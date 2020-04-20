 Найкривавіша в історії Канади стрілянина сталася в провінції Нова Шотландія: загинули 16 осіб

Цю інформацію оприлюднила Королівська канадська кінна поліція, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Зазначається, що жертв може виявитися ще більше, адже пошуково-рятувальна операція триває.
Злочинцем, який скоїв масове вбивство, виявився 51-річний місцевий мешканець Габріель Вортман, він загинув під час затримання. Спершу у формі офіцера поліції він проник до будинку в селищі Портапік (за 100 км від міста Галіфакс, столиці провінції Нова Шотландія), де розстріляв кількох людей. Після цього продовжив стрілянину в інших місцях, пересуваючись автомобілем, схожим на поліцейський. Окрім цього, в околицях було підпалено кілька будинків.
На переконання правоохоронців, жертв у першому помешканні стрілець обрав не випадково, а вже потім відкривав вогонь навмання. Про мотиви вбивці поліція не повідомляє. Оскільки поки ще достеменно не встановлено його маршрут, правоохоронці не відкидають, що буде знайдено й інших жертв.
Після тривалого переслідування Вортмана заблокували за 30 км від Галіфакса. Подробиці його затримання й загибелі ще не відомі, як і те, яку саме зброю він застосував.
Серед загиблих - співробітниця поліції, її колега зазнала легких поранень.
Ця стрілянина стала найкривавішою в історії Канади. Після подібного злочину, скоєного 1989 року в Політехнічному коледжі Монреаля (тоді загинули 14 жінок), Канада запровадила ретельну перевірку всіх охочих придбати вогнепальну зброю та заборонила володіння її скорострільними видами.
Спокойного клерка так достало окружающее его быдло, что он устроил в городе настоящий армагеддон.
А началось именно из-за хамства окружающих.
Фильм посмотри.
если у тебя психоз, то это не значит, что нужно валить всех налево и направо! и если ты это поддерживаешь, ты близко к такому же психозу!!!
і цей мабуть з них
(співчуття рідним безвинно загублених жертв)
Хоплофобия - точно психическое заболевание.
Чем больше на руках легального оружия - тем ниже преступность.
Ты не знала?
Взять хотя бы нас. Украину. Почти в каждом доме есть легальный ствол.
Я точно знаю - стоит один раз выстрелить, через 5 минут рядом будет куча соседей с ружьями.
Разве это плохо?
Андрюша, ты хворый на всю голову?
В какой вселенной вы обитаете?
Не хотите Молдову? Посмотрите на Швейцарию, где в сейфе практически у каждого дома автоматическое оружие - боевое, автоматическое оружие, потому так устроена их система обороны.