 Шайтанов не готував замах на Авакова, - СБУ спростувала заяву Геращенка

Про це заявив заступник начальника Головного управління СБУ Віталій Маяков в ефірі "Свободи Слова із Савіком Шустером", пише Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Що стосується інших осіб, на яких готувалися замахи, то я як слідчий оперую доказами. З приводу Осмаєва було поставлено конкретне завдання, обумовлені певні терміни, було заплачено аванс за вбивство, і визначено спосіб розрахунку. З приводу інших осіб - конкретних завдань (Шайтанову. - Ред.) не ставилося на цей час, і про те, що готувалися ці дії, докази на сьогодні не зібрані", - сказав Маяков.

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Раніше заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що затриманий за підозрою в державній зраді генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов готував замах на главу МВС Арсена Авакова.

Нагадаємо, 14 квітня контррозвідка затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, який працював на ФСБ РФ, за підозрою в державній зраді та вчиненні терористичних актів. Зокрема, за завданням російських спецслужб він планував убивство відомого добровольця Адама Осмаєва.

Шевченківський районний суд Києва наступного дня обрав запобіжний захід для викритого контррозвідкою СБУ агента ФСБ Шайтанова - утримання під вартою строком 60 діб.