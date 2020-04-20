EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Події
  2446  25
Матеріали за темою:
Все про:пожежа (2217) зона відчуження (140) ДСНС (2416)

 У Зоні відчуження продовжують гасити пожежі на території 5 лісництв: залучено 1322 особи, важку техніку та авіацію

Станом на 7 ранку 20 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Корогодського, Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

У ДСНС зазначили, що основні зусилля спрямовані на локалізацію 4 осередків (с. Корогод, с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та одного торф’янику в осередках, пройдених вогнем.

Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково 8 шляхопрокладачів Збройних Сил України. Інженерною технікою створено 405 км мінералізованих смуг.

Також повідомляється, що до гасіння залучено 1 тис. 322 особи та 292 одиниць техніки, з них від ДСНС 1 тис. 168 рятувальників особового складу та 235 одиниць техніки, у тому числі 3 вертольоти ДСНС, якими 19 квітня здійснено 93 скиди – 186 т води.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тушонка, картопля, крупи, чай, цукор - волонтери збирають допомогу для задіяних на гасінні пожежі в зоні ЧАЕС рятувальників. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, рятувальники направили на допомогу пожежникам авіацію. Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.

Згодом в Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про нормалізацію радіаційного фону.

6 квітня в поліції Київщини повідомили, що затримали 27-річного жителя села Рагівка, який спричинив пожежу в Чорнобильській зоні. 8 квітня йому оголосили підозру через підпал.

13 квітня голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко заявив, що вигоріла частина дуже радіоактивного Рудого лісу, вогонь підійшов до Прип'яті.

Держслужба з надзвичайних ситуацій і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виступили із заявами про те, що Чорнобильській атомній електростанції та сховищу ядерних відходів пожежа не загрожує.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190152
 
 
 Топ коментарі
 
"бубочка", как же так?
Еще пару дней нам отрапортовали, что в Чернобыле пожары все потушены, так, тлеет себе лесная подстилка с травкой, тихонько, низенько-низенько.
И вдруг оказалось, что французы что-то там в воздухе киевском намеряли, чего в воздухе никак не должно было быть.
Как же так, "бубочка"?
Поздраваляем Вас соврамши?
 показати весь коментар
 
Все, що вирізали і вкрали раніше, все списано. Керосином тушить це саме то. В білорусії не крали, то там і не горить.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
подскажите им кто-нибудь, что тушить керосином эффектно, но малоэффективно.
 показати весь коментар
 
Все, що вирізали і вкрали раніше, все списано. Керосином тушить це саме то. В білорусії не крали, то там і не горить.
 показати весь коментар
 
 
Да только на днях отрапортовали, что потушили все, и вдруг опять.
 показати весь коментар
 
 
Свет начали отключать из за проблем в энергетике
 показати весь коментар
 
На Слабоді слова у Шустера Москаль тикав носом сбушників що Герус розвалив енергетичну галузь, що він ворог. І як об стіну горохом.
 показати весь коментар
 
"бубочка", как же так?
Еще пару дней нам отрапортовали, что в Чернобыле пожары все потушены, так, тлеет себе лесная подстилка с травкой, тихонько, низенько-низенько.
И вдруг оказалось, что французы что-то там в воздухе киевском намеряли, чего в воздухе никак не должно было быть.
Как же так, "бубочка"?
Поздраваляем Вас соврамши?
 показати весь коментар
 
 
Зебилы 5 очагов не можеть потушить неделю воняло смогом ждали само потушится дождем а потом проснулсиь и три дня еще ялозите импотенты зеленые !!! на относительно небольшой територии при том, еще с кацапов смеялись когда тайга горела так там площади огромные действительно были масштабы не сравнить
 показати весь коментар
 
 
По состоянию на 06-00 в зоне отчуждения 24 очага активного горения.
 показати весь коментар
 
В державі саме слабе звено оказалось МЧС,пожари показали що мчс не спроможна захистити нетільки ліси а й людей їхні хати ,ще трохи і був би другий чернобиль,парадні реляції голови мчс нічого неварті техніка радянська а де нові покупки де постачання чечетових потрібно гнати з мчс він не забезпечив і не піднімав питання забезпечення пожарною технікою,тільки всюди говорив завіряв що вони готові до всього це привело до повної не спроможності в ліквідації пожарів
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору