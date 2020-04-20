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 Події, За кордоном
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Все про:Канада (800) стрілянина (1147)

 Найкривавіша в історії Канади стрілянина сталася в провінції Нова Шотландія: загинули 16 осіб

Унаслідок стрілянини в провінції Нова Шотландія, яка стала наймасовішою в історії Канади за кількістю жертв, загинули 16 людей.

Цю інформацію оприлюднила Королівська канадська кінна поліція, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Зазначається, що жертв може виявитися ще більше, адже пошуково-рятувальна операція триває.

Злочинцем, який скоїв масове вбивство, виявився 51-річний місцевий мешканець Габріель Вортман, він загинув під час затримання. Спершу у формі офіцера поліції він проник до будинку в селищі Портапік (за 100 км від міста Галіфакс, столиці провінції Нова Шотландія), де розстріляв кількох людей. Після цього продовжив стрілянину в інших місцях, пересуваючись автомобілем, схожим на поліцейський. Окрім цього, в околицях було підпалено кілька будинків.

Найкривавіша в історії Канади стрілянина сталася в провінції Нова Шотландія: загинули 16 осіб 01

На переконання правоохоронців, жертв у першому помешканні стрілець обрав не випадково, а вже потім відкривав вогонь навмання. Про мотиви вбивці поліція не повідомляє. Оскільки поки ще достеменно не встановлено його маршрут, правоохоронці не відкидають, що буде знайдено й інших жертв.

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Після тривалого переслідування Вортмана заблокували за 30 км від Галіфакса. Подробиці його затримання й загибелі ще не відомі, як і те, яку саме зброю він застосував.

Серед загиблих - співробітниця поліції, її колега зазнала легких поранень.

Ця стрілянина стала найкривавішою в історії Канади. Після подібного злочину, скоєного 1989 року в Політехнічному коледжі Монреаля (тоді загинули 14 жінок), Канада запровадила ретельну перевірку всіх охочих придбати вогнепальну зброю та заборонила володіння її скорострільними видами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190155
 
   
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RIP...

(співчуття рідним безвинно загублених жертв)
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Прям, как Дуглас в фильме "С меня хватит".
Спокойного клерка так достало окружающее его быдло, что он устроил в городе настоящий армагеддон.
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ты уверен, что все убитые этим психом были быдлом? зачем такие аналогии проводить? достало тебя - иди убей того, кто тебе сделал это ДОСТАЛО!!! а не обычных прохожих, студентов или пенсов...
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А не все убитые в фильме были быдлом.
А началось именно из-за хамства окружающих.
Фильм посмотри.
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Пысы. Человек, вообще, вышел из дому с хорошими намерениями - ехал поздравлять дочку с днем рождения...
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я видел этот фильм! и что?
если у тебя психоз, то это не значит, что нужно валить всех налево и направо! и если ты это поддерживаешь, ты близко к такому же психозу!!!
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Ну, ты будешь выбирать кого валить, когда сбежишь с психушки.
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Смотел фильм боулинг для колумбины, автор там говорил что в канадеиу всех есть оружие но ни кто не стреляет, и вот пля
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вортман..... цікаве прізвище, не важко здогадатися національність
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вони занадто сцикливі, щоб так одразу стільки людей.....
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Серед них трапляються такі відморожені і фанати , що "маманєгарюй" .
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і зільберман також чисто німецьке
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манн з німецької людина - аналог англійського мен
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В США и Канаде основная масса людей с немецкими фамилиями, ибо из Германии в 19 веке основной поток мигрантов был. Дональд Трамп (Трумп) - один из потомков.
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Точно, с горшка слезть не могу. Не выходит "каменный цветочек"!
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RIP...

(співчуття рідним безвинно загублених жертв)
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Убийца в форме полицейского , был в машине похожей на полицейскую. и была убита полицейская , скорее всего убийца и есть полицейский.
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с детства их не люблю..а они, вижу, не любят нас
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Да любят они нас .Даже фильм про это был снят в Америке давненько так . ,,Дантист" назывался .
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Сегодня день рождения Гитлера,братана Министра МОЛОТВА ии Кайзера ДЖУГАШВИЛИ...ну типа РИББЕНТРОПА... Найкривавіша в історії Канади стрілянина сталася в провінції Нова Шотландія: загинули 16 осіб - Цензор.НЕТ 4908 Найкривавіша в історії Канади стрілянина сталася в провінції Нова Шотландія: загинули 16 осіб - Цензор.НЕТ 4908
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Быдло рюсскае....................
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Небыло бы автомата--въехал бы в толпу грузовиком...
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Канадцы запретили автоматы уже давно . Теперь нужно запретить и все остальное, а потом и грузовики .Оставить только лисапеты и рикши как в сев корее . А наши полезные идиоты и их хозяева из ведомства Банабакова поддержат начинание -вон вишь ли сама Канада цитадель рафинированной демократии усиливает и ужесточает, а нам вроде как сам Бог велел. Хотя их бох который им велит всякую материально выгодную им хрень ,то соевый барыга олигарх то малоопытный комик аматор
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Вот что значит запрет на оружие. Самый страшный случай в истории государства. А в соседних США такие стрельбы каждую неделю где-то происходят и гибнут сразу по несколько десятков.
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Ну так запретите автомобили. Автомобилями убивают тысячи человек в день!!!
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Не каждую неделю, а несколько раз в день, гибнут сотни тысяч, просто массоны из оружейного лобби скрывают от мирового сообщества правду!
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Лена, деточка... Шла бы ты лесом.
Хоплофобия - точно психическое заболевание.
Чем больше на руках легального оружия - тем ниже преступность.
Ты не знала?
Взять хотя бы нас. Украину. Почти в каждом доме есть легальный ствол.
Я точно знаю - стоит один раз выстрелить, через 5 минут рядом будет куча соседей с ружьями.
Разве это плохо?
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Вы в каком штате Украины Андрей живете ?
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Точно. Из каждой двери моих соседей оружие торчит. Особенно радует, когда танковые стволы из дворов выглядывают. Найкривавіша в історії Канади стрілянина сталася в провінції Нова Шотландія: загинули 16 осіб - Цензор.НЕТ 3380
Андрюша, ты хворый на всю голову?
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Еще одно нарисовалось. Иди нахер, чучело!
В какой вселенной вы обитаете?
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Андрей Стадник А что, в США уже преступность побороли? Там оружия больше, чем граждан.
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Посмотрите статистику в Молдове, ДО разрешения на оружие и после такого разрешения.
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курвиметр Молдова мне неинтересна. Там полтора миллиона населения осталось. И до разрешения продажи оружия преступность была невысокой.
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Извините, но положительные примеры у других, не могут не интересовать. Положительный опыт перенимать надо.
Не хотите Молдову? Посмотрите на Швейцарию, где в сейфе практически у каждого дома автоматическое оружие - боевое, автоматическое оружие, потому так устроена их система обороны.
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А дедушка Байден сказал что в штатах застрелили 140 миллионов 😀
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Это менталитет. Американцы в любой ситуации, понятной и непонятной, хватаются за оружие. Даже на митинге против карантина.


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Людина поїхала розумом, про що тут писати?
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Такое возможно когда угодно и с кем угодно. Вот если у кацапов кукушки поедут, вот это будет джаз. Жалко, конечно, мирная благополучная страна... и вот тебе. Но этих психов не вычислишь за просто так.
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