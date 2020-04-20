 Пожежники продовжують гасити 9 осередків у Житомирській області

Про це в ефірі "Громадського радіо" заявила представниця ДСНС Оксана Ковальчук, передає Цензор.НЕТ.

"Проводяться заходи щодо гасіння 9 осередків. Там горить, жевріє лісова підстилка і деревина. 5 вогнищ вже локалізовані і на 4 проводяться роботи з обмеження їхнього поширення", - говорить Ковальчук.

За її словами, вчора літаки ДСНС здійснили 15 скидів води. До гасіння також залучені трактори, важку інженерну техніку ЗСУ, 3 літаки ДСНС і пожежний потяг Укрзалізниці.

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"Про шкоду, яку пожежі завдадуть природі можна буде говорити тільки після їх ліквідації, площа пожеж - 4090 га", - додала Ковальчук.