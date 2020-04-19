 У Великій Британії зафіксували зниження смертності від COVID-19

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За даними Міністерства охорони здоров'я Великої Британії, на території країни було зафіксовано 596 смертей унаслідок інфікування коронавірусом, тоді як за попередню добу померли 888 хворих.

Від початку епідемії у Великій Британії кількість летальних випадків досягла 16 060. Коронавірус виявлено в 120 067 осіб (із-поміж 372 967, яким провели тестування).

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