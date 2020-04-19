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 У зв'язку з карантином роздачу благодатного вогню вірянам не передбачено, - ПЦУ

Православна церква України отримала благодатний вогонь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ПЦУ.

Зазначається, що вранці 19 квітня літак МАУ доставив амфору з благодатним вогнем із Тель-Авіва до Києва. Предстоятель Православної церкви України Епіфаній отримав його в Києво-Видубицькому Михайлівському монастирі.

"У зв'язку з карантинними обмеженнями роздачу вогню вірянам не передбачено", - зазначили в ПЦУ.

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Нагадаємо, благодатний вогонь зійшов у Єрусалимі вдень 18 квітня. Тоді ж представники Московського патріархату (УПЦ МП) привезли його з Єрусалиму в Україну.

Предстоятель ПЦУ Епіфаній зазначав, що гроші, які потрібно витратити на оренду чартеру для доставки вогню в Україну, краще вкласти в медикаменти і засоби захисту для лікарів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190135
 
 
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Во всяком случае ряженые им Гундяя больше похожи на священников....
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Никто ни с кем не должен воевать, их должны ещё в14 году под жопу коленом в рашку отправить, но проросийская влада этого не сделала
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"В связи с карантинными ограничениями раздача огня верующим не предусмотрена", - отметили в ПЦУ.

Вот те на. А шо ж такое? А крыша, которая на небе, тоже не работает? Или оттуда сказали, что им похер?
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Тогда пусть эти попы идут лесом.... Вся суть этой ПЦУ.... Бог на небе всех примет...
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А соевого пахана нужно было выбрать второй раз??? Этого труса и предателя????
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Кандидатів було 39, а обрали саме гівно.
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ГанДон Сезар ранше был ГанДоном Серхио который мне штуку проспорил и каторого админы деактивили!
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Да тут благодатный дым по всему Киеву опять воняет. Х***й кто что то там потушил
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Смердітиме гарищем довго хоч вже і не горітиме.
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Бог в каждом из нас. Разговаривайте с Богом без посредников. С попов хреновые переводчики и посредники
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«Сторонний наблюдатель», который не даёт заглянуть внутрь макро/микро мира
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Тут некоторые ставили в пример Швецию, что вот они не вводили карантин, ну вот такие у них данные теперь:
заболевших - 14385
умерших - 1540
Это уже больше 10%
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А я несколько дней назад писал здесь что шведы прикуеют, как в воду глядел
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Блин! Да расскажите уже верянам, как делать этот фокус - пусть каждый у себя в чулане "найдёт огонь" и не парится.
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Благодатний він в перші хвилини коли не обпалює, а далі стає звичайним вогнем.
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Там обычная маслянная лампадка стоит - ее заранее туда приносят. От неё потом и зажигают свечи, что приносят во время обряда. "Это старинный красивый обычай" (с), обряд, как и всё остальное в религиозных действах.
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"Благодатний він в перші хвилини коли не обпалює" - эфирные смеси именно так и горят. Даже на руку можно нанести. Для тех, кто не учил физику и химию в школе, чудеса на каждом шагу.
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УПЦ (московского патриархата) по своим действиям доказала - УПЦ МП террористическая организация на территории Украины. И если власть не примет никаких мер по запрету террористической организации, значит власть Зеленского полностью на стороне террористов против украинского народа.
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амфору?? вы ничего не перепутали? строение амфоры немного затрудняет прилив кислорода, а так в плане чуда привести в амфоре огонь это да
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Подивився я вакханалії з рпцешних притонів, і шо можу сказати: московські шамани зароблять двічі - на самому Великодні та на поминках через пару тижнів
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Українці та Україна для нього кормова база, військові вороги, а лікарів доларовий мільйонер Онуфрій собі знайде, а ті , що у районній лікарні його не цікавлятьВ связи с карантином раздача благодатного огня верующим не предусмотрена, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 450
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Їм говорять-голосуйте з розумом,вони голосують дупой.їм говорять-сидіть дома,вони п'ють пиво на лавках.їм говорять-не паліть траву,вони спалили півкраїни.їм кажуть-не йдіть в церков,вони як стадо,без масок товпляться один біля одного.Чи є межа цій тупості?Тепер чекаємо два тижні
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Один тиждень. ******* з Вербної - храми були відкриті
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Зрозуміло, туристів давно викреслили. Магазини теж були відкриті - це к тому, шо не всі ложки і ікони вилізують, притому шо маски в магазинах - аби були десь в районі лиця.
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ptn hlo 428037f7 Що до трави.То це можуть зробити і московити.Тому що якось дивно і часто вона загоряється.
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Розум людський має свої межі, а дурість людська безмежна.
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Украина - загадочная страна
«
Сегодня, 19 апреля, авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) доставила из Тель-Авива в Киев благодатный огонь для Православной церкви Украины.
Как пишет ЦТС со ссылкой на информацию авиаперевозчика, доставка была выполнена рейсом PS2612 на дальнемагистральном лайнере Boeing 767.
В компании отметили, задействовали данный тип ВС для перевозки по той причине, что перед этим самолет привез в Тель-Авив медицинские грузы из Китая.
"Самолет выполнял рейс Киев - Шанхай - Тель-Авив - Киев и доставлял гуманитарный груз медицинского назначения из Китая в Израиль", - сказано в пресс-релизе авиакомпании.»
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Вопрос 1
Мацковские попы летели сначала в Шанхай?

«Напомним, благодатный огонь сошел в Иерусалиме днем ​​18 апреля. Тогда же представители Московского патриархата (УПЦ МП) привезли его из Иерусалима в Украину.Источник: https://censor.net.ua/n3190135»
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Вопрос 2
МАУ ВОЗВРАЩАЛСЯ В УКРАИНУ ИЗ ИЗРАИЛЯ
Фактически ПОПУТНО взял на борт СВЯЩЕННЫЙ ОГОНЬ?

Так взял деньги МАУ или нет ?

И кто кого дурит - опять мацковские попы нажились ?

«
Предстоятель ПЦУ Епифаний отмечал, что деньги, которые нужно потратить на аренду чартера для доставки огня в Украину, лучше вложить в медикаменты и средства защиты для врачей.Источник: https://censor.net.ua/n3190135»
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Вопрос 3
Если за рейс МАУ не платили , ТО ПОЧЕМУ МАЦКОВСКИЕ ПОПЫ ПРИВЕЗЛИ ЯКОБЫ И РАЗДАВАЛИ ЯКОБЫ?
МАУ И ЗЕ не в курсе что в Украине ЕСТЬ СВОЯ ЦЕРКОВЬ?
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