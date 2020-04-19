 У Великій Британії зафіксували зниження смертності від COVID-19

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За даними Міністерства охорони здоров'я Великої Британії, на території країни було зафіксовано 596 смертей унаслідок інфікування коронавірусом, тоді як за попередню добу померли 888 хворих.
Від початку епідемії у Великій Британії кількість летальних випадків досягла 16 060. Коронавірус виявлено в 120 067 осіб (із-поміж 372 967, яким провели тестування).
Про це розповів американський професор Кнут Вітковські (Knut Wittkowski), який 35 років моделював епідеміологічні ситуації, 20 років працював в Університеті Рокфеллера, очолював відділ біостатистики, епідеміології та досліджень. До цього 15 років працював з Клаусом Дітцом ( Klaus Dietz), одним із провідних епідеміологів світу, в німецькому місті Тюбінгені.
Нижче наведено думки Кнута Вітковські стосовно коронавірусу, висловлені ним у відеоінтерв'ю, опублікованому 3 квітня 2020 року.
Зміст:
Літніх та ослаблених людей треба захистити
Коронавірус - це звичайний грип
Дітям нічого не загрожує, школи мають бути відкритими
Карантин лише збільшує смертність
Соціальне дистанціювання тільки затягує час епідемії
Перебування на відкритому повітрі зупиняє будь-яку респіраторну хворобу
Карантин у Китаї почався вже після формування колективного імунітету
Вакцини не потрібні, імунітет вироблятиметься природним шляхом
Заяви про особливу небезпечність коронавірусу є неправдивими
Причина паніки - масове поширення Інтернету
Карантин може спричинити другу хвилю коронавірусу
Тестування не зупиняє епідемію
При підозрі пневмонії треба негайно звернутися до лікарні
У природі все розумно
Не бути покірними баранами
А ще мотузка та мило...