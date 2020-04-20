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 Суспільство
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Все про:Житомирщина (578) пожежа (2217) ДСНС (2416)

 Пожежники продовжують гасити 9 осередків у Житомирській області

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують гасити 9 осередків пожеж в екосистемі Житомирської області.

Про це в ефірі "Громадського радіо" заявила представниця ДСНС Оксана Ковальчук, передає Цензор.НЕТ.

"Проводяться заходи щодо гасіння 9 осередків. Там горить, жевріє лісова підстилка і деревина. 5 вогнищ вже локалізовані і на 4 проводяться роботи з обмеження їхнього поширення", - говорить Ковальчук.

За її словами, вчора літаки ДСНС здійснили 15 скидів води. До гасіння також залучені трактори, важку інженерну техніку ЗСУ, 3 літаки ДСНС і пожежний потяг Укрзалізниці.

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"Про шкоду, яку пожежі завдадуть природі можна буде говорити тільки після їх ліквідації, площа пожеж - 4090 га", - додала Ковальчук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190159
 
 
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73%! Можете, конечно, дуть щёчки, но при Порохе сёла не сгорали.
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та, да...и зимы были снежные и пылевых бурь не было...
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Шо там пожежний бронепоїзд? Стоіт на запасном путі?
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Я декларацию Голови ДСНС Чечеткина почитал и замерз,почти 80000 грн в месяц( зарплата) А ееще он оказывается ПЕНСИЮ ПОЛУЧАЕТ. Им велики МОЖНО и рыбку сьесть и на х.. сесть. А еще их величество земли набралось и..ПОЛУЧИЛИ-с материальную помощь( слишком трудно и бедно живут)
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