EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 За кордоном
  1483  11
Матеріали за темою:
Все про:Велика Британія (1184) карантин (3195) COVID-19 (4016) коронавірус (2742)

 У Великій Британії зафіксували зниження смертності від COVID-19

У Великій Британії за останню добу зафіксовано істотний спад кількості летальних випадків від коронавірусної інфекції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За даними Міністерства охорони здоров'я Великої Британії, на території країни було зафіксовано 596 смертей унаслідок інфікування коронавірусом, тоді як за попередню добу померли 888 хворих.

Від початку епідемії у Великій Британії кількість летальних випадків досягла 16 060. Коронавірус виявлено в 120 067 осіб (із-поміж 372 967, яким провели тестування).

Читайте також: Велика Британія запустила в масове виробництво потенційну вакцину проти COVID-19, яка ще не пройшла клінічні випробування

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190137
 
 
 Топ коментарі
 
Туманный Альбион скоро в футбол заиграет,премьер-лига это вам не чемпионат белоруси батьки Лукашенко В Великобритании зафиксировали снижение смертности от COVID-19 - Цензор.НЕТ 3013
 показати весь коментар
 
ну и хорошо, Thank the good Lord
 показати весь коментар
 
Та они их от фонаря фигачать,шоб людей запугать.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Туманный Альбион скоро в футбол заиграет,премьер-лига это вам не чемпионат белоруси батьки Лукашенко В Великобритании зафиксировали снижение смертности от COVID-19 - Цензор.НЕТ 3013
 показати весь коментар
 
 
Всеравно как-то цифры большие - 596 смертей за сутки, на 67 млн населения.
 показати весь коментар
 
Та они их от фонаря фигачать,шоб людей запугать.
 показати весь коментар
 
 
Якби не карантин, то епідемія вже давно б закінчилася. Близько 80% людей повинні проконтактувати з вірусом. Більшість із них навіть не відчує, що вони були інфікованими. Треба змушувати людей виходити на вулиці, а не зачиняти їх у задушливих квартирах. Громадяни мають відстоювати свої права. Карантин у Китаї почався вже після формування колективного імунітету.

Про це розповів американський професор Кнут Вітковські (Knut Wittkowski), який 35 років моделював епідеміологічні ситуації, 20 років працював в Університеті Рокфеллера, очолював відділ біостатистики, епідеміології та досліджень. До цього 15 років працював з Клаусом Дітцом ( Klaus Dietz), одним із провідних епідеміологів світу, в німецькому місті Тюбінгені.

Нижче наведено думки Кнута Вітковські стосовно коронавірусу, висловлені ним у відеоінтерв'ю, опублікованому 3 квітня 2020 року.

Зміст:

Літніх та ослаблених людей треба захистити

Коронавірус - це звичайний грип

Дітям нічого не загрожує, школи мають бути відкритими

Карантин лише збільшує смертність

Соціальне дистанціювання тільки затягує час епідемії

Перебування на відкритому повітрі зупиняє будь-яку респіраторну хворобу

Карантин у Китаї почався вже після формування колективного імунітету

Вакцини не потрібні, імунітет вироблятиметься природним шляхом

Заяви про особливу небезпечність коронавірусу є неправдивими

Причина паніки - масове поширення Інтернету

Карантин може спричинити другу хвилю коронавірусу

Тестування не зупиняє епідемію

При підозрі пневмонії треба негайно звернутися до лікарні

У природі все розумно

Не бути покірними баранами
 показати весь коментар
 
"Перебування на відкритому повітрі зупиняє будь-яку респіраторну хворобу"

А ще мотузка та мило...
 показати весь коментар
 
Якщо це для вас хороший варіант то будь ласка.
 показати весь коментар
 
Саня, в процесі еволюційної адаптації до банхамера "корона" згубилась, лишились одні "пато"логії? У Великій Британії зафіксували зниження смертності від COVID-19 - Цензор.НЕТ 9687
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору