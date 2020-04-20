 Від 300 грн до 10 тисяч, але все залежить від стану пацієнтів: у МОЗ назвали вартість лікування хворих на COVID-19

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі ТСН.Тижня сказала заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

Вона пояснила, що вартість лікування залежить від стану пацієнтів. За її словами, майже 20-30% тих, хто перебуває в лікарнях з коронавірусом, потебують інтенсивної терапії.

"Лікування є дуже різним. Вартість лікування залежить від стану пацієнта, від важкості перебігу захворювання, від тактики, яку обирає той чи інший лікар, та чи інша клініка, і від прихильності пацієнта до сприйняття того лікування, яке призначається. Насправді, до 80% пацієнтів, які захворіли на коронавірус, не потребують стаціонарного лікування. А з тих 20-30% пацієнтів, які зараз в Україні госпіталізують, вони потребують інтенсивної терапії. Тому діапазон лікування залежить від цього. Приблизно від 300 до 10 тисяч гривень на день іде на лікування одного пацієнта в різних лікарнях в Україні", - сказала Микичак.

Фінансування стаціонарного лікування беруть на себе держава та меценати.

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"Держава бере на себе лікування через медичну субвенцію. А вже за квітень це лікування буде профінансовано відповідним пакетом програми медичних гарантій Національної служби здоров'я України. Без сумніву, що до цього долучаються і місцеві бюджети, долучаються благодійні фонди, меценати, за що ми надзвичайно вдячні усім, хто сьогодні бореться з епідемією, хто підтримує наших медиків", - зазначила заступниця міністра.

Нагадаємо, Микичак також заявила, що спалах кількості інфікувань новим коронавірусом COVID-19 в Україні після Великодніх свят може бути через п'ять-десять днів.