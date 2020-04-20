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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство
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 Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 165,2 тис., інфікованих уже 2,4 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 20 квітня у світі зареєстрували 2 404 249 випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 165 234 смерті від коронавірусу.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 40 682, хворих - 759 687, протестовано - 3 882 002.

Іспанія повідомляє про 198 674 випадки COVID-19, 20 453 особи померли.

В Італії зафіксовано 178 972 випадки інфікування коронавірусною інфекцією, з них - 23 660 летальні.

Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували в США, Іспанії, Італії та Франції.

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У Франції померли 19 744 особи, у Великій Британії - 16 095, в Ірані - 5118, у Туреччині - 2017, в Бельгії - 5683, у Нідерландах - 3697.

У РФ кількість заражених досягла 42 853 осіб, з яких 361 особа померла, в Білорусі - 4779, померли - 47; в Польщі - 9287, померли - 360; в Молдові - 2472, померли - 67; в Угорщині - 1916, померли - 189; в Румунії - 8746, померли - 451; у Словаччині - 1161, померли - 12.

Нагадаємо, в Україні на ранок 19 квітня зафіксовано 343 нові випадки COVID-19, загалом - 5449, померли 141 особа, 347 - одужали.

Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 165,2 тис., інфікованих уже 2,4 млн 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190154
 
 
 Топ коментарі
 
Короновірус збирає свої жертви, а це ще не кінець історії😒
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Трамп уже выявил, что Билл Гейтс, одержимый вакцинацией и сокращением населения в мире, финансировал создание в Китае этого коронавируса, а вчера сообщили, что фонд Обамы перевел в китайский Ухань еще до пандемии 3,7 млн. долларов. Трамп расследует преступления сатанистов - масонов во всем мире, связанные также с педофилией, торговлей людьми, убийствами детей, наркоторговлей и т.д.
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Гейтс - не Гейтс, а деяким сподобалось свої народи на поводку тримати.
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Ну то зовсім нереально, 25% людства (країн) зазвичай має мізки. Треба порахувати ті країни, які в цьому не задіяні)))
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жадность - это скверно
https://www.youtube.com/watch?v=aejTc-WqAUo
не надо было вирус у китайцев заказывать. они сделали с китайским качеством Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 165,2 тис., інфікованих уже 2,4 млн - Цензор.НЕТ 2853
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ЙДЕ НА СПАД В УМОВАХ КАРАНТИНУ.ЗАРАЗ ДЕЯКІ КРАЇНИ ЯКІ ПРОЙШЛИ ПЕРШИЙ ШКВАЛ СПРОБУЮТЬ ПОСЛАБИТИ КАРАНТИННІ ОБМЖЕННЯ.СПОСТЕРІГАЄМ І ТОДІ РОБИМ ВИСНОВКИ.УКРАЇНІ НАЙБЛИЖЧІ ТИЖНІ ЦЕ НЕ СВІТИТЬ.
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Короновірус збирає свої жертви, а це ще не кінець історії😒
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Тримання собак в квартирах це знущання.
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Так а навіщо тоді повиводили *мелкі* породи !?
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протокола лечения нет, и небудет, чем вы лечите то? конечно капанину всякую можно назначать, доказаности существующих противовирусных нет, умирают от острой дыхательной недостаточности а не от итш, на мой скудный умишко лечение трубой это все, если затрубили 90 % привет семъе, по этому и возбудились ВОЗ, вылечить то невозможно все зависит от индивидуальных особенностей организма
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Во Франции умерли 19 744 человек, В Великобритании - 16 095, в Иране - 5 118, в Турции - 2 017, в Бельгии - 5 683, в Нидерландах - 3 697 - это не статистика! Осталось узнать цифры, которые никогда не озвучивают и догадываюсь почему: за какой период времени, количество населения стран и пиковая сезонная смертность до этого всего в сутки )
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Український літак-гігант "Мрія" доставив до Франції 150 тонн масок та інших засобів індивідуального захисту.
Літак "Авіаліній Антонова" Ан-225 "Мрія" виконав другий рейс з Китаю та доставив до Франції вантажі медичного призначення для боротьби з пандемією коронавірусу.19 квітня, найбільший в світі транспортний літак приземлився в аеропорту Париж-Ватрі, що приблизно за 130 км від столиці Франції.Рейс виконувався з Тянцзиня з проміжною посадкою на дозаправку в Алмати. А сьогодні після вильоту з казахстанського аеропорту, Ан-225 також приземлявся в Баку.Як поінформували в ДП "Антонов", цього разу в китайської сторони виникла затримка під час завантаження. Через це літак прилетів до Франції на день пізніше запланованої дати.За інформацією аеропорту Париж-Ватрі, "Мрія" привезла близько 150 тонн вантажу - масок та інших засобів індивідуального захисту.
Відео https://espreso.tv/news/2020/04/19/**************************************************************************
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