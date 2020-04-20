 Сім областей не надали інформацію щодо тестування українців на коронавірус за минулу добу, - глава МОЗ Степанов

Про це він сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що загалом за минулу добу здійснено 1988 досліджень методом ПЛР.

"Така низька кількість тестів пов'язана з тим, що, по-перше, кількість людей, які звернулися з відповідною симптоматикою і яким необхідно було проводити ПЛР, на Великдень зменшилася. А з іншого боку, за минулу добу 7 областей не подали жодної інформації щодо тестування українців на коронавірус. Це - Вінницька, Луганська, Чернівецька, Чернігівська, Сумська, Херсонська та Хмельницька області", - сказав Степанов.

Міністр зазначив, що це неприпустимо. Він дав доручення головному санітарному лікарю Віктору Ляшку з'ясувати причину відсутності інформації щодо тестування із семи областей.

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