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 За останні 24 години в Іспанії від COVID-19 померли 410 хворих - рекордно низька кількість за майже місяць

В Іспанії за останні 24 години зафіксували найнижчий показник смертності від коронавірусу від початку епідемії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За останні 24 години в Іспанії від COVID-19 померли 410 хворих – рекордно низька кількість за майже місяць. Востаннє меншу кількість померлих реєстрували 22 березня - 394 особи. Протягом минулого тижня щоденна кількість загиблих перевищувала 500", - йдеться в повідомленні El Pais.

Водночас не відкидається, що у вихідні дні цифри у статистиці можуть бути нижчими від реальних через затримку надходження даних.

Вже майже два тижні поспіль, з невеликим коливанням, в Іспанії знижується кількість госпіталізованих пацієнтів та хворих у відділеннях інтенсивної терапії.

Станом на 19 квітня у відділеннях інтенсивної терапії перебувають 1123 хворих – на 29 більше, ніж у суботу, але менше, ніж у п’ятницю, коли там було 1154 хворих.

Також читайте: Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 165,2 тис., інфікованих уже 2,4 млн. ІНФОГРАФІКА

За останню добу виявили 4218 нових заражень коронавірусом – більше, ніж добове зростання на 3658 напередодні.

Водночас органи охорони здоров’я країни попереджають, що кількість нових випадків може зростати більш стрімко, ніж раніше – внаслідок збільшення обсягів тестування.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в Іспанії досягла 195 944. З них 20 453 особи померли, 77 375 – одужали.

Нагадаємо, близько 300 тисяч працівників, які не мають стосунку до екстрених служб, вийшли на роботу 13 квітня в мадридському регіоні Іспанії після рішення влади почати послаблення заходів щодо стримування поширення коронавірусу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190143
 
 
 Топ коментарі
 
А что тебе дадут тесты? Повод для ещё большей паники? Вот реально что дают тесты кроме цыферок? С карантины всеравно не собираются выходить. Толку от цыфр?
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Мне каЭтся, показатели были бы лучше, если люди бы не гробили свой иммунитет "концлагерем на дому". Готов послушать оппонентов, у которых есть аргументы, отличные от хамства и мата (включая замаскированный)
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Тесты нужны чисто для научного интереса, лечение все равно симптоматическое, т.е. лечат симптомы, которые и без тестов видно
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А что тебе дадут тесты? Повод для ещё большей паники? Вот реально что дают тесты кроме цыферок? С карантины всеравно не собираются выходить. Толку от цыфр?
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интересное мнение от гастрабайтера))
зачем цифры?))
а затем что люди их и применяют для подсчета и записи результата
и от этого во многом зависят и действия
зачем тебе считать??))
все давно посчитано))
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Если бы кампанию вели люди с мозгами, тесты могли бы им помочь. Тем, которые ведут, поможет только могила.
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Тесты нужны чисто для научного интереса, лечение все равно симптоматическое, т.е. лечат симптомы, которые и без тестов видно
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Ну не так для научного, как для инфодемии для инфо террора, запугивания. Также до этого момента не вели сводку в мире по смертностям
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Мне каЭтся, показатели были бы лучше, если люди бы не гробили свой иммунитет "концлагерем на дому". Готов послушать оппонентов, у которых есть аргументы, отличные от хамства и мата (включая замаскированный)
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Вон в Болгарии самое большое количество зараженных среди цыган- вольных детей больших просторов. Как аргумент?
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Пока никак. Его нужно усилить. Понятно, что концлагерь на дому снижает количество заражений. А вот количество смертей?
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Дело в том, что карантин не лишает свежего воздуха, лишь контакты, если чел желает себя сам ограничить в оном, его проблемы.
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Испанский и ляшковский вариант лишает. Вот я лично могу полноценно погулять только нарушив предписания: парки и лесопарки закрыты, дышать можно только выхлопами автомобильчиков.
Вредные последствия дурантина многогранны, но пока остановимся на первом пункте.
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На то оно и карантин, чтобы люди не купчились, счас даже больше передвигаемся пешкодрала, даже через парк мимо ментов, а вред для людского кармана, вот это проблема.
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цифры от ученого Гундарева В Росии от ОРВИ пневмония от всех вирусов 30 тыс в год умирает корона там 2_3% в этих 30 тыс.
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рекордно низкое количество за почти месяц -- та вы шо ? Не может быть. Как вирусу удаётся так по странам передвигатся с периодичностью в пару недель, прямо тур по Европе затеял
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Були дні з меншими втратами; 16.04-318, 17.04-348
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Середня температура по палаті-всього лиш. З огляду який цей вірус непередбачуваний-не надіюсь.
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В УМОВАХ КАРАНТИНУ 400СМЕРТЕЙ ЗА ДОБУ-БАГАТО.
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нет там карантина особого, тем более как у нас, средняя даже не пиковая смертность - 1136/сутки, в эту цифру можно вместить всё. Один к одному развод как в Италии, общие рисунки
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