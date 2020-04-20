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 Ворог за добу шість разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, ліквідовано й поранено чотирьох найманців РФ, - штаб

На Великдень російсько-окупаційні війська, попри встановлений на Донбасі режим всеосяжного і безстрокового припинення вогню, шість разів обстріляли позиції Об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.

"Українські захисники, знайомі з підступною тактикою загарбників, за допомогою штатних вогневих засобів змусили окупаційні підрозділи припинити злочинну активність", - йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що переважна більшість порушень режиму "Тиші" були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Тут з міномета калібру 82 мм загарбники обстріляли наших захисників поблизу селища Піски. Гранатомети різних систем окупанти застосували по позиціях Об'єднаних сил поруч з містом Мар'їнка.

Біля Широкиного, що на Приазов’ї, російські найманці увечері двічі відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а поблизу села Павлопіль була помічена активність ворожих снайперів", - зазначено в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ із 82-мм міномета обстріляли позиції ЗСУ біля Пісків, втрат немає, - пресцентр ОС

Водночас у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування РФ застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю проти оборонців Луганського.

"Втрат серед українських військовослужбовців внаслідок обстрілів з боку збройних формувань РФ за минулу добу не було.

На всі провокації противника підрозділи Об’єднаних сил дали рішучу відповідь. Агресивні дії російських найманців і надалі будуть жорстко й оперативно припинятися нашими захисниками", - повідомили в пресцентрі ОС.

За даними розвідки Об’єднаних сил, 19 квітня українські підрозділи знищили двох загарбників та ще двох поранили.

"Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - додали в штабі.

Ворог за добу шість разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, ліквідовано й поранено чотирьох найманців РФ, - штаб 01
Ворог за добу шість разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, ліквідовано й поранено чотирьох найманців РФ, - штаб 02

Слава Украине!

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190150
 
   
 Топ коментарі
 
Героям Слава!!,
Горіть у пеклі москалі!!!
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ликвидированы и ранены четверо наемников РФ



здоровья всем погибшим за новососию Враг за сутки шесть раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, ликвидированы и ранены четверо наемников РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 1537
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свежей смолы, ароматной серы и комфортной температуры в котлах... Враг за сутки шесть раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, ликвидированы и ранены четверо наемников РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 9121
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ликвидированы и ранены четверо наемников РФ



здоровья всем погибшим за новососию Враг за сутки шесть раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, ликвидированы и ранены четверо наемников РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 1537
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свежей смолы, ароматной серы и комфортной температуры в котлах...
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- У нас, в аду, класс! 8 часов у котла отстоял и бабы, водка, гулевоны.
- А у нас, в раю, завал. Пашем без выходных, голову поднять некогда. А всё потому что, людей не хватает.
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Героям Слава!!,
Горіть у пеклі москалі!!!
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Нехай живцем горять лаптєкопитні по всій ПіДаРасіі.
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нехай горить і вата, яка закликала в наш дім чужого солдата !!!
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Окупанти та колоборантські сепари мають знищуватися безжалістно.
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я не понимаю вас Украинци. вы изгнали грузинский батальен, тех кто именно знал российскую тактику. теперь выбрали президентом клоуна. вы не сможете этим багажом противостоять россие поверьте. самую главное надо вам понять надо уже. Этот монгол идет уничтожить Русь вообще. не поняли до сех пор?
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А что, "грузинский батальон" был основой ВСУ и НГ на Донбассе? Все остальные национальности, включая украинцев, были "так, для поддержки штанов", как у Путина, во Вторую мировую, для "рассеян"? Там стоит многотысячная группировка, а непосредственно "грузин" - около сотни... И с каких это пор за неделю боёв под Цхинвали грузины лучше узнали "российскую тактику", чем мы - за шесть лет? Вы считаете нас идиотами, а грузин - "гениями тактики"? И никто грузинов не "изгонял"... Они "добровольцы", поэтому сами принимают решение, что им делать в той или иной ситуации... (в этом, кстати, и беда всех добровольческих формирований - в организованных боевых действиях "абреки" ненадёжны - захотят - наступают, не захотят, в окопах сидят... Иловайск уже показал, чего стоит "партизанщина"...). И последнее - "вишенка на тортик" - в составе ВСУ воевал не "батальон, а "легион". Учитывая все "ляпсусы", включая и этот, "спишем" всё на "женскую неопытность". Не хочется думать, что под этим "ником" сидит изощрённый "лахтинский батрак", потому что с ЭТИХ позиций Ваш комментарий выглядит очень тонкой провокацией, направленной на то, чтобы подорвать доверие к украинцам как в глазах грузин, так и людей иных национальностей... А насчёт нашего "бупет"и" - так и вы ошибались не раз... Мы же вашего, быстро "раскусили"...
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" режим всеобъемлющего и бессрочного прекращения огня,Источник:https://censor.net.ua/n3190150"

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Мне эти сводки от ООС напоминают сводки совинформбюро времён 2 мировой(по фильмам естественно) - тоже резануло - бессрочное, решительный ответ.
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Придурок, якого чорта ти вивішуєш тут картинку з зображенням орла Чернігівського князівства?!!! Скільки разів тобі про це писать? Четвертий рік кажу!!! Ти провокатор лахтинський, чи "корисний ідіот"?Так і скажи прямо...
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Может сам закройся?
Где черниговское княжество и где ********* со своим орлом, может очнешься уже!
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Одужання пораненним воїнам України!!! смерть расіянсько-масковським окупантам!!!!
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Зелёнский, когда ты, ****, прочтеш эти долбанные смски?!
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