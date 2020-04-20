EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Здоров'я
  13248  248
Матеріали за темою:
Все про:карантин (3195) Мінздоров'я (1505) Великдень (159) COVID-19 (4050) коронавірус (2742)

 Можна очікувати зростання захворюваності на COVID-19 в Україні на 5-10 день після Великодня, - заступниця голови МОЗ Микичак

Спалах кількості випадків інфікування COVID-19 в Україні після багатолюдних Великодніх служб може бути через п'ять-десять днів.

Про це в ефірі ТСН сказала заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, інформує Цензор.НЕТ.

Вона пояснила, що це станеться через те, що чимало українців не дотримувалися карантину й пішли до церков, де й могли заразитися коронавірусом. Подібна ситуація, сплеск інфікувань, медики спостерігають і після Вербної неділі.

"На думку епідеміологів, і вже є досвід певний, на п'ятий-десятий день від такого масового скупчення людей у певних храмах ми можемо очікувати зростання захворюваності. Так відбулося і відбувається після Вербної неділі. На превеликий жаль, ми можемо чекати на таку загрозу і через тиждень практично", - сказала Ірина Микичак.

Читайте також: За фактом порушення карантину під час великодніх богослужінь у Почаївській і Святогірській лаврах розпочато кримінальні провадження, - Нацполіція

Нагадаємо, на Великдень до українських церков прийшли 130 тисяч вірян. За даними Нацполіції, богослужіння в майже 14 тис. храмів України відбулися без порушень, зафіксовані 19 випадків недотримання карантину.

Станом на 09:30 19 квітня в Україні зафіксували 5440 випадків інфікування новим коронавірусом. Із них 141 - летальний випадок, 347 - видужали, решта - лікуються.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190148
 
 
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
А 27 апреля день дизайнера, вот после него как раз и ожидается пик, который придется на день метролога (20 мая). Метрологи вообще злостные нарушители карантина! Так мы и до середины лета в пике будем!
 показати весь коментар
 
 
Можно ожидать роста заболеваний, а можно и не ожидать и продлить "карантин".
 показати весь коментар
 
 
Если сломать ожидалку - можно не ожидать.

 показати весь коментар
 
 
Может, лучше - про реактор?
Про любимый лунный трактор?
Ведь нельзя же - год подряд
То короною пугают,
Дескать, подлая,заражает ,
То у вас собаки лают ,
То руины говорят.
 показати весь коментар
 
 
Вот, кстати, да.
Рaьше на цензоре были новости о том, как экспресс до Борисполя пустили, как село отвоевали у донбаусских террористов-нелюдей, а сейчас - НИЧЕГО, только вирус да бежденежье.
Ну, какой пересидент - такие и новости.
 показати весь коментар
 
 
как людям легко внушить боязнь перед простудой
 показати весь коментар
 
 
Это - не простуда.
Но и не мор.
Если специально не морят, разумеется.
Впрочем, экономические последствия будут таковы, что мы сами зубы на полку положим.
 показати весь коментар
 
 
здоровым - самоизолироваться
больным - самоизлечиться
учащимся - самообучиться
работающим - самодистанцироваться
безработным - самообеспечиться
голодным - самонаесться
мертвым - самозакопаться
недовольным - самозаткнуться
 показати весь коментар
 
 
Вчера народ проезжал мимо церкви ПЦУ в Запорожье - ворота закрыты на замок, во дворе никого!
 показати весь коментар
 
кацапопопи -розсаднки зарази "руського міра" від якого зла не менше ніж від коронавірусу.
 показати весь коментар
 
 
они мозги многим отключили оттого и темнота !
 показати весь коментар
 
 
стрелки не переводи,ты ж на темноту жаловался
 показати весь коментар
 
факт то,что тебе темно,хотя, это скорее - диагноз.
 показати весь коментар
 
В Украине начались веерные отключения электричества , 73 % потребителей одобряют такие меры
 показати весь коментар
 
 
Хоч область вказуйте, де відключають.
 показати весь коментар
 
 
Зрозуміло, в Чернівцях поки що не відключають.
 показати весь коментар
 
Нам трохи легше, своя ГЕС і головне своя ГАЕС.
 показати весь коментар
 
Когда в Одессе отключали, ты, тролль диванный?
 показати весь коментар
 
лайфкак для СМП, через недельку с порога спрашивайте есть ли дома священная вода, если есть разворачивайтесь и уходите, в карточке пишите что это *****, никто вас сейчас не уволит, разгулятся можно ненашутку, аж завидую
 показати весь коментар
 
 
значит то что полмиллиона человек из зараженных очагов в страну зебилы привезли и выпустили в народ - это ничего страшного, а пасха оказывается приведет к всплеску
 показати весь коментар
 
 
Ставили на туристов и прогадали, теперь поставили на этих и... тоже просерут.
 показати весь коментар
 
 
****, не уважают чувства неверующих. Теперь, от этих тварей будет еще больше заболевших. Почему власти бездействовали?
 показати весь коментар
 
какие власти ? тут всё уже захвачено руским миром ...
 показати весь коментар
 
всё фигня. форумные войны рашских сетевых пропагандонов, едва успевающих в жарких "боях" перелогинится. в вопросах карантина раша и есть индикатор. ***********, которая легко могла бы пожертвовать жизнями даже десятков миллионов своих крепостных, для спасения своего дохлого и без того экономического положения, тем не менее ввела у себя прилично жёсткие карантинные меры. и одновременно запустила в сеть своих нукеров, ратующих за "спасение экономик" стран-врагов самой раши, пропагандировать в них не соблюдений требований светской власти. это всё что нужно знать, для того чтобы начать думать, нужен карантин или нет. вера на предусматривает мышления. и эта подоспевшая церковная вакханалия празденств "вірян", хорошо легла в её руки. эту массовую легкоуправляемую некритичную толпу, всегда не жалко. её вымирание только оздоровит общество. жалко тех, нормальных, думающих людей, кого они в своих последующих шастаньях по тех де магазинах позаражают, бездумно выполняя задания запоребриковых програматоров.
 показати весь коментар
 
 
"...можно ожидать..."
Не надо ожидать ,надо быть готовыми предотвратить.
 показати весь коментар
 
 
предотвращать руский мир никто не будет .. нас туда быстро вгоняют .. предотвращать теперь будут только патриотов ..
 показати весь коментар
 
Если власть отлавливает одиноких прохожих в парках и по факту не препятствует массовым сборищам на религиозных мероприятиях.. то чего еще ожидать приходится. То с кого мне , извините, спрашивать... Я считаю что с власти...
 показати весь коментар
 
 
а что можно спрашивать с бениного клована ? спрашивайте теперь с себя, точнее с 90% тупого совкового нариду ...
 показати весь коментар
 
 
А предыдущий "шоколадный батончик", что же.. ( на сколько % лучше нынешнего, на 5,10) Дип отношений с агрессором не разорвал, линию с Крымо м и ОРДЛо на въезд не закрыл , пятую колонну не то что не придавил, а дал ей полный карт бланш, вызвав Медведчука из небытия, коррупция осталась и приумножилось, только кумовьев ген прокуроров успевал менять, договорняки за договорняками. Да не хочу даже говорить. "Элиты" блин клинтон...
 показати весь коментар
 
вам из кацапстана конечно виднее что закрывать а что нет .. но как раз он и был пожалуй единственным президентом .. и с него как раз и можно было спрашивать ...
 показати весь коментар
 
 
ще один вялікій счотовод. українці особєнні, що у них 5 днів інкубаційний, а не як у всіх - 14?
 показати весь коментар
 
Шановні форумчани, хто з Радомишля,відгукніться будь-ласка!
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниЗдоров'я
 
 
 
 
 
 вгору