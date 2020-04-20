EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство
  6911  30
Матеріали за темою:
Все про:карантин (3195) Великдень (159) COVID-19 (4050) коронавірус (2742)

 Сім областей не надали інформацію щодо тестування українців на коронавірус за минулу добу, - глава МОЗ Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що сім областей не надали жодної інформації щодо тестування українців на коронавірус за минулу добу.

Про це він сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що загалом за минулу добу здійснено 1988 досліджень методом ПЛР.

"Така низька кількість тестів пов'язана з тим, що, по-перше, кількість людей, які звернулися з відповідною симптоматикою і яким необхідно було проводити ПЛР, на Великдень зменшилася. А з іншого боку, за минулу добу 7 областей не подали жодної інформації щодо тестування українців на коронавірус. Це - Вінницька, Луганська, Чернівецька, Чернігівська, Сумська, Херсонська та Хмельницька області", - сказав Степанов.

Міністр зазначив, що це неприпустимо. Він дав доручення головному санітарному лікарю Віктору Ляшку з'ясувати причину відсутності інформації щодо тестування із семи областей.

Читайте: На ранок 20 квітня зафіксовано 261 новий випадок COVID-19 в Україні, загалом - 5710, померли 151 особа, 359 - одужали, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190168
 
 
 Топ коментарі
 
А тести в ті області були передані чи заблукали в урядовому кварталі з правом на помилку?
 показати весь коментар
 
Когда у нас утвердили должность главсанврача?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Когда у нас утвердили должность главсанврача?
 показати весь коментар
 
 
Видать в этих областях хорошо разговелись
 показати весь коментар
 
 
)) празникують. завтра проспляться, може й подадуть. може. а може й після гробків тіко очуняють.
 показати весь коментар
 
А тести в ті області були передані чи заблукали в урядовому кварталі з правом на помилку?
 показати весь коментар
 
 
Можливо, на всіх тестів не вистачає..
Тіль для чинуш??
 показати весь коментар
 
 
Отже цифри зараження зростуть відсотків на 25.Дякує за правду.Радіти рано.
 показати весь коментар
 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=219157506195946&id=100043050939101
 показати весь коментар
 
Тестирование - это не термометр ко лбу приложить. Для ПЦР нужно подготовить гель и разогнать в нем продукты полимеразной реакции. Лаборанты получают минималку. Кому хочется париться за такие деньги без выходных? Может те умники, которые тут возмущаются?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вінницька, зрозуміло. Адепти петра олексійовича готові палки в колеса вставляти навіть в питанні життя і смерті
 показати весь коментар
 
Ватан, сегодня жижу выкинули на рынок по 2 бакса, трубоукладчик для северного потока обогнул Африку и повернул обратно во Владивосток, а ты все отскребаешь дерьмо со своих штанов, которое Петя тебе туда на$рал.
Очнись!
 показати весь коментар
 
 
Закончились 100 500 миллионов тестов? Поехали на Польшу...
 показати весь коментар
 
 
Благодаря безмогзлым действиям вазелина прошла паска а теперь статистика какпо ёрла в регионах так сказать дуницк +30 при 24
 показати весь коментар
 
Максим посетите данные регионы с инспекцией, наверное там необходимо ваше участие и помощь.
 показати весь коментар
 
Я бы предположил, что их банально слямзили. Из-за отсутствия банального учета, они мирно расползлись по багажникам автомобилей ваших корешей, вроде главбориса и других решал. Вот в области они и не доехали. Нет смысла докладывать по тестам, если тестировать нечем. По-моему звучит вполне реалистично.
 показати весь коментар
 
Тесты как бы и есть, НО - в больнице тестирование 1200, в аптеке "тоже есть" - по 500 "тугриков".
А наш мэр-батонодаритель убаюкивает лохторат обещанием "смягчить" карантин: вся самая "жирная" недвига в центре города принадлежит ему и он типа "в убытках":ТЦ+тренажёрный зал и "прочее" на карантине - вот и "нулевое" тестирование.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору