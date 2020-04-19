 Команда Зеленського завжди знаходить повне взаєморозуміння щодо ключових та принципових питань, - Єрмак

Про це глава Офісу президента Андрій Єрмак написав у колонці сайту "Українська правда", інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми так само, як і завжди, знаходимо повне взаєморозуміння з ключових та принципових питань всередині партії влади. Особливо, якщо це стосується публічно заявлених президентом України пріоритетів. І Володимир Зеленський вже багато разів показав, що готовий працювати з депутатським корпусом стільки, скільки цього вимагають завдання з розвитку України", - підкреслив він.
Водночас наявність неформальних груп депутатів у фракції СН - частина демократичного процесу. Єрмак впевнений, що такі об'єднання дають можливість полегшити спілкування, визначити спільні інтереси, разом відстоювати ті чи інші позиції.
Глава ОП визнав, що між об'єднаннями нардепів іноді виникають "природні протиріччя", що також є частиною нормального і демократичного співіснування різних інтересів у рамках великої правлячої партії.
Єрмак, навівши приклад тисяч поправок до "антиколомойського" закону, підкреслив, що "корупційний лобізм" у парламенті має залишитися в минулому.
Але він впевнений, що "шляхом діалогу і роз'яснень" вдасться впоратися з цим, а також, "що будь-які прояви корупції у Верховній Раді все частіше отримуватимуть оцінку правоохоронних органів і політичну оцінку з боку українського суспільства".
Вообще сдурели секретаря , которого народ не выбирал , ГЛАВОЙ НАЗЫВАТЬ ?
Глава ОП признал, что между объединениями нардепов иногда возникают "естественные противоречия", что также - часть нормального и демократического сосуществования различных интересов в рамках крупной правящей партии.Источник: https://censor.net.ua/n3190138
А Ермак просто секретарь офиса
Главарь
Или можно так сказать: под угрозой расстрела своим подельником не сольет этого подельника.
Он посмотрел на шефа гестапо обергруппенфюрера СС Мюллера и сказал:
Я не хочу будить в вас злобную химеру подозрительности по отношению к товарищам по партии и по совместной борьбе, но факты говорят о следующем: первое - Штирлиц косвенно, но все-таки причастен к провалу...
он и сейчас курирует круг вопросов, связанных с оружием возмездия, и хотя явных провалов нет, но и успехов, рывков, очевидных побед мы тоже не наблюдаем. А курировать - это не значит только сажать инакомыслящих. Это также означает помощь тем, кто думает точно и перспективно..
"Формула любви".Леонид Броневой.
Зебилы какие же вы Зебилы)))
Ті, хто читав "Кобзар" - журяться. Ті, хто читав Джорджа Орвелла (George Orwell) - не дивуються. Ті, хто взагалі нічого не читав - радіють.
конституційні простори своєї свободи, а уряд уже стріляє". В. Стус
отменял… через шесть нужно подниматься против того, против кого уже поднимался
Киев должен был стать полигоном для примирения Украины и псевдореспублик. Именно 9 мая по Киеву должен был пройти так называемый «Бессмертный Полк» - славное изобретение ФСБ. Во главе его должны были шагать киевские ветераны и вести за руки детей из «ЛНР». Операция держалась в секрете, чтобы скандал вокруг этой дипломатии не испортил праздник «миротворцам».
Именно дети должны были представлять псевдореспублику, потому что на них никто не стал бы нападать, - безупречный план. А терпимость по отношению к детям должна была бы выглядеть как готовность Киева к примирению и в ЛНР уже приготовили список из 30 детей в возрасте от 7 до 12 лет. Вероятно, это должно было выглядеть как победа голубей мира над мифическим киевским фашизмом.
Но карантин сломал все планы и «Бессмертный Полк» не пройдет улицами Киева, а дети из ЛНР отложены в долгий ящик, если вы понимаете о чем я.»
ИНСАЙДЫ КИЕВСКОЙ ПОЛИТИКИ
https://www.facebook.com/100003132385557/posts/2839906646123720/
Сегодня нас спасает коронавирус...
Как это ни печально в обоих случаях, но для нас это хорошо. В этом контексте, конечно...
а мы сзади с автоматами
уря товарищи !
слава Ермаку и Зеленскому !
уря уря уря !!!
Когда после революции 2014 года Турчинов был назначен законно избранной Верховной Радой исполняющим обязанности Президента, ватные СМИ-помойки гамном изошли - мол, нет такой должности в Конституции (хотя глава парламента - третья по значимости должность в государстве, и потому Турчинов автоматически становился и.о. Президента, ввиду бегства Янука и Азирова). А сейчас какой-то "глава офиса", о котором в Конституции ничего нет вообще, командует государственными делами, но это ни у кого вопросов не вызывает.