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 Суспільство
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 На час карантину процес приєднання нових парафій до ПЦУ призупинено, - Епіфаній

Під час карантину в Україні перехід церковних парафій до Православної церкви України припинено.

Про це повідомив глава ПЦУ Епіфаній, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

За його словами, зараз ПЦУ налічує понад 7 тис. парафій на території всієї України, але ця кількість не зростає через карантинні обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу.

"Зараз ми намагаємося робити все, щоб не було скупчення людей. І тому на час карантину не буде переходів, не буде зібрань. Бо для того, щоб громада визначилася, потрібно провести загальні збори парафії", - пояснив предстоятель ПЦУ.

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Водночас він не став прогнозувати, як може змінитися динаміка переходів до ПЦУ після карантину, під час якого Українська православна церква Московського патріархату не скасовувала масових богослужінь, на відміну від ПЦУ.

"Я думаю, що наші громадяни, наші вірні, є мудрими, вони все проаналізують, що відбувається зараз, і будуть ухвалювати відповідні рішення", - зазначив Епіфаній.​

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190139
 
   
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процесс присоединения новых приходов к ПЦУ приостановлен- начинайте процесс отсоединения от старых
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Свобода совести у нас гарантирована конституцией, и каждый волен верить во что угодно, можно даже исповедовать доктрины ацтеков, но главное, чтобы эти обряды и все остальное не несли неудобств, а тем более - опасности для окружающих. И вот тут то власть и показала разрыв шаблона в отличие от продуманных и взвешенных шагов ПЦУ .
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После этого рейтинг их только выростет у говна у нас рейтинги всегда на высоте
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Владико, і після карантину зевлада все зробить, щоб переходу в ПЦУ не було. І Ви вже це побачили самі і на собі добре відчули. Ця влада - проросійська і ставить в областях керівників таких самих - щоб ці процеси гальмували будь-яким способом.
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