ндрагента и даже старая добрая сицилийская мафия. Эти ребята из года в год все сильнее, и к примеру, доходная часть бюджета Каморры - неаполитанской мафии - сейчас равен 30 миллиардам евро в год, что есть примерно 30% от предполагаемого дохода всех тамошних преступных групп. На такие деньги можно купить любое количество политиков и журналистов, и гарантировать себе стабильность этих самых доходов".
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Это абсолютная правда. Здесь спорить нельзя Но нужно признать по честному, что Италия - это в генах - абсолютно *************** Третий Рим. Может кто то и считает Римскую Империю чем то великим..Я лично считаю Древний Рим сбродом аморальных ********* и скотов. Ничего великого там не было. Древний фашизм похлеще гитлеровского. Завоёвывали, убивали, грабили ,насиловали и даже иногда от особо смелых народов получали позорной *****. Точь в точь кацапская ********** сегодня. И гордиться этим может только *******. Сейчас это в европейском обществе обычный цыганский табор. Ничем не лучше. Да. долги есть.. И правительство -сброд , воровские мафиозные прокацапские ********. Это тоже правда. А уровень жизни держится только на Европейском Союзе.Это точно так же как сегодня Венгрия. Эти две страны выпри из ЕС и они через время станут жрать траву. Но сейчас, благодаря членству в ЕС всё таки уровень намного больше украинского. С этим не поспоришь. А потому если говорить о том что например Украина должна стремиться в ЕС что бы иметь например итальянский уровень жизни но с долгами, с Коморрой, с таким управлением находясь в ЕС, и с таким разгулом мафии - то проще говоря - я такой ЕС на *** видел. Украина может и обязана быть намного лучше Италии Испании Мексики, Кацапии и других шмаровозов с их неспособностью имея ресурсы, системы, так гнило управлять страной. Нам их поведение нахрен не нужно. Нужны законы ЕС а точнее система законов и ответственности но в отличие от них - жёсткое выполнение вплоть до смертной казни **** - НИКАКИХ ОТМЕН! Как в США. И мы можем это сделать в отличие от итальянцев - у нас мафия "не в крови" , - ******** и фамилии не спросим. Мы обязаны быть, стать лучше если хотим выжить..
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Узнаю кацапов))))))))))) Все ******** и только кацапы дартаньяны...)))
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Какой долг??? Шо ты мелешь?
Даже читать дальше не буду этот высер казламордый!
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даже приставленные сбу-шники не могут найти и собрать всех желающих вернуться ))
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Через недельку - украинские медики решили остаться в Италии навсегда ))
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а нет такого медика на любой территории постсовка, который бы не поработав в европе и прочувствовав на себе условия работы и жизни, не захотел бы там остаться дальше жить и работать ))
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еще один, острый респираторный синдром, он же острая легочная недостаточность, он же нарушение функции внешнего дыхания, он давно известен, противомалярийное средство+конский возбудитель+шампунь от перхоти и прививка бцж это бред
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Мужественные люди, рискуют своей жизнью что бы получить так не обходимый для нас опыт борьбы с чумой 21 века.
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а словами написать Путин - ***** твой гебешный шеф не разрешает?
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Твой путин-*****, не зависимо от твоего места проживания.
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долго спрашивал разрешения, не зависимо от твоего места проживания.
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Не в Испанию, Францию а вслед за Путиным.Премьер-министр Джузеппе Конте согласился принять российскую помощь для "укрепления прекрасных личных отношений" с Москвой. /Мне всегда грустно из-за продления санкций против РФ", - премьер Италии Конте заверил Путина, что работает над отменой санкций ЕС/ "Был референдум", - вице-премьер Италии Сальвини оправдал оккупацию Крыма Россией.
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вице-премьер Италии Сальвини перднул это в 2018 и сразу же стал никем Відрядження 20 українських медиків в Італії продовжено до 25 квітня, - Степанов - Цензор.НЕТ 2652
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1. Что мешает медикам вообще не возвращаться , мало того - всем знакомым медикам в Украине рассказать разницу в поддержке, заработке, защитных средствах, что бы ещё те сдрыснули например в Италию и не только..хватает куда, от " ***********" поддержки зеленого тупого ********? Сейчас медиков относительно пригодных даже возьмёт любая адекватная более менее страна при чем навсегда.
2. Я не вижу какого то громадного "приобретенного опыта" .во всяком случае допустим я не разбираюсь,- специалисты тоже не понимают КАК и СКОЛЬКО и НУЖНО ЛИ ЭТО БЫЛО СЕЙЧАС?
3. Исходя из второго : что это? Отсос совкодрочером зелупенем Италии (Албании - непонятно для чего - если только не спецом выкачивать деньги ослабляя страну) для каких то преференций? Сознательное минусование врачей в Украине ещё и таким способом для прогрессирования вируса в стране в угоду кацапской *********? Если это ещё добавить к не обеспечению врачей защитой, деньгами, аппаратурой , а только враньём об этом в видосиках, заболевание врачей , увольнение врачей, бросание врачей заразившихся дома без тестов, без материальной помощи обещанной ( реальный случай - тест не делают, материальной помощи не дают , - сказали - "сама виновата") и при этом начмеды на местах воруют себе и родственникам, делают себе тесты без признаков заболевания сколько и как хотят подгребая весь тот волонтёрский мизер ценных на сегодня тестов и средств защиты под себя, - всё это похоже на то что идёт какая то спланированная акция уничтожения этой ********* властью страны. то есть - "что бы ещё сделать что бы ещё хуже??" Осталось финансовую помощь и средства в маццкву отправить.. Всё что есть!
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7 хв
как то странно совпадает с незадекларированной собственностью г-на Зеленского - приобретенной в 2017 году принадлежащей ему итальянской фирмой San Tommaso S.R.L. - 15-квартирным домом стоимостью 3 509 302 евро.
ГЗМ tZE inform
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html

У нас нет НАБУ, НАЗК, ГБР
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tZE inform
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7 хв
11 апреля коммунальная управа Фо́рте-де́и-Ма́рми (провинция Лука,) выдает временный вид на жительство 8 гражданам Украины прибывшим туда с т.н. "консульским визитом". Указанный адрес временного нахождения : Forte-Dei-Marmi (LU) Via M.Civitali, 104 P. S1-T-1,
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@tZEinform
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7 хв
8 апреля 2020 г. в Рим вылетает самолет Национальной гвардии Украины. На его борту - 5000 литров спирта для нужд итальянских медиков и 8 человек сотрудников МВД не считая экипажа. Самолет возвращается в Украину только с экипажем..
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Командировка 20 украинских медиков в Италии продлена....

Их оставили присматривать за виллой зеленого клоуна, а то мало ли что...
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