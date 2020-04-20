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 Суспільство
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Все про:кордон (1453) Польща (2186) посольство (395)

 Українське посольство в Польщі відповіло на 70 тисяч запитів за перший місяць закриття кордонів

За перший місяць обмежень у пересуванні після закриття кордонів у зв'язку з пандемією коронавірусу посольство України в Польщі відповіло на 70 тисяч звернень громадян.

Про це повідомила керівниця консульського відділу Посольства Світлана Криса виданню "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.

"З 15 березня до 15 квітня у посольстві оброблено понад 6 тис. електронних звернень, на десяти телефонних цілодобових лініях надано відповіді на більш ніж 60 тис. дзвінків на мобільні та понад 2,5 тис. - на стаціонарні телефони", - повідомила консул.

За її словами, до 7 квітня (тоді Київ запровадив заборону на піший перетин кордону) трудові мігранти з України найбільше цікавилися, як виїхати з Польщі в умовах чинних обмежень. Після цієї дати українці частіше звертаються до з такими питаннями: як повернутися до Польщі, як відбувається обсервація в Україні, чи вона є обов’язковою, як доїхати додому в Україні в умовах обмеження роботи громадського транспорту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прикордонники завернули 70 порушників самоізоляції, які намагалися виїхати з країни

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190151
 
 
 Топ коментарі
 
Яку владу обираєте, так і живете. Хто ж вам дохтур?
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Я поверну заробітчан додому. Пацан сказал - пацан сделал.
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Знакомый и не выезжал с Польши, работает легально, есть медстраховка. И зарплату повысили.
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у меня знакомый сидит дома, за март выплатили за простой ....
по сути зеленский и его шобла тупо паразиты
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Дома хорошо, а в Польше лучше..Итоги 30-летнего развития державы.. От Лёни до Вовы - живем все хреновей
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Яку владу обираєте, так і живете. Хто ж вам дохтур?
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а ти чого на вибори не ходиш? а якщо ходиш, то й ти обираєш Украинское посольство в Польше ответило на 70 тысяч запросов за первый месяц закрытия границ - Цензор.НЕТ 8044
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За кого я голосую не приходять до влади, патамушта довбодятли голосують за тих хто обіцяє пакращення вже сьогодні.
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аж цікаво, за кого ти голосував.. хто ж це такий, що йшов на президента і нічого не обіцяв? Українське посольство в Польщі відповіло на 70 тисяч запитів за перший місяць закриття кордонів - Цензор.НЕТ 6026
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Та кого только уже не выбирали, а воз и ныне там. Ваш вариант?
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Подожди, босой и голый, голосовавший за Галабародьку. Скоро в Украине станет не хорошо, а просто невыносимо и это только начало)))
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Это сообщение наводит на такие мысли. Наши посольства, вместо того, чтобы призвать граждан оставаться там, где они есть и помочь им в плане сохранения вида и рабочего места - СПРОВОЦИРОВАЛИ БЕГСТВО их из стран пребывания. Теаерь я точно убеждён, что это так сделано преднамеренно. Другое дело зачем. У нас сложно отделить злой умысел от слабоумия.
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Я поверну заробітчан додому. Пацан сказал - пацан сделал.
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только вот за чей счет банкет. Уже решено выплатить компенсации авиакомпаниям за понесенные убытки, в первых на получение стоит МАУ, где билеты продавались вместо 200 долларов, а во время возврата заробитчан стали продавать по 1000 долларов. В туристов билеты были проплачены в две стороны. Так может стоит налогоплательщикам задать вопрос президенту, почему с бюджета будут компенсировать не бедным людям, а миллиардерам. А с заробитчанами ничего нового, просто народ приезжал отпраздновать пасху с семьями, а теперь возвращаются назад.
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миллион граждан Украины в Польше это наше спасение от
кремлядско-зеленской чумы .....
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к слову, землю следует национализировать и продать полякам за три копейки,
чтобы Зеленский, Порошенко и подонок вакарчук не наживались на земельном дерибане
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По ее словам, до 7 апреля (тогда Киев ввел запрет на пеший переход границы) трудовые мигранты из Украины больше всего интересовались, как выехать из Польши в условиях действующих ограничений. Сейчас же украинцы чаще обращаются с такими вопросами: как вернуться в Польшу,... Українське посольство в Польщі відповіло на 70 тисяч запитів за перший місяць закриття кордонів - Цензор.НЕТ 8684 . можно делать обмен кто сюда и кто обратно в равных количествах Источник: https://censor.net.ua/n3190151
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Люди приезжали отправздновать пасху в кругу семьи, а теперь возвращаются обратно. Это просто президент зеленый и не понимает, что людям лучше в Польше где хорошо платят и полицейские не выкручивают руки.
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