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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство, Здоров'я
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Все про:карантин (3195) лікування (332) COVID-19 (4050) Микичак Ірина (2) коронавірус (2742)

 Від 300 грн до 10 тисяч, але все залежить від стану пацієнтів: у МОЗ назвали вартість лікування хворих на COVID-19

Вартість лікування від коронавірусної інфекції в лікарнях України варіюється від 300 до 10 тисяч гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі ТСН.Тижня сказала заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

Вона пояснила, що вартість лікування залежить від стану пацієнтів. За її словами, майже 20-30% тих, хто перебуває в лікарнях з коронавірусом, потебують інтенсивної терапії.

"Лікування є дуже різним. Вартість лікування залежить від стану пацієнта, від важкості перебігу захворювання, від тактики, яку обирає той чи інший лікар, та чи інша клініка, і від прихильності пацієнта до сприйняття того лікування, яке призначається. Насправді, до 80% пацієнтів, які захворіли на коронавірус, не потребують стаціонарного лікування. А з тих 20-30% пацієнтів, які зараз в Україні госпіталізують, вони потребують інтенсивної терапії. Тому діапазон лікування залежить від цього. Приблизно від 300 до 10 тисяч гривень на день іде на лікування одного пацієнта в різних лікарнях в Україні", - сказала Микичак.

Фінансування стаціонарного лікування беруть на себе держава та меценати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ запустило ресурс з інформацією про ліки для профілактики та лікування COVID-19

"Держава бере на себе лікування через медичну субвенцію. А вже за квітень це лікування буде профінансовано відповідним пакетом програми медичних гарантій Національної служби здоров'я України. Без сумніву, що до цього долучаються і місцеві бюджети, долучаються благодійні фонди, меценати, за що ми надзвичайно вдячні усім, хто сьогодні бореться з епідемією, хто підтримує наших медиків", - зазначила заступниця міністра.

Нагадаємо, Микичак також заявила, що спалах кількості інфікувань новим коронавірусом COVID-19 в Україні після Великодніх свят може бути через п'ять-десять днів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190158
 
 
 Топ коментарі
 
Хто платитиме за лікування вірунів після Великодня?
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Вони заблудилися, мають же право на помилку.
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ЦН в заголовку пропустив " в день".
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Хто платитиме за лікування вірунів після Великодня?
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10 000 это как раз хватает скромно похоронить человека
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коментар відмічено як спам  
 
А за 300 uah дают советы по телефону, как сходить нах...
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Дураки - те, кто малюет такую цифирь... 300 уах как раз хватит, чтобы по телефону отбиться от потенциально заолевшего...
Себе же я кажусь достаточно здравомыслящим (может быть, несколько циничным)...
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скромно похоронить это примерно 1000 баксов.
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Все зависит от состояния клиентов (МОЗ же объяснило . Если они им не обладают, то не заплатят.
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І заховалась від нього в інкубаторі в скафандрі. От 300 грн до 10 тысяч, но все зависит от состояния пациентов: в Минздраве назвали стоимость лечения больных COVID-19 - Цензор.НЕТ 1797
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Босой,ты писатель?Дочитать статью не осилил?Тебе,придурку и поливальщику говном,просто рассказали и озвучили калькуляцию.Государство взяло на себя лечение в стационаре.Если тебе захочется лечиться дома,то придется потратиться.
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Еще раз для того, кто в танке

Примерно от 300 до 10 тысяч гривен в день уходит на лечение в дного пациента в различных больницах в Украине Від 300 грн до 10 тисяч, але все залежить від стану пацієнтів: у МОЗ назвали вартість лікування хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 3320


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наступна строчка: Финансирование стационарного лечения берут на себя государство и меценатs Источник: https://censor.net.ua/n3190158
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Так деньги ходят за пациентом или уже перестали ?
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Вони заблудилися, мають же право на помилку.
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стоимость лечения зависит от денежного состояния пациентов. может позволить себе не больше 300 грн вложить во весь курс лечения, умрёт. с расходами на похорона от 10k за услугу. сможет вовремя начать вкладывать в лечение не менее 10k в день, шансы выжить резко возрастают.
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Это уже стяжательство, не гуманное отношение к пациенту.
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Согласен, у пациента может слипнуться, сахар из гуманных соображений пока лучше не давать...
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Врут, как всегда. Лечения гриппа не существует. А если будет осложнение - пневмония, то реальное лечение только по медикаментам выльется тысяч в 20. Плаквенил, которого нет в наличии. И это самый дешевый препарат, который используется. Думаю, эти квартальные хитрецы стоимость специальных медикаментов вообще не посчитали
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цей вірус дуже цікавий.. так шо шанси однакові.. давай хоч 10 тисяч, хоч дулю з маком Від 300 грн до 10 тисяч, але все залежить від стану пацієнтів: у МОЗ назвали вартість лікування хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 3055
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Где все наши общественные организации , где борцы с коррупцией ,которые
взяли бы под контроль все эти финансовые поступления и прозрачность их расходов ?
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Какая там коррупция! Судя по сумме возмещения 14000 грн. за 1-й квартал с.г. от неё остались только отголоски. И объедков не досталось общественникам.
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Пиииииидары! А куда уже дели 66 лярдов! За эти бабки кого лечать!
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Мишень на рюкзаке умиляет. Высоковольтная опора за вышкой лишняя.
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Від 300 до 10000гр - це тільки за один день. Ніхто не читає до кінця. Петьки завжди спішать.
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Официальный протокол лечения не учитывает последние данные о вирусе.
Например, российский патологоанатом Александр Эдигер говорит о специфике COVID-19 так. Поражаются рецепторы, которые есть не только в лёгких, но и в сосудах и в пищеварительном тракте. Судя по выводам китайских ученых, вирус поражает гемоглобин в эритроцитах. Отсюда мы и имеем этот самый гипоксический синдром, когда образуется нехватка кислорода. "Я видел уже человек 15 живых и 7 случаев погибших, как патологоанатом я подробно их рассмотрел и могу сказать, что это не пневмония в чистом виде." И новосибирские ученые пришли к такому же выводу и предложили предотвращать развитие восполения легких прежде всего противотромбическим лечением гепарином.

А в новом документе о лечении пациентов с COVID-19, руководитель отделения пневмонии и интенсивной терапии в Медицинской школе Восточной Вирджинии заявляет: «Важно признать, что COVID-19 не вызывает типичное воспаление лёгких… это заболевание должно рассматриваться по-другому, и, вероятно, мы усугубляем ситуацию, повреждая лёгкие вентиляцией».
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Именно так и официально, но до наших это еще не дошло. Продолжают пургу гнать только о лечении пневмонии антималярийными средствами.
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Французький вірусолог Люк Монтанье, той самий нобелевський лауреат що відкрив вірус ВІЧ, вважає що цей вірус вироблений штучно, містить елементи геному ВІЧ і малярії. Так що ваш комент щодо неефективності препаратів проти малярії не по темі.
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ученый-кардиолог, профессор, член-корреспондент РАН, заместитель директора Медицинского центра МГУ имени М.В. Ломоносова Симон Мацкеплишвили считает, что с этим мнением можно поспорить.

"Изначально было известно, что легкие, действительно, это не единственная мишень для коронавируса. Он инфицирует клетки, на поверхности которых расположен определенный белок, к которому может прикрепиться своими шипами. Этим белком является ангиотензин-превращающий фермент 2, он расположен на мембранах клеток легочных альвеол, кровеносных сосудов, кишечника и, что крайне важно, сердца. Поэтому у части пациентов (примерно 3%) коронавирусная инфекция начинается с диареи или сопровождается ей. Более того, у многих пациентов вирус выделяется со стулом, поэтому ПЦР-диагностика с использованием мазка из прямой кишки точнее, чем тестирование по мазку из носа и ротоглотки. А наличие рецептора к вирусу на кардиомиоцитах объясняет высокую частоту серьезного поражения сердца, которое наблюдается у 20-25% пациентов с COVID-19", - сказал Мацкеплишвили в интервью КП.

"У пациентов может возникать вирусный миокардит, который серьезно усугубляет течение заболевания. Но все-таки основное место инфицирования SARS-CoV-2 - это легочный эпителий. Вирус вызывает его повреждение, к которому в дальнейшем присоединяется бактериальная инфекция. Поэтому изначально пневмония протекает как вирусная, но затем развивается классическая вирусно-бактериальная пневмония", - отмечает врач-кардиолог.

Медики из Гонконга ранее сообщали, что пациенты, переболевшие коронавирусом в тяжелой форме, сталкиваются с серьезными осложнениями. У таких пациентов наблюдается уменьшение объема легких и ухудшение работы мозга. Возможно, это приведет к развитию идиопатического легочного фиброза - заболевания, при котором легкие теряют способность захватывать кислород. Кроме поражения легких новый вирус атакует и сердечную мышцу. У многих пациентов с коронавирусной инфекцией появляются осложнения на сердце. По данным кардиологов, такие повреждения наблюдаются примерно у каждого пятого пациента без признаков серьезных легочных проблем.

Данные специалистов Фонда медицинского образования и научных исследований Майо (США, штат Миннесота) свидетельствуют, что у части пациентов такие изменения являются следствием воспалительной реакции, а у других происходят из-за возникновения очага COVID-19 в сердечной мышце. У зараженных выявляются две проблемы, связанные с работой сердечно-сосудистой системы: сердечная недостаточность и аритмия, которая может быть вызвана побочными эффектами лекарств, принимаемых для лечения коронавирусной инфекции. В связи с такими последствиями врачи настоятельно рекомендуют гражданам регулярные физические упражнения. Кроме того, новый коронавирус и иммунологический ответ хозяина могут непосредственно влиять на мозг и поведение человека.
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Прочитайте про отравление фосгеном, узнаете (вспомните НВП) много интересного.
особено принимая во внимае, какое это активное вещество.
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Я тоже так думаю, но этот фосген, пишут, все-таки запах имеет, незамеченным не будет. Там шото другое.
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"Запах фосгена ощутим при концентрации 0,004 мг/л, однако на обонятельный нерв фосген влияет так, что в дальнейшем обоняние притупляется и перестают ощущаться даже более высокие концентрации[4]. При опасной концентрации люди могут не почувствовать запах фосгена["
(Википедия)
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Тогда ок, можно перебить ладаном и свечками.
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Нужны просто научные исследования этого вопроса, только так будет устанвлена истина. И именно для предотвращения идиопатического легочного фиброза, следствием которого является быстрое развитие пневмонии, и предложена новосибирскими учеными противотромбатическая терапия в качестве первоочередной,.
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"и могу сказать, что это не пневмония в чистом виде.""

Какая пневмония?
Бактриальная - это одна пневмония, вирусная - другая.
Что он там в легких увидел?
Очаги воспаления?
Или нечто, похожее на "отравление", например, фосгеном?
Задолбали уже пустые сообщения.
Бактериальная пневмония характеризуется определенными изменениями в крови, у больного вирусной пневмонией показатели иные.
Какие изменения в крови при коронавирусе?
Такие публикации были, видел кто?
Я - нет.
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"Коронавірус не тільки вражає легені, але і несприятливо впливає на кров. Він атакує гемоглобін в еритроцитах і робить їх нездатними транспортувати кисень до клітин. Через це, деяким пацієнтам не допомагає штучна вентиляція легенів, коли їх підключають до апаратів ШВЛ. До такого тривожного висновку прийшли італійські вчені з Університету Верони після аналізу даних 1210 пацієнтів, у 224 з яких хвороба протікала важко.
Важливо відзначити, що висновки італійських учених повністю збігаються з думкою китайських біологів, які провели аналогічне незалежне дослідження. Експерти з Китаю також підтвердили, що COVID-19 атакує гемоглобін в еритроцитах і робить їх нездатними транспортувати кисень.
Також вчені вважають, що COVID-19 може спровокувати пошкодження головного мозку." - Hematology, Transfusion and Cell Therapy.
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Вы мой вопрос прочли внимательно?
Какие ПОКАЗАТЕЛИ крови (СОЭ, РОЭ, эритроциты, лейкоциты и пр.) у больных коронавирусом?
Стафилококковая пневмония дает совершенно определенную картину крови, вирусная пневмония дает совершенно определенную (иную) картину крови, какую дает коронавирус?
если не поняли моего вопроса - то проходите момо, не повторяйте уже сказанного, у меня нет дислксии, я понимаю написанное, в отличие от Вас.
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не надо так возбуждаться, а если знаете, то объясните какую ? или никакую ?
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Что, украинский язык закончился?
Проходим по стрелочке тогда, не задерживаемся Від 300 грн до 10 тисяч, але все залежить від стану пацієнтів: у МОЗ назвали вартість лікування хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 7943
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слив засчитан !
всё с тобой ясно, навбрасывал срача, в котором сам нихера не понимаешь... Від 300 грн до 10 тисяч, але все залежить від стану пацієнтів: у МОЗ назвали вартість лікування хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 1629
З.Ы. Тема про кацапов не полностью раскрыта ... Від 300 грн до 10 тисяч, але все залежить від стану пацієнтів: у МОЗ назвали вартість лікування хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 1629
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Написала же, что украинский закончился.
Лахтинских и ротшильдовских отличает одно общее свойство - дебилизм
Ущербные мозгом.
Ну, каие хозяева, такие у них и шестерки, и слава Богу
Иди, ущербный.
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обычно люди, пишущие гадости, в жизни из себя ничего не представляют, кроме убогого зрелища...
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Не внимательно читаете. Во всех сообщениях речь идет об эритроцитах.
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Не в этом дело. Показатели гемоглобина не важны при определении природы инфекции.
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Вон, рассейский экперД говорит, что:
'Эксперт согласен с выводами китайских исследователей, которые установили, что коронавирус поражает гемоглобин в эритроцитах, в результате чего у больного формируется гипоксический синдром, что приводит к нехватке кислорода."
Это как это конкретно "поражается" гемоглобин, что он мелет????
Замедляется синтез?
Связывается железо?
Разрушаются эритроциты?
Шоб я так алгоритны писала, как эти "поражает гемоглобин"!
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Я внимательно читаю.
меня интересует :картина крови" при коронавирусе.
"Картина крови" - не абстракция.
Это определение.
Набирайте в Гугле "картина крови" - и наслаждайтесь результатом, вам выдаст Гугль:
- картина крови при лейкозе
- картина крови про железодефицитной анемии
- картина крови при вирусной инфекции
- и так далеел, и тому подобное, устанешь цитировать.
потому к Вам вопрос: какова картина крови при коронавирусе?
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Теоретически, кровь, конечно, должна быть "вирусной". Идея тестировать всех с пневмониями на ковид - бред.
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Какое "воспаление легких" является типичным?
При бактериальной пневмонии?
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Гемоглобин поражает вирус, говорите?
Что-то мне вспомнились оправляющие вещества, их химическая активность, и особенно то, насколько легко они взаимодействуею с некоторыми элементами химическими, в частности - с железом (вспоминаем о связи желазе и гемоглобина).
Спросим Гугл:
"Начальной ступенью некоторых отравляющих веществ является взаимодействие с атомом железа гемоглобина крови или железосодержащих ферментов"
("Краткая химическая энциклопедия", Кнунянц (был такой известный советский ученый))
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Речь как раз и идет о том, что при ковид не усваивается железо и возникают проблемы с гемоглобином.
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Что значит "не усваивается" железо?
Вот с этого места, пожалуйста, поподробнее.
У меня - железодефицитбная анемия из-за генетичеси низкой свертываемости крови и потому кровопотери регулярные, мне эта тема очень интересна в научном плане.
Что значит 'не усваивается"?
Поподробнее, с указанием первоисточников.
Благодарю заранее.
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Нічого гарного від цієї новини не передбачаю.
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"Все зависит от состояния пациента"! Откровенненькь однако.
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Та шо ви виєте! Гроші ходять за пацієнтом. Стадом!
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Ну то что за 350 баксов в Украине вылечить могут только чирку на заду знают все , а вот что можно вылечить у нас за 300 гр даже мне интересно , ну разве что с врачом за руку поздороваться за такие бабки можно.
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старики само сложно переносят болезнь и они самые нищие и по ходу им конец настанет ибо денег у них нет на лечение. подонки у власти! Зеленский рассказывал в предвыборной кампании, что президент должен быть порядочный человек, но видимо - это он не про себя говорил!
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Мої знайомі працюють в Польщі , додому повертатися поки пандемія не закінчиться не збираються ,тому що в Польщі лікування ковід -19 безкоштовне для всіх , і іноземців також . Якщо захворів ,приїзджає помоц ратункова (швидка ) роблять тест , і в разі позитивного тесту одразу дають пакунок з ліками безкоштовно . А якщо стан важкий , забирають до лікарні , а навіть тих хто працює нелегально.
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Наскільки я зрозуміла з статті, стаціонарне лікування за рахунок держави та благодійників, а амбулаторне за свій рахунок. Чи у випадку амбулаторного лікування держава також допомагає, ну хочаб на рівні місцевих адміністрацій. Головне повідомити лікаря, чи то сімейного, чи то швидкої, який далі перердасть інформацію. А от як відбувається встановлення ковід у випадку, якщо людину не забирають до лікарні, ну, якщо лікар вважає форму протікання не важкою?
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дурнуваті якісь пояснення, не зрозумілі і не чіткі. Навмисно, напевно, щоб людина не була впевнена в тому, на що має право, а на що не має.
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"Зеленский до сих пор так и не смог понять разницу между понятиями "начало переговоров о выделении кредита" и"выделение кредита" . Временная разница между первым и вторым может длится очень долго. Принятие закона о банках - предварительное условие НАЧАЛА переговоров. При всех, самых лучших вариантах Украина может получить первый транш не ранее середины июня 2020 года. Потому Украине следует уже сейчас и немедленно обратиться в МВФ о выделении стабилизационного кредита в связи с экономической ситуацией во время эпидемии CJVID-19. Это 1,5- 2 млрд $. Взамен МВФ потребует изменений в правительстве по ключевым экономическим должностям. Зеленскому решать, стоит ли Шмыгаль и К двух миллиардов долларов. "
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

Делаем ставки, ставки делаем - продадут Шмыгаля или не продадут?
Мое мнение: Шмыгаля бы и продали, но вот беда - это создаст "нехороший" прецедент, потому Шмыгаля сдавать категорически нельзя, так что будут 'держаться как нибудь" (С).
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А стоимость необходимх лекарств входит в "стоимость лечения", которая ""Государство берет на себя лечение через медицинскую субвенцию" ?
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Бесплатно . Стакан воды , койка , утка , палата , коридор , и на конец чтоб обратил внимание Док зависит длина вашей купюры. Клятва Гиппократа. Будьте здоровы не болейте !
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