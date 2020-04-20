 Можна очікувати зростання захворюваності на COVID-19 в Україні на 5-10 день після Великодня, - заступниця голови МОЗ Микичак

Про це в ефірі ТСН сказала заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, інформує Цензор.НЕТ.
Вона пояснила, що це станеться через те, що чимало українців не дотримувалися карантину й пішли до церков, де й могли заразитися коронавірусом. Подібна ситуація, сплеск інфікувань, медики спостерігають і після Вербної неділі.
"На думку епідеміологів, і вже є досвід певний, на п'ятий-десятий день від такого масового скупчення людей у певних храмах ми можемо очікувати зростання захворюваності. Так відбулося і відбувається після Вербної неділі. На превеликий жаль, ми можемо чекати на таку загрозу і через тиждень практично", - сказала Ірина Микичак.
Нагадаємо, на Великдень до українських церков прийшли 130 тисяч вірян. За даними Нацполіції, богослужіння в майже 14 тис. храмів України відбулися без порушень, зафіксовані 19 випадків недотримання карантину.
Станом на 09:30 19 квітня в Україні зафіксували 5440 випадків інфікування новим коронавірусом. Із них 141 - летальний випадок, 347 - видужали, решта - лікуються.
Про любимый лунный трактор?
Ведь нельзя же - год подряд
То короною пугают,
Дескать, подлая,заражает ,
То у вас собаки лают ,
То руины говорят.
Рaьше на цензоре были новости о том, как экспресс до Борисполя пустили, как село отвоевали у донбаусских террористов-нелюдей, а сейчас - НИЧЕГО, только вирус да бежденежье.
Ну, какой пересидент - такие и новости.
Но и не мор.
Если специально не морят, разумеется.
Впрочем, экономические последствия будут таковы, что мы сами зубы на полку положим.
больным - самоизлечиться
учащимся - самообучиться
работающим - самодистанцироваться
безработным - самообеспечиться
голодным - самонаесться
мертвым - самозакопаться
недовольным - самозаткнуться
Не надо ожидать ,надо быть готовыми предотвратить.