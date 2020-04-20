"Поліція розпочала патрулювання біля кладовищ"

Про це йдеться в повідомленні на сайті столичної поліції, передає Цензор.НЕТ.
Там нагадали, що поминальні дні в столиці перенесено на 6 червня 2020 року.
"Отже, починаючи від сьогодні, поліцейські спільно з представниками Муніципальної варти почали патрулювання біля комунальних підприємств, на території яких розміщені кладовища", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, з 18 квітня буде обмежений доступ і до міських кладовищ. Виняток стосується лише поховань - з дотриманням норм, встановлених на час карантину.
На снимке Лесное кладбище в том конце, где оно примыкает к Троещине.
Конечно, проще же тратить деньги из бюджета на охрану кладбищ полицией...
На "Прозоро" тендера не было на закупку чеснока и осиновых кольев.
Это не Америка. Там на Ван Хельсинга потратили больше чем мы на борьбу с коррупцией
Бояться щоб похоронені не порозбігались хто куди?
Добре, що ми з дружиною ще в пятницю їздили на обидва кладовища та поприбирали там у рідних чи близьких їхні могилки. А то чого доброго і наші мєнти попруться київлян мавпувати.