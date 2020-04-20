 На ранок 20 квітня зафіксовано 261 новий випадок COVID-19 в Україні, загалом - 5710, померли 151 особа, 359 - одужали, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я Facebook.
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 20 квітня в Україні 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 151 летальний, 359 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 261 новий випадок.
Наразі коронавірусну хворобу виявлено:
Вінницька область — 330 випадків;
Волинська область — 158 випадків;
Дніпропетровська область — 118 випадків;
Донецька область — 16 випадків;
Житомирська область — 226 випадків;
Закарпатська область — 196 випадків;
Запорізька область — 134 випадки;
Івано-Франківська область — 512 випадків;
Кіровоградська область — 246 випадків;
м. Київ — 850 випадків;
Київська область — 333 випадки;
Львівська область — 253 випадки;
Луганська область — 24 випадки;
Миколаївська область — 37 випадків;
Одеська область — 137 випадків;
Полтавська область — 63 випадки;
Рівненська область — 312 випадків;
Сумська область — 83 випадки;
Тернопільська область — 414 випадків;
Харківська область — 73 випадки;
Херсонська область — 63 випадки;
Хмельницька область — 49 випадків;
Чернівецька область — 906 випадків;
Черкаська область — 165 випадків;
Чернігівська область — 12 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 20 квітня 2020 року до Центру надійшло 454 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 17 822 повідомлення про підозру на COVID-19.
https://ua-times.com/special-2/coronavirus/covid-19-ukraine-map.html
Вот чем отличается немецкая медицина от нашей - «Когда мы читали отчеты о Китае в январе, все пневмологи знали, что вирус скоро будет здесь. К счастью, мы хранили медицинские расходные материалы в качестве урока от первой пандемии Сарса в 2004 году. В конце января мы начали систематически готовиться.» из интерьвью немецкого пульмонолога Томаса Вошаар.
На выходные в больнице остался один больной из восьми.
В такой катострофической ситуации каждый сознательный борохлобот просто обязан поджечь свое жильё(хотя бы дверь входную) и обвинить во всем Зеленского!!!
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article207086675/Rechtsmediziner-Pueschel-In-Hamburg-ist-niemand-ohne-Vorerkrankung-an-Corona-gestorben.html?fbclid=IwAR3wKJa7_KLr65f483E6-ZIZ_LTWYthoRD2_UkppNoWJSGotSvRsgR6LxXY
"Коронавірус не тільки вражає легені, але і несприятливо впливає на кров. Він атакує гемоглобін в еритроцитах і робить їх нездатними транспортувати кисень до клітин. Через це, деяким пацієнтам не допомагає штучна вентиляція легенів, коли їх підключають до апаратів ШВЛ. До такого тривожного висновку прийшли італійські вчені з Університету Верони після аналізу даних 1210 пацієнтів, у 224 з яких хвороба протікала важко.
Важливо відзначити, що висновки італійських учених повністю збігаються з думкою китайських біологів, які провели аналогічне незалежне дослідження. Експерти з Китаю також підтвердили, що COVID-19 атакує гемоглобін в еритроцитах і робить їх нездатними транспортувати кисень.
Також вчені вважають, що COVID-19 може спровокувати пошкодження головного мозку." - Hematology, Transfusion and Cell Therapy.
До речі від СНІД теж не помирають , а помирають від інших хвороб , коли СНІД знищує імунитет .
https://www.youtube.com/watch?v=zIHu4vJeLe0&feature=youtu.be
https://www.zdf.de/gesellschaft/marku...
Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в понедельник
Детали: Министр отметил, что за предыдущие сутки в Украине проведено лишь в 1988 исследований на коронавирус. По его словам, такое низкое количество обусловлено тем, что, во-первых, меньше людей обратилось с соответствующими симптомами.
Прямая речь: "С другой стороны, семь областей не подали никакой информации по тестированию украинцев на коронавирус - это Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области.
Это недопустимые вещи, поэтому я уже дал соответствующие поручения главному санитарному врачу Виктору Ляшко, который выясняет причины, с чем это связано. Когда мы получим ответы, будем делать выводы".
В американской столице Вашингтоне около 2,5 тысяч человек провели у здания Капитолия митинг против карантина, сообщает Reuters.
"Закрытие предприятий путем выбора победителей и проигравших, важных и второстепенных является нарушением Конституции штата и федеральной Конституции. Нет никаких сомнений в том, что защита свободы означает риск перед всеми опасностями. Американская революция велась в разгар эпидемии оспы", - отметил организатор митинга Тайлер Миллер.
В частности, митингующие выступают против указа губернатора-демократа Джея Инсли о карантинных ограничениях, обязывающих людей покидать работу, закрывать бизнес и "сидеть дома".
Протестующие съехались в столицу на своих машинах со всего штата, загромоздив центральную улицу у здания парламента под сигналы клаксонов.Стражи порядка пока никаких действий не предпринимали.
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