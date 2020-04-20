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 Ще 15 осіб захворіли на COVID-19 на Житомирщині, зокрема 6-місячна дитина, - голова ОДА Бунечко

Житомирська облдержадміністрація пізно ввечері 19 квітня оновила дані про поширення коронавірусу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook голови ОДА Віталія Бунечка, за результатами лабораторного дослідження 75 проб кількість хворих на COVID-19 зросла на 15 осіб.

Чиновник зазначає, що станом на 22:30 19 квітня загальна кількість заражень на Житомирщині становить 226. Найбільше - в Житомирі (59 осіб, за добу збільшилася на 5), в Коростені (56, з них 19 квітня - піврічний хлопчик і 7-річний хлопчик) та Бердичеві (43, з яких за добу - жінка і чоловік, яким 79 і 68 років відповідно).

Також два випадки зараження підтвердили в Хорошковському районі області - 40-річна та 21-річна жінки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Більшість українців святкували Великдень вдома і поки немає загрози великих заражень, але через тиждень може бути спалах COVID-19 у Святогірську, - прессекретар президента Мендель

Ще чотири випадки зареєстрували у селах області, серед них 11-річний хлопчик.

Ще 15 осіб захворіли на COVID-19 на Житомирщині, зокрема 6-місячна дитина, - голова ОДА Бунечко 01

Нагадаємо, 19 квітня в Житомирській ОДА повідомили про смерть від коронавірусу 83-річної жінки, це п'ятий летальний випадок від COVID-19 в області.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Усе згоріло: хата, гроші, одяг - поки ми тушили пожежу дві ночі". Жителям Житомирщини, які постраждали від пожеж, потрібна допомога. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190147
 
 
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Наличие вируса в организме они тоже называют "заболел"? Дегенераты.
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Oни вовсе не дегенераты. Они отрабатывают заказ на создание паники в обществе. Что, вообще-то, по законам военного времени, карается высшей мерой.
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Интересно, а сколько времени власти ещё смогут дурачить население этим макароно-вирусом ? Зелёный режим не хочет отвечать за коллапс экономики, и будет валять дурака до последнего. Главное - не дать им сбежать за границу.
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А тебе какое дело до украинской экономики, кац? Пуйлу не терпится, чтобы в Украине стала второй Италией по ковиду, шоб в каждого утюга орать, что "на Украине хуже, чем в расеюшке- такой ужас творится"? Ты лучше мониторь цены на бочку нефти из вашей страны-бензоколонки, да на то, как вас саудиты на бутылочку садят, давай своим покупателям отсрочку платежей за нефть в 90 дней! Еще 15 человек заболели COVID-19 на Житомирщине, в том числе полугодовалый ребенок, - глава ОГА Бунечко - Цензор.НЕТ 6810 За нашу экономику он "беспокоится"!
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Молодежь и разносит этот коронавирус в надежде, что сама сильно не переболеет.
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