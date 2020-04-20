 Від 300 грн до 10 тисяч, але все залежить від стану пацієнтів: у МОЗ назвали вартість лікування хворих на COVID-19

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі ТСН.Тижня сказала заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.
Вона пояснила, що вартість лікування залежить від стану пацієнтів. За її словами, майже 20-30% тих, хто перебуває в лікарнях з коронавірусом, потебують інтенсивної терапії.
"Лікування є дуже різним. Вартість лікування залежить від стану пацієнта, від важкості перебігу захворювання, від тактики, яку обирає той чи інший лікар, та чи інша клініка, і від прихильності пацієнта до сприйняття того лікування, яке призначається. Насправді, до 80% пацієнтів, які захворіли на коронавірус, не потребують стаціонарного лікування. А з тих 20-30% пацієнтів, які зараз в Україні госпіталізують, вони потребують інтенсивної терапії. Тому діапазон лікування залежить від цього. Приблизно від 300 до 10 тисяч гривень на день іде на лікування одного пацієнта в різних лікарнях в Україні", - сказала Микичак.
Фінансування стаціонарного лікування беруть на себе держава та меценати.
"Держава бере на себе лікування через медичну субвенцію. А вже за квітень це лікування буде профінансовано відповідним пакетом програми медичних гарантій Національної служби здоров'я України. Без сумніву, що до цього долучаються і місцеві бюджети, долучаються благодійні фонди, меценати, за що ми надзвичайно вдячні усім, хто сьогодні бореться з епідемією, хто підтримує наших медиків", - зазначила заступниця міністра.
Нагадаємо, Микичак також заявила, що спалах кількості інфікувань новим коронавірусом COVID-19 в Україні після Великодніх свят може бути через п'ять-десять днів.
Себе же я кажусь достаточно здравомыслящим (может быть, несколько циничным)...
Глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что лечение коронавируса в Украине будет происходить бесплатно.
Примерно от 300 до 10 тысяч гривен в день уходит на лечение в дного пациента в различных больницах в Украине
взяли бы под контроль все эти финансовые поступления и прозрачность их расходов ?
Например, российский патологоанатом Александр Эдигер говорит о специфике COVID-19 так. Поражаются рецепторы, которые есть не только в лёгких, но и в сосудах и в пищеварительном тракте. Судя по выводам китайских ученых, вирус поражает гемоглобин в эритроцитах. Отсюда мы и имеем этот самый гипоксический синдром, когда образуется нехватка кислорода. "Я видел уже человек 15 живых и 7 случаев погибших, как патологоанатом я подробно их рассмотрел и могу сказать, что это не пневмония в чистом виде." И новосибирские ученые пришли к такому же выводу и предложили предотвращать развитие восполения легких прежде всего противотромбическим лечением гепарином.
А в новом документе о лечении пациентов с COVID-19, руководитель отделения пневмонии и интенсивной терапии в Медицинской школе Восточной Вирджинии заявляет: «Важно признать, что COVID-19 не вызывает типичное воспаление лёгких… это заболевание должно рассматриваться по-другому, и, вероятно, мы усугубляем ситуацию, повреждая лёгкие вентиляцией».
"Изначально было известно, что легкие, действительно, это не единственная мишень для коронавируса. Он инфицирует клетки, на поверхности которых расположен определенный белок, к которому может прикрепиться своими шипами. Этим белком является ангиотензин-превращающий фермент 2, он расположен на мембранах клеток легочных альвеол, кровеносных сосудов, кишечника и, что крайне важно, сердца. Поэтому у части пациентов (примерно 3%) коронавирусная инфекция начинается с диареи или сопровождается ей. Более того, у многих пациентов вирус выделяется со стулом, поэтому ПЦР-диагностика с использованием мазка из прямой кишки точнее, чем тестирование по мазку из носа и ротоглотки. А наличие рецептора к вирусу на кардиомиоцитах объясняет высокую частоту серьезного поражения сердца, которое наблюдается у 20-25% пациентов с COVID-19", - сказал Мацкеплишвили в интервью КП.
"У пациентов может возникать вирусный миокардит, который серьезно усугубляет течение заболевания. Но все-таки основное место инфицирования SARS-CoV-2 - это легочный эпителий. Вирус вызывает его повреждение, к которому в дальнейшем присоединяется бактериальная инфекция. Поэтому изначально пневмония протекает как вирусная, но затем развивается классическая вирусно-бактериальная пневмония", - отмечает врач-кардиолог.
Медики из Гонконга ранее сообщали, что пациенты, переболевшие коронавирусом в тяжелой форме, сталкиваются с серьезными осложнениями. У таких пациентов наблюдается уменьшение объема легких и ухудшение работы мозга. Возможно, это приведет к развитию идиопатического легочного фиброза - заболевания, при котором легкие теряют способность захватывать кислород. Кроме поражения легких новый вирус атакует и сердечную мышцу. У многих пациентов с коронавирусной инфекцией появляются осложнения на сердце. По данным кардиологов, такие повреждения наблюдаются примерно у каждого пятого пациента без признаков серьезных легочных проблем.
Данные специалистов Фонда медицинского образования и научных исследований Майо (США, штат Миннесота) свидетельствуют, что у части пациентов такие изменения являются следствием воспалительной реакции, а у других происходят из-за возникновения очага COVID-19 в сердечной мышце. У зараженных выявляются две проблемы, связанные с работой сердечно-сосудистой системы: сердечная недостаточность и аритмия, которая может быть вызвана побочными эффектами лекарств, принимаемых для лечения коронавирусной инфекции. В связи с такими последствиями врачи настоятельно рекомендуют гражданам регулярные физические упражнения. Кроме того, новый коронавирус и иммунологический ответ хозяина могут непосредственно влиять на мозг и поведение человека.
особено принимая во внимае, какое это активное вещество.
(Википедия)
Какая пневмония?
Бактриальная - это одна пневмония, вирусная - другая.
Что он там в легких увидел?
Очаги воспаления?
Или нечто, похожее на "отравление", например, фосгеном?
Задолбали уже пустые сообщения.
Бактериальная пневмония характеризуется определенными изменениями в крови, у больного вирусной пневмонией показатели иные.
Какие изменения в крови при коронавирусе?
Такие публикации были, видел кто?
Я - нет.
Важливо відзначити, що висновки італійських учених повністю збігаються з думкою китайських біологів, які провели аналогічне незалежне дослідження. Експерти з Китаю також підтвердили, що COVID-19 атакує гемоглобін в еритроцитах і робить їх нездатними транспортувати кисень.
Також вчені вважають, що COVID-19 може спровокувати пошкодження головного мозку." - Hematology, Transfusion and Cell Therapy.
Какие ПОКАЗАТЕЛИ крови (СОЭ, РОЭ, эритроциты, лейкоциты и пр.) у больных коронавирусом?
Стафилококковая пневмония дает совершенно определенную картину крови, вирусная пневмония дает совершенно определенную (иную) картину крови, какую дает коронавирус?
если не поняли моего вопроса - то проходите момо, не повторяйте уже сказанного, у меня нет дислксии, я понимаю написанное, в отличие от Вас.
Проходим по стрелочке тогда, не задерживаемся
всё с тобой ясно, навбрасывал срача, в котором сам нихера не понимаешь...
З.Ы. Тема про кацапов не полностью раскрыта ...
Лахтинских и ротшильдовских отличает одно общее свойство - дебилизм
Ущербные мозгом.
Ну, каие хозяева, такие у них и шестерки, и слава Богу
Иди, ущербный.
'Эксперт согласен с выводами китайских исследователей, которые установили, что коронавирус поражает гемоглобин в эритроцитах, в результате чего у больного формируется гипоксический синдром, что приводит к нехватке кислорода."
Это как это конкретно "поражается" гемоглобин, что он мелет????
Замедляется синтез?
Связывается железо?
Разрушаются эритроциты?
Шоб я так алгоритны писала, как эти "поражает гемоглобин"!
меня интересует :картина крови" при коронавирусе.
"Картина крови" - не абстракция.
Это определение.
Набирайте в Гугле "картина крови" - и наслаждайтесь результатом, вам выдаст Гугль:
- картина крови при лейкозе
- картина крови про железодефицитной анемии
- картина крови при вирусной инфекции
- и так далеел, и тому подобное, устанешь цитировать.
потому к Вам вопрос: какова картина крови при коронавирусе?
При бактериальной пневмонии?
Что-то мне вспомнились оправляющие вещества, их химическая активность, и особенно то, насколько легко они взаимодействуею с некоторыми элементами химическими, в частности - с железом (вспоминаем о связи желазе и гемоглобина).
Спросим Гугл:
"Начальной ступенью некоторых отравляющих веществ является взаимодействие с атомом железа гемоглобина крови или железосодержащих ферментов"
("Краткая химическая энциклопедия", Кнунянц (был такой известный советский ученый))
Вот с этого места, пожалуйста, поподробнее.
У меня - железодефицитбная анемия из-за генетичеси низкой свертываемости крови и потому кровопотери регулярные, мне эта тема очень интересна в научном плане.
Что значит 'не усваивается"?
Поподробнее, с указанием первоисточников.
Благодарю заранее.
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
Делаем ставки, ставки делаем - продадут Шмыгаля или не продадут?
Мое мнение: Шмыгаля бы и продали, но вот беда - это создаст "нехороший" прецедент, потому Шмыгаля сдавать категорически нельзя, так что будут 'держаться как нибудь" (С).