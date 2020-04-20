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 Суспільство
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Все про:Гідрометцентр (95) дощі (57) погода (538)

 Синоптики обіцяють найближчими днями опади та похолодання майже на всій території України

Синоптики прогнозують вночі 20 квітня в західних, північних та Вінницькій областях сильні заморозки в повітрі 0-3° (II рівень небезпеки - помаранчевий).

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі, інформує Цензор.НЕТ.

"20 квітня буде хмарно з проясненнями. У південних і східних областях дощ, у Сумській і Дніпропетровській областях місцями невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, в західних, північних та Вінницькій областях заморозки в повітрі 0-3°; вдень 9-14° тепла, на півдні країни та Закарпатті до 17°", - йдеться в повідомленні.

21-22 квітня - хмарно з проясненнями. Вночі - без опадів, вдень в Україні, крім південних і західних областей, місцями невеликий дощ. Вітер переважно північний, 7-12 м/с, 21 квітня в східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

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Температура вночі 1-6° тепла, в більшості областей, крім крайнього півдня країни і Закарпаття, на поверхні ґрунту - заморозки 0-3°; вдень 8-13° тепла, на Закарпатті до 18°.

23-24 квітня без опадів, 24 квітня на північному сході місцями невеликий дощ. Температура вночі 1-6° тепла, 23 квітня на поверхні ґрунту, в Карпатах у повітрі заморозки 0-3°; вдень 11-16° тепла, 24 квітня в південно-західній частині до 19°.

У Києві та області 20 квітня буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-2°; температура вдень 11-13° тепла.

21-22 квітня теж ясно. Вночі - без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 8-13° тепла.

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23-24 квітня в столиці без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, 23 квітня на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 11-16° тепла.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190146
 
 
 Топ коментарі
 
Кто то там заикался что жаркое лето будет раз глобальное потепление. Уже третий год нет нормального теплого лета и осени да и весны тоже
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зимы небыло))
ну и лета не будет)))
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В Украине с лета прошлого года проблема с осадками.У меня на даче в Харьковской области сохнут родники,ставки,колодцы.Если Цензор уже и погоду стал предсказывать,то видно такие хреновые дела по всей стране.Есть в нете нормальный сайт погодный,называется https://www.ventusky.com/. Довольно точно показывает,и главное наглядно с хорошей анимацией.Так вот,похолодание я там вижу,а вот дождей ек.,только с 25 числа.А до 25 еще дожить надо,все может поменяться.
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Я обещаю не по всей территории..
🤣
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Кто то там заикался что жаркое лето будет раз глобальное потепление. Уже третий год нет нормального теплого лета и осени да и весны тоже
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вот сволочи - и погоду попортили, и климат изменили... что хотят - то и делают! нет, чтоб осадки к Житомиру да Киеву подогнать, надо ж чтоб что-то пожар погасило!
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«Зима близько» (с) Здається мені, що ця крилата фраза буде актуальна цілий рік.
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Колись у квітні в північних областях України, поміж численних залишків сніжних наметів (висота яких цих снігових наметів у грудні-січні сягала до півтора метри), лише починали з'являтися під зникаючою льодово-сніжною кіркою пагони зеленої трави.
Натомість маємо аномальні безсніжну зиму і посушливу весну.
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Колись, бувало, і говно кувало, а тепер і зозуля не хоче.
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Наш гидрометцентр во глаке с Кульбидой брешет как всегда. Кроме них никто осадков не обещает.
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В Украине с лета прошлого года проблема с осадками.У меня на даче в Харьковской области сохнут родники,ставки,колодцы.Если Цензор уже и погоду стал предсказывать,то видно такие хреновые дела по всей стране.Есть в нете нормальный сайт погодный,называется https://www.ventusky.com/. Довольно точно показывает,и главное наглядно с хорошей анимацией.Так вот,похолодание я там вижу,а вот дождей ек.,только с 25 числа.А до 25 еще дожить надо,все может поменяться.
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Значит, корона в ближайшее время не отступит. Она любит холод.
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Пропали у нас дві пори року - весна і осінь...Зима відразу переходить в літо,літо - в зиму...
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Блин, дожди в центральной России, Крыму, Турции, Армении, Краснодарском крае, Весь юг Европы и север Африки заливают ливни! У НАС ЗАСУХА, ПОЖАРЫ, ВИРУС... НУ И ЕЩЕ САМИ ЗНАЕТЕ КТО. Какое-то проклятие над нами. Синоптики обіцяють найближчими днями опади та похолодання майже на всій території України - Цензор.НЕТ 6448
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дожди посылает Господь Бог, только Его про это народ не просит
все прогноз смотрят вместо того
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