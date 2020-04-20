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 Поліція затримала водія автомобіля, з вини якого в ДТП загинула 8-місячна дитина на Рівненщині

У Рівненській області поліція затримала 37-річного водія легкового автомобіля BMW, який вчинив смертельну ДТП, в якій загинула 8-місячна дівчинка і постраждала її 19-річна мати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації Національної поліції Рівненської області.

Смертельна аварія сталася 18 квітня на автодорозі "Городище-Рівне-Старокостянтинів" поблизу с.Великий Житин Рівненського району.

Слідчі встановили, що 37-річний місцевий житель на автомобілі "BMW-520 I" не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з автомобілем марки "ВАЗ" під керуванням 49-річного водія.

Як наголошується, унаслідок зіткнення від травм загинула пасажирка "ВАЗу" - восьмимісячна дівчинка, а її 19-річну матір з політравмою та переломом таза госпіталізували в Рівненську обласну клінічну лікарню. Водії в аварії не постраждали.

Слідчі затримали водія BMW за ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 7-місячна дівчинка загинула в ДТП на Рівненщині, 19-річну дівчину госпіталізовано, - поліція

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190153
 
   
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Якщо водій тікає з місця ДТП (при наявності загиблих), то треба позбавляти прав на авто на 15 років, і кримінальна відповідальність як за умисне вбивство при наявності загиблих.
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куди йому втікати це ж місцевий.. не втікав він
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Тікає, не тікає это лишь детали, по факту убийство и нанесение тяжких телесных. Не должно быть никакой разницы каким образом преступник это сделал. Автомобиль это потенциально опасный транспорт, поэтому водитель должен отвечать за асе свои действия по отношению к другим участникам движения и пешеходам. Убил- значит убийство, покалечил- значит нанесение телесных повреждений.
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Сукин сын. А наше "добренькое" законодательство, проголосованное такими же сукиными детьми, для таких вот убийц предусматривает аж ДО 5 лет)))) из которых дают максимум 3, а потом удо... Таких тварей сажать надо от 10!!!! И без всяких удо, и с полным возмещением материального и морального вреда, пускай платит за лечение и содержит пожизненно инвалида, как в нормальных странах!!!! Это убийство и нанесение тяжких!!!!
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при подобных преступлениях, когда скрылся с места дтп должна автоматом включится презумпция виновности, чтоб мразь должа доказать что был чистый и без веществ и алкоголя, а если не смог сиди кукарекай семерочку восьмерочку с нариками и прочими интересными личностями
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У "диких кавказцев" водилу бы уже пришили по кровной мести. Но мы ведь "культурные"... терпилы.
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