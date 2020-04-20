 Відрядження 20 українських медиків в Італії продовжено до 25 квітня, - Степанов

Про це сказав під час брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"Відрядження мало тривати 2 тижні, але було звернення італійської сторони щодо продовження ще на тиждень, тобто до 25 квітня перебування наших медичних працівників в Італії. Після узгодження з нашими фахівцями, які перебувають там щодо отримання згоди від них, ми продовжили їм відповідне відрядження. Тому повертаються вони 25 квітня", - сказав він.
Як повідомлялося, 4 квітня 20 українських медиків вирушили до Італії. В Італії українські медики повинні вивчити досвід боротьби з коронавірусом, а також вести навчальні трансляції через "Zoom" для тисячі українських лікарів-інфекціоністів та епідеміологів.
Я спрашиваю, - КАКИЕ У ТЕБЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЧТО ИМЕННО ТЕ ВРАЧИ ЧТО ПОЕХАЛИ НЕ ЗНАЮТ ИТАЛЬЯНСКОГО???
«Исключительно [добровольцы]. И очередь была еще на четыре самолета. Из разных регионов, молодые врачи. Я говорил даже здесь в министерстве людям, не отпущу, но они все равно попали в список и теперь даже эсэмэсок не пишут, потому что боятся, что буду кричать», - рассказал он в интервью LB.ua.
молодые врачи откуда итальянский то знают? покажи мне хоть один универ медицинский с кафедрой итальянского, максимум старики кто уехал и работал врачем в Италии но им похер на эту акцию
"Та же Италия не далее как в 2019 году имела государственный долг 2 373 триллиона евро и примерно такой же ВВП.
Много это или мало? Для страны, у которой вся доходная часть бюджета в том же году составляла 884 миллиарда, а расходная - 927 миллиардов это бесконечно много. Этот долг безвозвратен в принципе. Даже без учета процентов, которые, безусловно на всю эту сумму начисляются. По грубым прикидкам уже вчера каждый гражданин Италии кроме своих личных долгов был уже должен почти 40 тысяч евро за всю страну. Естественно, такие деньги он отдать не сможет - а значит страна безнадежный и, главное, открытый банкрот. Можно делать вид что это не так, - но не получается.
В том числе и потому, что банкроты не могут содержать так называемую социальную сферу - а она именно огромна, и пресловутые беженцы это далеко не все. Но содержат, ибо где-то запущен печатный станок, и деньги текут рекой независимо ни от чего. То есть реально работать, а не сидеть на пособии потихоньку становится невыгодно.
Вторая проблема - криминалитет. Если кто-то любит рассказывать про торжество законности в странах ЕС, ему рекомендуется поискать в Google такие термины, как Коморра, Ндрагента и даже старая добрая сицилийская мафия. Эти ребята из года в год все сильнее, и к примеру, доходная часть бюджета Каморры - неаполитанской мафии - сейчас равен 30 миллиардам евро в год, что есть примерно 30% от предполагаемого дохода всех тамошних преступных групп. На такие деньги можно купить любое количество политиков и журналистов, и гарантировать себе стабильность этих самых доходов".
Даже читать дальше не буду этот высер казламордый!
2. Я не вижу какого то громадного "приобретенного опыта" .во всяком случае допустим я не разбираюсь,- специалисты тоже не понимают КАК и СКОЛЬКО и НУЖНО ЛИ ЭТО БЫЛО СЕЙЧАС?
3. Исходя из второго : что это? Отсос совкодрочером зелупенем Италии (Албании - непонятно для чего - если только не спецом выкачивать деньги ослабляя страну) для каких то преференций? Сознательное минусование врачей в Украине ещё и таким способом для прогрессирования вируса в стране в угоду кацапской *********? Если это ещё добавить к не обеспечению врачей защитой, деньгами, аппаратурой , а только враньём об этом в видосиках, заболевание врачей , увольнение врачей, бросание врачей заразившихся дома без тестов, без материальной помощи обещанной ( реальный случай - тест не делают, материальной помощи не дают , - сказали - "сама виновата") и при этом начмеды на местах воруют себе и родственникам, делают себе тесты без признаков заболевания сколько и как хотят подгребая весь тот волонтёрский мизер ценных на сегодня тестов и средств защиты под себя, - всё это похоже на то что идёт какая то спланированная акция уничтожения этой ********* властью страны. то есть - "что бы ещё сделать что бы ещё хуже??" Осталось финансовую помощь и средства в маццкву отправить.. Всё что есть!
7 хв
как то странно совпадает с незадекларированной собственностью г-на Зеленского - приобретенной в 2017 году принадлежащей ему итальянской фирмой San Tommaso S.R.L. - 15-квартирным домом стоимостью 3 509 302 евро.
ГЗМ tZE inform
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
У нас нет НАБУ, НАЗК, ГБР
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7 хв
11 апреля коммунальная управа Фо́рте-де́и-Ма́рми (провинция Лука,) выдает временный вид на жительство 8 гражданам Украины прибывшим туда с т.н. "консульским визитом". Указанный адрес временного нахождения : Forte-Dei-Marmi (LU) Via M.Civitali, 104 P. S1-T-1,
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7 хв
8 апреля 2020 г. в Рим вылетает самолет Национальной гвардии Украины. На его борту - 5000 литров спирта для нужд итальянских медиков и 8 человек сотрудников МВД не считая экипажа. Самолет возвращается в Украину только с экипажем..
Их оставили присматривать за виллой зеленого клоуна, а то мало ли что...