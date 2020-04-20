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 Суспільство
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Все про:Донбас (15774) військовослужбовці (2705) полонені (821) 53 окрема механізована бригада (50) 79 окрема десантно-штурмова бригада (36)

 Під час обміну 16 квітня повернули двох бійців ЗСУ – Гриненка із 79-ї ОДШБр і Шайдова з 53-ї ОМБр. ФОТО

Під час обміну 16 квітня 2020 року на підконтрольну Україні територію повернулися двоє військовослужбовців ЗСУ - Микола Гриненко і Віктор Шайдов.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Новинарню.

22-річний Микола Гриненко з Миколаївщини – військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ Збройних сил України.

Під час обміну 16 квітня повернули двох бійців ЗСУ – Гриненка із 79-ї ОДШБр і Шайдова з 53-ї ОМБр 01

Служив у розвідувальному взводі одного з підрозділів бригади.

До рук терористів на непідконтрольній території Донеччини потрапив 23 січня 2019 року.

За інформацію 79 ОДШБр, армієць зник разом зі зброєю у районі виконання бойового завдання на одному зі спостережних постів неподалік Павлополя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна передала список із близько 200 осіб на наступний обмін полоненими, - Резніков

У той момент побратими не знали обставин зникнення бійця. Спочатку розшукували його в тилу, поки не з’явилося відео "допиту" бойовиків, з якого стало зрозуміло, що Гриненко – в полоні.

На відео він розповідає: "Нарвався чи то на сигнальну міну, чи то на розтяжку. Пролунав вибух. Я впав. Загубився. Озирнувся – моїх хлопців уже не було. Після чого почув, йдуть ваші та почав кричати, що здаюся".

Одразу після зникнення Гриненка правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "дезертирство", згодом з’явилося ще одне — про зникнення людини.

Другий військовий – 49-річний Віктор Шайдов із Дніпропетровської області, військовослужбовець 53-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.

Також читайте: Мінський процес не передбачає питання обміну кримчан і політв'язнів у РФ, - Резніков

Під час обміну 16 квітня повернули двох бійців ЗСУ – Гриненка із 79-ї ОДШБр і Шайдова з 53-ї ОМБр 02

Він – ще один з вісьмох армійців, які на КамАЗі випадково заїхали на непідконтрольні території у травні 2019 року біля Новотроїцького на Донеччині.

Один із заблукалих полонених – старший солдат Максим Горяїнов – у червні 2019 року був звільнений. Ще один – старший сержант Роман Беспалий – за версією бойовиків, нібито повісився в камері. Терористи передали на підконтрольну територію його випатране тіло. Те, що це Беспалий, довела лише ДНК-експериза.

Також дивіться: "Силою на аркані мене поведете?": Під час обміну полоненими четверо найманців "ЛНР" відмовилися повертатися на окупований Донбас. ВIДЕО

Спочатку їх утримували у СІЗО в Донецьку. Шайдова – в камері в підвалі, згодом розпочалися "судові засідання".

29 грудня 2019 року Україні передали Олександра Геймура, Кіма Дуванова, Бориса Пундора.

Після звільнення Шайдова ще двоє бійців 53 ОМБр, відповідно, лишаються в полоні "ДНР".

Нагадаємо, 16 квітня в результаті взаємного звільнення на Донбасі в Україну повернулося 20 громадян. У свою чергу, 14 осіб планувалося передати найманцям РФ в ОРДЛО. Однак четверо з них відмовилися.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190142
 
 
 Топ коментарі
 
Отдохни в спаме ,бот ЗЕблевотный
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Короче дезертиров Зе вернул, а те кто реально воевал против рашистов сидят уже 6 лет в росийском плену При обмене 16 апреля вернули двух бойцов ВСУ - Гриненко из 79-й ОДШБр и Шайдова из 53-й ОМБр - Цензор.НЕТ 6126
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Могли уже хоть нормальную легенду дезертирам придумать. Нельзя же так тупо людям сцать в лицо. Один шел в группе и *потерялся* в тылу, и группа не заметила потери бойца хотя сработала сигнальная мина. Второй не стал заморачиваться и прямо на машине в плен поехал. Зашибись мля привезли защитничков. В Козломордии ржут рвут животы
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Ну, хорошо, что освободили....
И что за них отдали 20 убийц.
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Очень интересно.
Если не ошибаюсь, обменяли двадцать человек.
Но наверное решили не утомлять людей и рассказали биографию двоих, скромно умолчав о остальных...
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Да там и с этими двумя не все чисто.
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Еще один полицейский, остальные гражданские, жившие на постоянке в ОРДЛО, но чем-то не понравившиеся местным блюстителям порядка и загремевшие на подвалы.
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военных ребят с возвращением в Украину !

чего им стоил плен показывает смерть Романа Беспалого

но эти обмены без обмена пленных Воинов - позор !
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Короче дезертиров Зе вернул, а те кто реально воевал против рашистов сидят уже 6 лет в росийском плену При обмене 16 апреля вернули двух бойцов ВСУ - Гриненко из 79-й ОДШБр и Шайдова из 53-й ОМБр - Цензор.НЕТ 6126
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Могли уже хоть нормальную легенду дезертирам придумать. Нельзя же так тупо людям сцать в лицо. Один шел в группе и *потерялся* в тылу, и группа не заметила потери бойца хотя сработала сигнальная мина. Второй не стал заморачиваться и прямо на машине в плен поехал. Зашибись мля привезли защитничков. В Козломордии ржут рвут животы
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Огласите весь список. Вполне возможно, воевавшие увидят знакомых...
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Какой? Военных вернули только двоих, не исключено, что дезертиров.
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дізєртір і дізєртір. Один замість боротьби волав шо здайєця, а другий "случайно", долаючи вогонь, проривався на "той сторона"
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Сразу после исчезновения Гриненко правоохранители открыли уголовное производство по статье "дезертирство"Источник: ЗНАЧИТ БЫЛ ПОВОД.
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Ожидать нормального обмена от ссученного агента еРМАКА вООбще не приходится. Он бесконечно подставлял и будеть подставлять Украину, пока мы даём им это делать. Какой девиз партии рыгоАналов: Нашел лоха - щими до конца. Вот сученок и живет по этому принципу под покровительством ботоксной крысы из кремля.
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Якщо війна - то мова повинна йти про полонених, а не заручників.
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Всіх росіян які причетні до вбивства українського воїна (тіло якого без нутрощів передали Україні, і за версією росіян він повісився в камері...) слід розшукати чи на території Росії, чи де інде і знищити.
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ЗЕ-ОРДА ПЕРЕСТАНЬТЕ ГАНЬБИТИ УКРАЇНУ. КОГО І НА КОГО ВИ ПОМІНЯЛИ? ЗНОВУ ТЕРОРИСТІВ, ВИВЦЬ ЗАХИСНИКІВ БАТЬКІВЩИНИ НА НЕВІДОМО КОГО, ТАКСИСТИ, МАСАЖИСТИ.... МОЖЕ ВОНИ ТО Є ТРОЯНСЬКИЙ КІНЬ І БУДУТЬ ШКОДИТИ УКРАЇНІ!? ЗЕБІЛИ ВИ БУДЕТЕ ВІДПОВІДАТИ ЗА ЗРАДУ УКРАЇНИ.
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Допоки буде карантин і активісти не матимуть змоги висловити протест щодо таких "темних" обмінів та незрозумілих договорняків єРМАКА за спинами суспільства, ці Зелені нікчеми можуть наприймати стільки зрадницьких рішень, що будуть нищівними для країни. Ці "мОЛОДІ рЕГІОНИ" (а зовсім не слуги народу!) - це кара Божа нам, українцям, за те, що вибирати треба було не по приколу, а тверезою холодною головою.
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