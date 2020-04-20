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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Київські новини, Суспільство
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 За добу в Києві виявлено 49 нових випадків COVID-19, 2 людини померли, загалом 850 хворих, - Кличко

За минулу добу ще у 49 киян лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, з них двоє медиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

Також мер повідомив, що за минулу добу було зафіксовано 2 летальні випадки.

"Загалом у столиці вже 850 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Захворіли: 23 жінки вiком вiд 27 до 74 років, 25 чоловіків вiд 20 до 75 рокiв. І хлопець, якому 13 років", - написав він.

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За словами Кличка, до лікарень столиці госпіталізували 21 пацієнта. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

"Я дякую киянам, які залишаються на свята вдома. І не наражають на небезпеку себе та своїх близьких.

Бережіть себе!" - резюмував мер Києва.

За добу в Києві виявлено 49 нових випадків COVID-19, 2 людини померли, загалом 850 хворих, - Кличко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190169
 
 
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неужели в киеве бухают меньше чем в семи областях вместе взятых?
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Веталя - молодець, порівняно з гарантом - державний діяч!
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по кличку і філатову видно, що хлопці працюють. а що зелений ідіот? під Житомиром і Києвом горять тиждень ліси, а воно поперлося на Закарпаття де тихо і спокійно.
від банкової до Олександрійської лікарні - 3 хвилини пішки, а члєнограй жодного разу не перевірив готовність лікарів боротися з короновірусом. а все тому, що зеленому мудаку похєр на життя лохів, які за нього голосували.
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филатов кличка всё таки умнее, ям уже накопал
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