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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України, Здоров'я
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 Кількість заражених COVID-19 у Львівській області зросла до 253: 13 пацієнтів у важкому стані

Як повідомила Галина Слічна, заступниця міського голови Львова та керівник міського штабу з протидії коронавірусу, станом на 09.00 у Львові і Львівській області підтверджено 253 випадки інфікування коронавірусом, з них 10 - летальні.

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 1199 людей, на амбулаторному лікуванні — 902 особи, виписані — 203 пацієнтів. Зараз у лікарні перебуває 91 особа. Стан більшості хворих — середньої важкості. У 13-ти пацієнтів стан важкий. Немає пацієнтів на апараті ШВЛ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 253 осіб, 10 людей померло. 22 пацієнти одужали.

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За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 68 ПЛР-тестів, з яких 9 — позитивні.

За даними ОДА, станом на зараз на Львівщині підозру на коронавірус мають 84 людини.

Кількість заражених COVID-19 у Львівській області зросла до 253: 13 пацієнтів у важкому стані 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190167
 
 
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Скоро будет вспышка,и не только во львовской области.Наш народ булки сходил посвятил на Пасху,Теперь карантин еще продлиться,будем сидеть без работы,без денег.
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У Львові всі храми були закриті.До речі,Львівська пишеться з великоі букви.
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Знаю,що з великої.Так вийшло....
У Святогорську та других містах людей дуже багато було у церквах.
Це може у Львівській обл люди свідомі,а інші не переймаються...
Особливо московитського пархату.
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Брехня. Йде нормальний фоновий рівень захворюваності на пневмонію, яка важче переноситься людьми з хронічними хворобами і похилого віку.

Нахріна зупиняти всю світову економіку - ось в чому питання!
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Все ж час розплати прийшов... Потрібно відповідати за злочини і молдаван кегебістів Фільо і бандюг Зубиків, і судді Овсієнка А., поліцейської маніячки Муравської, мафії Кононенко, що віджимають батьківську і дідівську домівку, за знущання над батьками і братом, за смерть чоловіка задля моєї рідної землі і хати!!! Доки буде наявна злочинність поліції і управління, доти буде війна. А це не допоможе, буде - ядерна. стріляти ту брехливу шизануто-дебілкувату молдаво-українську падлоту за геноцид, репресії і мародерство… цих деградованих тварюк тільки винищувати... тут більше нічим не допоможеш...
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