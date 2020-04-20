 Сім областей не надали інформацію щодо тестування українців на коронавірус за минулу добу, - глава МОЗ Степанов

Про це він сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що загалом за минулу добу здійснено 1988 досліджень методом ПЛР.
"Така низька кількість тестів пов'язана з тим, що, по-перше, кількість людей, які звернулися з відповідною симптоматикою і яким необхідно було проводити ПЛР, на Великдень зменшилася. А з іншого боку, за минулу добу 7 областей не подали жодної інформації щодо тестування українців на коронавірус. Це - Вінницька, Луганська, Чернівецька, Чернігівська, Сумська, Херсонська та Хмельницька області", - сказав Степанов.
Міністр зазначив, що це неприпустимо. Він дав доручення головному санітарному лікарю Віктору Ляшку з'ясувати причину відсутності інформації щодо тестування із семи областей.
Тіль для чинуш??
Очнись!
А наш мэр-батонодаритель убаюкивает лохторат обещанием "смягчить" карантин: вся самая "жирная" недвига в центре города принадлежит ему и он типа "в убытках":ТЦ+тренажёрный зал и "прочее" на карантине - вот и "нулевое" тестирование.