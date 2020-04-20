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Все про:Аваков (1554) замах (310) СБУ (5527) Шайтанов (16)

 Шайтанов не готував замах на Авакова, - СБУ спростувала заяву Геращенка

Нині слідство не має доказів підготовки замаху на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це заявив заступник начальника Головного управління СБУ Віталій Маяков в ефірі "Свободи Слова із Савіком Шустером", пише Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Що стосується інших осіб, на яких готувалися замахи, то я як слідчий оперую доказами. З приводу Осмаєва було поставлено конкретне завдання, обумовлені певні терміни, було заплачено аванс за вбивство, і визначено спосіб розрахунку. З приводу інших осіб - конкретних завдань (Шайтанову. - Ред.) не ставилося на цей час, і про те, що готувалися ці дії, докази на сьогодні не зібрані", - сказав Маяков.

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Раніше заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що затриманий за підозрою в державній зраді генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов готував замах на главу МВС Арсена Авакова.

Нагадаємо, 14 квітня контррозвідка затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, який працював на ФСБ РФ, за підозрою в державній зраді та вчиненні терористичних актів. Зокрема, за завданням російських спецслужб він планував убивство відомого добровольця Адама Осмаєва.

Шевченківський районний суд Києва наступного дня обрав запобіжний захід для викритого контррозвідкою СБУ агента ФСБ Шайтанова - утримання під вартою строком 60 діб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190144
 
   
 Топ коментарі
 
Геращенко, молодец, прогиб засчитан!
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Кто бы сомневался, что просто пиар Герашенка - ВСЕ с самого начала так И поняли.
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Геращенко взял с заглотом. А два дебила - это сила.
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И тот и другой агенты ФСБ. Какие могут быть покушения ?
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та да...якось воно у авака , після підсрачника від кернеса, життя удалось...прям кощєй безсмертний якийсь...
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Достойные кадры у авакорюкзака- кива, геращенко, шкиряк, а сколько еще внештатных?
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...боротьба між мвс та сбу за право на кого міг готувати замах шайтан - авакав чи баканав. Пора підключитись дбр та оп, вони також "небезпечні" для крємля. Повний триндєц агенти фсб спалили іншого агента, щоб хутін зекономив на зарплаті для шайтана.
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Геращенко с Гордоном придумали и запустили в СМИ дезу .Чем Аваков может не устраивать ***** ? Ничем .
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Гордон, как и Геращенко, ссылался на СБУ. Гордон упоминал "свои источники" в СБУ, явно отделяя их от руководства СБУ.
Таким образом, заинтересованным в распространении данной информации выглядит кто-то именно в СБУ.
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Ну, собственные источники говорили Гордону, что ЧМ по футболу в России не будет.
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Название статьи не отражает действительность. "Не готовил покушение" и "не располагаем информацией" - два абсолютно разных утверждения, никак между собой не пересекающиеся.
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Есть еще одно объяснение: таким образом Шайтанова пытаются "отмазать" от ст. 258 УК "Терракт" и пустить все по минимуму, чтобы легче было потом включить Шайтанова в списки на обмен.
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А убийство Осмаева это не теракт, а убийство Авакова - теракт. Где же равность перед законом?
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Включение и расширение количества бронеавтомобилей "Козак" в оборонное финансирование ВСУ на 2020 г. осуществляемое по завышенным на 12-15% ценам, которое осуществляется при непосредственном участии министра обороны Тарана и содействии главы комитета национальной безопасности, обороны и разведки, Завитневич ("Слуга народа") - это сознательный акт коррупционного противодействия финансированию ракетной программы Украины, что уже привело к прекращению финансирования части важнейших оборонных мероприятий. 20.04.2020 г.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
- дело в шляпе ??? враг разбит и враг бежит ??? вы так считаете......
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Готовил, стервец!
СБУ нет веры.
Сначала очистить ряды, потом вякайте!
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шайтанов в Гамбурге готовил покушение на карлика ?
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