EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство, Здоров'я
  2721  5
Матеріали за темою:
Все про:карантин (3195) ЦГЗ (101) COVID-19 (4050) коронавірус (2742)

 В Україні з коронавірусом госпіталізовано 1910 осіб, з них 91 дитина, - ЦГЗ

На амбулаторному лікуванні 3800 пацієнтів, з них 283 дитини. Загалом госпіталізовано 1910 осіб, з них 91 дитина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦГЗ у Facebook.

Також повідомляється, що в результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 151 особа, з них 80 чоловіків і 71 жінка. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%).

За даними ЦГЗ, 359 осіб вже одужали, з них 17 дітей, повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 20 квітня зафіксовано 261 новий випадок COVID-19 в Україні, загалом - 5710, померли 151 особа, 359 - одужали, - МОЗ

Також повідомляється, що загалом в Україні досліджено 58 093 проби на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

В Україні з коронавірусом госпіталізовано 1910 осіб, з них 91 дитина, - ЦГЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190165
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Получается, что 30% заболевших нуждаются в госпитализации.
 показати весь коментар
 
А как у нас обычно в больницы запихивают? Забыл?
 показати весь коментар
 
Статистика не точная. В Испании, где 45 млн населения и пик коронавируса, с учетом смертей от вируса умирает на треть меньше людей, чем в Украине.
Никогда не поверю, что наша медицина сильнее Европейской...
 показати весь коментар
 
 
нема тесту - нема віруса
в Микол. обл було так спочатку. Приїхали 2 заробітчани задовго до карантину, відвідали старушок. Через проміжок у тих грип, забрали в райлікарню. А тут Ляшко з перевіркою. За третім разом проба +, почали всіх перевірять контакти, статистика вирівнялась, як у людей. На сьогодні старушки грипують в легкій формі, заробітчани живі-здорові. Отака політика.
Зараз чекаємо "піку"....
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору