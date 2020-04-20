 Ще 15 осіб захворіли на COVID-19 на Житомирщині, зокрема 6-місячна дитина, - голова ОДА Бунечко

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook голови ОДА Віталія Бунечка, за результатами лабораторного дослідження 75 проб кількість хворих на COVID-19 зросла на 15 осіб.

Чиновник зазначає, що станом на 22:30 19 квітня загальна кількість заражень на Житомирщині становить 226. Найбільше - в Житомирі (59 осіб, за добу збільшилася на 5), в Коростені (56, з них 19 квітня - піврічний хлопчик і 7-річний хлопчик) та Бердичеві (43, з яких за добу - жінка і чоловік, яким 79 і 68 років відповідно).

Також два випадки зараження підтвердили в Хорошковському районі області - 40-річна та 21-річна жінки.

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Ще чотири випадки зареєстрували у селах області, серед них 11-річний хлопчик.

Нагадаємо, 19 квітня в Житомирській ОДА повідомили про смерть від коронавірусу 83-річної жінки, це п'ятий летальний випадок від COVID-19 в області.

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