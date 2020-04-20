 В Україні з коронавірусом госпіталізовано 1910 осіб, з них 91 дитина, - ЦГЗ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦГЗ у Facebook.
Також повідомляється, що в результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 151 особа, з них 80 чоловіків і 71 жінка. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%).
За даними ЦГЗ, 359 осіб вже одужали, з них 17 дітей, повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Також повідомляється, що загалом в Україні досліджено 58 093 проби на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР.
Никогда не поверю, что наша медицина сильнее Европейской...
в Микол. обл було так спочатку. Приїхали 2 заробітчани задовго до карантину, відвідали старушок. Через проміжок у тих грип, забрали в райлікарню. А тут Ляшко з перевіркою. За третім разом проба +, почали всіх перевірять контакти, статистика вирівнялась, як у людей. На сьогодні старушки грипують в легкій формі, заробітчани живі-здорові. Отака політика.
Зараз чекаємо "піку"....